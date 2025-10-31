ASTROLOGIA

Horóscopo de 1 a 7 de novembro: mentiras serão expostas, coisas vão ruir e emoções estarão à flor da pele; veja previsão para os 12 signos

Semana traz transformações emocionais, impulsos e necessidade de equilíbrio nas relações

Fernanda Varela

Publicado em 1 de novembro de 2025 às 06:30

Signos terão uma limpeza na vida Crédito: Reprodução | Freepik

O céu da semana promete intensidade e reviravoltas. O Sol segue em Escorpião e forma oposição à Lua, ampliando as emoções e provocando o desejo de transformação. Será um período em que os sentimentos vêm à tona, exigindo coragem para abandonar o que já não faz sentido e mergulhar no autoconhecimento.

Ao mesmo tempo, Mercúrio e Marte seguem em conjunção em Sagitário e em oposição a Urano, movimentando pensamentos e decisões. A mente estará acelerada e a comunicação, direta e impulsiva, o que pode gerar atritos e rupturas se não houver paciência. Já Vênus, em tensão com Júpiter e Plutão, traz intensidade para os relacionamentos e para o setor financeiro, exigindo que cada um reveja seus limites e expectativas.

A energia geral do período é de ação e mudança. O desafio será agir com sabedoria e não com pressa. Cada signo sentirá essas vibrações de um jeito, de acordo com o próprio mapa astral.

Áries

As emoções estarão à flor da pele e poderão gerar atitudes impulsivas. O desejo de romper com padrões antigos será forte, abrindo caminho para mudanças importantes, mas exigindo autocontrole. Conversas intensas podem surgir de forma inesperada, exigindo sinceridade e calma. No amor, será preciso equilibrar o desejo de liberdade com o compromisso. No trabalho, ideias criativas ganham força, mas é fundamental evitar prometer mais do que se pode cumprir.

Touro

O foco estará nas relações e nos vínculos de confiança. Verdades que estavam ocultas podem vir à tona, pedindo maturidade e diálogo. Parcerias se fortalecem quando há respeito e escuta, mas podem se abalar diante de manipulações ou controle excessivo. Nos relacionamentos amorosos, a semana favorece reencontros e reaproximações, mas também encerra laços que já cumpriram seu papel. Finanças compartilhadas pedem prudência.

Gêmeos

A rotina passa por ajustes e você sentirá necessidade de repensar seus hábitos. Mudanças repentinas no trabalho podem gerar tensão, mas abrirão oportunidades se houver flexibilidade. Cuidado com excesso de palavras ou julgamentos apressados, especialmente com colegas e familiares. A energia de Mercúrio, seu planeta regente, acelera a mente e pede foco para não se dispersar. O autocuidado será essencial para equilibrar corpo e mente.

Câncer

O desejo de se destacar e provar seu valor pode trazer desgaste emocional se houver cobrança demais. A semana pede foco, mas também leveza. Ajustes no ambiente de trabalho ou em parcerias exigem paciência. No amor, a intensidade aumenta e pode gerar ciúmes ou desentendimentos, mas também momentos de grande conexão emocional. Evite decisões precipitadas e preserve o equilíbrio emocional.

Leão

Questões familiares e emocionais ganham destaque. O momento favorece reconciliações e conversas sinceras, mas também expõe feridas antigas. Será importante agir com generosidade e não deixar o orgulho interferir nas relações. Criatividade e desejo de prazer estarão em alta, o que pode renovar o entusiasmo pela vida. Porém, é preciso equilibrar essa energia expansiva com estabilidade e responsabilidade.

Virgem

A semana desperta o desejo de falar o que estava guardado. O ambiente doméstico e familiar pode ficar mais movimentado, com surpresas e discussões. Use a razão e evite respostas impulsivas. O trabalho exigirá concentração e disciplina, mas a autocrítica excessiva pode ser um obstáculo. No amor, você tende a querer harmonia, mas também precisará se libertar de padrões rígidos. Cuide da mente e respeite o próprio tempo.

Libra

Novembro será um período de revisão de valores e autoestima. Você refletirá sobre o que realmente importa e o que precisa deixar ir. A mente acelerada exigirá foco e filtro nas decisões. Nas relações, as diferenças de visão poderão causar atritos, mas também oportunidades de amadurecimento. No trabalho, negociações e projetos criativos terão destaque, desde que você evite impulsos e discussões desnecessárias.

Escorpião

A semana desperta sua força interior e o desejo de agir com mais autenticidade. Você estará mais confiante e direto, mas deve evitar agir no impulso, especialmente em assuntos financeiros. Relacionamentos podem passar por momentos de tensão, revelando o que precisa ser transformado. A energia escorpiana favorece a cura e o recomeço, mas só se houver disposição para mudar o que está estagnado.

Sagitário

Um período de introspecção se inicia, pedindo silêncio e observação. Velhos padrões emocionais podem reaparecer, e será importante não fugir do que precisa ser encarado. A conjunção entre Marte e Mercúrio em seu signo traz energia e coragem, mas também pressa e impaciência. No trabalho, ideias criativas surgem, mas exigem planejamento. No amor, a sinceridade será o melhor caminho.

Capricórnio

Projetos em grupo e planos de longo prazo ganham destaque. Parcerias podem gerar progresso, desde que haja paciência e respeito às diferenças. A carreira tende a ficar mais exigente, trazendo desafios e oportunidades de crescimento. No amor, o período pede maturidade e clareza de intenções. Mudanças inesperadas podem causar desconforto, mas também abrir novas portas.



Aquário

A carreira e a imagem profissional estarão em foco. Você poderá se destacar se agir com estratégia e prudência. Imprevistos podem surgir, exigindo calma para não perder o rumo. No campo afetivo, procure agir com diplomacia e evitar julgamentos. Grupos de amigos e redes de contato se fortalecem, mas cuidado com promessas que não podem ser cumpridas.

Peixes

O desejo de expandir horizontes estará mais forte. Viagens, cursos e novas experiências ganham destaque, mas exigem disciplina e foco. No amor, o diálogo será essencial para evitar mal-entendidos e fortalecer a cumplicidade. No trabalho, o ritmo será intenso e as oportunidades poderão surgir de maneira inesperada. Flexibilidade e fé serão suas melhores aliadas para lidar com mudanças.