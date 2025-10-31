ASTROLOGIA

Muito dinheiro no bolso: universo prevê que 2 signos vão receber uma bolada até o fim do ano

Não desperdice oportunidades

Fernanda Varela

Publicado em 31 de outubro de 2025 às 04:00

Signos e dinheiro Crédito: Imagem gerada por IA

A reta final de 2025 promete ser generosa para dois signos do zodíaco. As energias astrais indicam ganhos extras, oportunidades de negócios e até surpresas financeiras que podem aliviar o bolso e renovar os planos para o próximo ano.

Touro

A estabilidade que os taurinos tanto prezam finalmente começa a se firmar. O período favorece o aumento de renda e o reconhecimento profissional, com chance de bônus, promoção ou novas fontes de ganho. É hora de investir com sabedoria e pensar em segurança a longo prazo.

Características do signo de Touro 1 de 7

Capricórnio

Os capricornianos podem se preparar para colher o que plantaram. O empenho e a disciplina de todo o ano começam a dar retorno financeiro. Um projeto antigo pode render frutos ou surgir uma oportunidade que muda o patamar econômico. O segredo é manter o foco e aproveitar o momento de prosperidade.

As cores de cada signo | Capricórnio: cinza pedra 1 de 5