TAROT CIGANO

Carta do Baralho Cigano desta sexta-feira (31 de outubro) é O Cavaleiro: é tempo de agir, não de esperar

Dia terá decisões rápidas e oportunidades que exigem atitude

Fernanda Varela

Publicado em 31 de outubro de 2025 às 00:00

Baralho Cigano: carta O Cavaleiro Crédito: Reprodução

O Cavaleiro, carta número 1 do baralho cigano, representa velocidade, determinação e chegada de boas novas. Ele anuncia que algo importante se movimenta no seu destino e pede postura ativa: é tempo de agir, não de esperar.

Essa carta indica conquistas que vêm por mérito, coragem e iniciativa. No amor, o Cavaleiro pode trazer mensagens, reencontros ou aproximações inesperadas, principalmente para quem vinha esperando um sinal. Nos projetos profissionais, ele impulsiona ideias, acelera resultados e ajuda a abrir portas que estavam travadas.

Na vida espiritual, o Cavaleiro reforça que a fé também é movimento. É preciso acreditar e agir, confiando que o universo responde à ação com novas possibilidades.

