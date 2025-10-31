Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Carta do Baralho Cigano desta sexta-feira (31 de outubro) é O Cavaleiro: é tempo de agir, não de esperar

Dia terá decisões rápidas e oportunidades que exigem atitude

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 31 de outubro de 2025 às 00:00

Baralho Cigano: carta O Cavaleiro
Baralho Cigano: carta O Cavaleiro Crédito: Reprodução

O Cavaleiro, carta número 1 do baralho cigano, representa velocidade, determinação e chegada de boas novas. Ele anuncia que algo importante se movimenta no seu destino e pede postura ativa: é tempo de agir, não de esperar.

Essa carta indica conquistas que vêm por mérito, coragem e iniciativa. No amor, o Cavaleiro pode trazer mensagens, reencontros ou aproximações inesperadas, principalmente para quem vinha esperando um sinal. Nos projetos profissionais, ele impulsiona ideias, acelera resultados e ajuda a abrir portas que estavam travadas.

Leia mais

Imagem - Anjo da guarda alerta 5 signos nesta sexta (31): você está a um passo de perder quem mais ama, precisa agir logo

Anjo da guarda alerta 5 signos nesta sexta (31): você está a um passo de perder quem mais ama, precisa agir logo

Na vida espiritual, o Cavaleiro reforça que a fé também é movimento. É preciso acreditar e agir, confiando que o universo responde à ação com novas possibilidades.

Baralho cigano

Baralho cigano por Shutterstock
Baralho cigano por Shutterstock
Baralho cigano por Shutterstock
Baralho cigano por Shutterstock
Baralho cigano por Shutterstock
Baralho cigano por Shutterstock
Baralho cigano por Shutterstock
Baralho cigano por Shutterstock
Baralho cigano por Shutterstock
Baralho cigano por Shutterstock
Baralho cigano por Shutterstock
Baralho cigano por Shutterstock
Baralho cigano por Shutterstock
1 de 13
Baralho cigano por Shutterstock

Conselho do dia: saia da inércia e vá atrás do que deseja. O Cavaleiro lembra que quem se move com propósito sempre chega mais longe.

Tags:

Tarot Baralho Cigano

Mais recentes

Imagem - Anjo da guarda anuncia boas notícias para 3 signos nesta terça (28): a tempestade chega ao fim e a paz que você pediu está perto

Anjo da guarda anuncia boas notícias para 3 signos nesta terça (28): a tempestade chega ao fim e a paz que você pediu está perto
Imagem - Anjo da Guarda alerta 5 signos nesta sexta (31 de outubro): você está a um passo de perder quem mais ama, precisa agir logo

Anjo da Guarda alerta 5 signos nesta sexta (31 de outubro): você está a um passo de perder quem mais ama, precisa agir logo
Imagem - Ator que gravou com Andressa Urach em cadeira de rodas faz procedimento para aumentar o pênis: ‘PCD tem vida sexual’

Ator que gravou com Andressa Urach em cadeira de rodas faz procedimento para aumentar o pênis: ‘PCD tem vida sexual’

MAIS LIDAS

Imagem - Como é a famosa mansão de Ivete Sangalo em Praia do Forte
01

Como é a famosa mansão de Ivete Sangalo em Praia do Forte

Imagem - Anjo da Guarda desta quarta (22 de outubro) alerta 2 signos: pare de lutar sozinho, é hora de soltar o que já quer ir embora
02

Anjo da Guarda desta quarta (22 de outubro) alerta 2 signos: pare de lutar sozinho, é hora de soltar o que já quer ir embora

Imagem - Cidade baiana é a mais fria do Nordeste com menos de 15 °C
03

Cidade baiana é a mais fria do Nordeste com menos de 15 °C

Imagem - Moradores de rua encontram R$ 20 mil, devolvem ao dono e têm vida completamente transformada
04

Moradores de rua encontram R$ 20 mil, devolvem ao dono e têm vida completamente transformada