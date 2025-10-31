Carta do Baralho Cigano desta sexta-feira (31 de outubro) é O Cavaleiro: é tempo de agir, não de esperar

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Fernanda Varela
Publicado em 31 de outubro de 2025 às 00:00
O Cavaleiro, carta número 1 do baralho cigano, representa velocidade, determinação e chegada de boas novas. Ele anuncia que algo importante se movimenta no seu destino e pede postura ativa: é tempo de agir, não de esperar.
Essa carta indica conquistas que vêm por mérito, coragem e iniciativa. No amor, o Cavaleiro pode trazer mensagens, reencontros ou aproximações inesperadas, principalmente para quem vinha esperando um sinal. Nos projetos profissionais, ele impulsiona ideias, acelera resultados e ajuda a abrir portas que estavam travadas.
Na vida espiritual, o Cavaleiro reforça que a fé também é movimento. É preciso acreditar e agir, confiando que o universo responde à ação com novas possibilidades.
Baralho cigano
Conselho do dia: saia da inércia e vá atrás do que deseja. O Cavaleiro lembra que quem se move com propósito sempre chega mais longe.