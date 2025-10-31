Anjo da Guarda alerta 5 signos nesta sexta (31 de outubro): você está a um passo de perder quem mais ama, precisa agir logo

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
O anjo da guarda chega nesta sexta-feira (31) com uma mensagem intensa e cheia de verdade. Há corações se afastando não por falta de amor, mas por falta de cuidado. A rotina, o cansaço, o orgulho e a pressa têm criado muros invisíveis entre você e quem mais importa. O aviso celestial é direto: ainda há tempo para reparar, mas o tempo está passando rápido demais.
A energia angelical do dia fala sobre presença, empatia e reconciliação. Muitas vezes, a vida segue e a gente acredita que quem ama “vai entender”. Mas o amor, para continuar vivo, precisa de gestos, palavras e atenção. O anjo da guarda pede que você se lembre de que ninguém é eterno, e que a chance de mostrar carinho é hoje, não depois.
Deus observa o coração de quem ama em silêncio e valoriza aqueles que reconhecem quando erram. Se algo dentro de você pressente que está prestes a perder alguém importante, esse é o momento de agir. Fale, abrace, procure, demonstre. O amor verdadeiro não se perde quando há humildade para recomeçar.
Os signos que mais sentem esse chamado são Touro, Câncer, Leão, Libra e Peixes.
Touro
O anjo te pede que deixe o orgulho de lado e olhe nos olhos de quem ama. O silêncio pode parecer força, mas neste momento é distância. Um gesto de carinho vale mais do que mil justificativas.
As cores de cada signo | Touro: verde esmeralda
Câncer
Você sente muito, mas guarda tudo dentro. O anjo te lembra que o amor precisa ser mostrado. Um abraço, uma mensagem ou uma palavra de afeto podem curar o que o tempo machucou.
As cores de cada signo | Câncer: prata
Leão
Seu coração é generoso, mas o orgulho tem te impedido de se aproximar. O anjo te pede coragem para pedir perdão e reabrir o diálogo. Amar também é ceder e reconhecer os próprios excessos.
As cores de cada signo | Leão: laranja intenso
Libra
Você evita conflitos e acaba deixando assuntos importantes para depois. O anjo te orienta a não fugir da conversa. O que é dito com amor não fere, reconecta.
As cores de cada signo | Libra: rosa quartzo
Peixes
Você ama com profundidade, mas sente demais e se magoa fácil. O anjo te lembra que o perdão é uma forma de proteção. Solte o que te feriu e permita que o amor volte a respirar.
As cores de cada signo | Peixes: azul marinho
O recado final dos anjos é um só: valorize quem está ao seu lado. A vida é breve, e o amor, quando cuidado, é a maior forma de milagre.