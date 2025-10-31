Acesse sua conta
Anjo da Guarda alerta 5 signos nesta sexta (31 de outubro): você está a um passo de perder quem mais ama, precisa agir logo

Fale, abrace, procure, demonstre

  Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 31 de outubro de 2025 às 00:30

Signo, horóscopo, zodíaco, astrologia
Signo, horóscopo, zodíaco, astrologia Crédito: Reprodução

O anjo da guarda chega nesta sexta-feira (31) com uma mensagem intensa e cheia de verdade. Há corações se afastando não por falta de amor, mas por falta de cuidado. A rotina, o cansaço, o orgulho e a pressa têm criado muros invisíveis entre você e quem mais importa. O aviso celestial é direto: ainda há tempo para reparar, mas o tempo está passando rápido demais.

A energia angelical do dia fala sobre presença, empatia e reconciliação. Muitas vezes, a vida segue e a gente acredita que quem ama “vai entender”. Mas o amor, para continuar vivo, precisa de gestos, palavras e atenção. O anjo da guarda pede que você se lembre de que ninguém é eterno, e que a chance de mostrar carinho é hoje, não depois.

Deus observa o coração de quem ama em silêncio e valoriza aqueles que reconhecem quando erram. Se algo dentro de você pressente que está prestes a perder alguém importante, esse é o momento de agir. Fale, abrace, procure, demonstre. O amor verdadeiro não se perde quando há humildade para recomeçar.

Os signos que mais sentem esse chamado são Touro, Câncer, Leão, Libra e Peixes.

Touro

O anjo te pede que deixe o orgulho de lado e olhe nos olhos de quem ama. O silêncio pode parecer força, mas neste momento é distância. Um gesto de carinho vale mais do que mil justificativas.

Touro: verde esmeralda

Touro: verde esmeralda por Reprodução

Câncer

Você sente muito, mas guarda tudo dentro. O anjo te lembra que o amor precisa ser mostrado. Um abraço, uma mensagem ou uma palavra de afeto podem curar o que o tempo machucou.

Câncer: prata

Câncer: prata por Reprodução

Leão

Seu coração é generoso, mas o orgulho tem te impedido de se aproximar. O anjo te pede coragem para pedir perdão e reabrir o diálogo. Amar também é ceder e reconhecer os próprios excessos.

Leão: laranja intenso

Leão: laranja intenso por Reprodução

Libra

Você evita conflitos e acaba deixando assuntos importantes para depois. O anjo te orienta a não fugir da conversa. O que é dito com amor não fere, reconecta.

Libra: rosa quartzo

Libra: quartzo rosa por Reprodução

Peixes

Você ama com profundidade, mas sente demais e se magoa fácil. O anjo te lembra que o perdão é uma forma de proteção. Solte o que te feriu e permita que o amor volte a respirar.

Peixes: azul marinho

Peixes: azul marinho por Reprodução

O recado final dos anjos é um só: valorize quem está ao seu lado. A vida é breve, e o amor, quando cuidado, é a maior forma de milagre.

Tags:

Signo Signos Horóscopo Zodíaco Astrologia

