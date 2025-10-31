24 ANOS DE CASADOS

Xanddy e Carla Perez renovam votos em Las Vegas: 'Você sempre será o meu melhor sim'

O cantor e a dançarina reafirmaram o amor e o compromisso pelo outro



Elis Freire

Alô Alô Bahia

Publicado em 31 de outubro de 2025 às 22:39

Xanddy e Carla Pérez renovaram os votos em Las Vega Crédito: Reprodução / Instagram

O cantor Xanddy e a dançarina Carla Perez abriram para os seguidores um dia especial que viveram na semana passada, no último sábado (25): o casal renovou os votos em Las Vegas, nos Estados Unidos! Em uma publicação carinhosa, o cantor compartilhou registros do momento em celebração às Bodas de Opala, que representa os 24 anos de casados.

Na companhia dos filhos, Victor Alexandre e Camilly Victoria, os artistas trocaram novas juras de amor em uma das capelas da cidade. “Renovados em Vegas. Mais uma pra conta. Você foi, é e sempre será o meu melhor SIM!”, escreveram em publicação conjunta onde aparecem de branco em uma capela, em frente a uma limusine e ainda em fotos ao lado dos familiares.

Renovação constante do amor

Em recente entrevista ao gshow, Xanddy abriu o coração ao falar sobre a nova fase do seu casamento com Carla após a mudança dos filhos, que agora moram sozinhos nos EUA. A saída dos jovens permitiu ao casal curtir mais momentos só os dois que não conseguiram no começo do casório.

“Hoje, estão adultos, têm a vida deles e nós estamos vivendo uma vida a dois que não tivemos tanto quando casamos, era muito trabalho, muita gente. Agora, eles seguindo a vida deles, a gente está aproveitando bastante essa fase, voltamos a ser namorados do início da relação”, explicou o artista, que acrescentou sobre a distância dos filhos:

“A gente sabia que essa hora ia chegar, já esperava, apesar de terem a vida deles independentes, a gente é muito junto sempre e a tecnologia nos ajuda. Não temos mais essa carência tão grande, conseguimos nos ver quase todos os dias por vídeo, a gente não fica muito tempo sem estar juntos, estamos com eles ou eles vêm.”

O cantor ainda falou sobre os desafio da vida a dois e como ele e Carla não deixam o brilho no olhar se apagar: “Diria que é o amor e Deus, a gente se baseia muito nos princípios dele para seguir firme. Somos uma corda forte de três dobras: Deus, ela e eu. É o respeito, a cumplicidade, tudo aquilo que aprendemos durante a caminhada. A caminhada a dois não é fácil. De tempo em tempo, temos que recapitular e reforçar tudo o que significa um para o outro, vamos vencendo, sendo felizes e tendo orgulho. Temos poucas referências, principalmente no nosso meio, de que dura e dá certo. A gente lida de forma tranquila, fácil, a parcela maior disso tudo é o amor, a verdade que existe entre a gente.”