Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Xanddy e Carla Perez renovam votos em Las Vegas: 'Você sempre será o meu melhor sim'

O cantor e a dançarina reafirmaram o amor e o compromisso pelo outro

  • Foto do(a) author(a) Elis Freire
  • Foto do(a) author(a) Alô Alô Bahia

  • Elis Freire

  • Alô Alô Bahia

Publicado em 31 de outubro de 2025 às 22:39

Xanddy e Carla Pérez renovaram os votos em Las Vega
Xanddy e Carla Pérez renovaram os votos em Las Vega Crédito: Reprodução / Instagram

O cantor Xanddy e a dançarina Carla Perez abriram para os seguidores um dia especial que viveram na semana passada, no último sábado (25): o casal renovou os votos em Las Vegas, nos Estados Unidos! Em uma publicação carinhosa, o cantor compartilhou registros do momento em celebração às Bodas de Opala, que representa os 24 anos de casados. 

Na companhia dos filhos, Victor Alexandre e Camilly Victoria, os artistas trocaram novas juras de amor em uma das capelas da cidade. “Renovados em Vegas. Mais uma pra conta. Você foi, é e sempre será o meu melhor SIM!”, escreveram em publicação conjunta onde aparecem de branco em uma capela, em frente a uma limusine e ainda em fotos ao lado dos familiares.

Renovação de votos de Xanddy e Carla Pérez

Xanddy e Carla Pérez renovaram votos em Las Vegas por Reprodução
Xanddy e Carla Pérez renovaram votos em Las Vegas por Reprodução
Xanddy e Carla Pérez renovaram votos em Las Vegas por Reprodução
Xanddy e Carla Pérez renovaram votos em Las Vegas por Reprodução
Xanddy e Carla Pérez renovaram votos em Las Vegas por Reprodução
Xanddy e Carla Pérez renovaram votos em Las Vegas por Reprodução
Xanddy e Carla Pérez renovaram votos em Las Vegas por Reprodução
1 de 7
Xanddy e Carla Pérez renovaram votos em Las Vegas por Reprodução

LEIA MAIS

Filho de Xanddy e Carla Perez estreia em campeonato de fisiculturismo: 'Vai ser intenso, louco e transformador'

Novo projeto de Márcio Victor reúne Xanddy, O Kannalha, Kannário e Edcity

Compositor baiano denuncia violação de direitos autorais por Xanddy Harmonia

Renovação constante do amor

Em recente entrevista ao gshow, Xanddy abriu o coração ao falar sobre a nova fase do seu casamento com Carla após a mudança dos filhos, que agora moram sozinhos nos EUA. A saída dos jovens permitiu ao casal curtir mais momentos só os dois que não conseguiram no começo do casório.

“Hoje, estão adultos, têm a vida deles e nós estamos vivendo uma vida a dois que não tivemos tanto quando casamos, era muito trabalho, muita gente. Agora, eles seguindo a vida deles, a gente está aproveitando bastante essa fase, voltamos a ser namorados do início da relação”, explicou o artista, que acrescentou sobre a distância dos filhos:

“A gente sabia que essa hora ia chegar, já esperava, apesar de terem a vida deles independentes, a gente é muito junto sempre e a tecnologia nos ajuda. Não temos mais essa carência tão grande, conseguimos nos ver quase todos os dias por vídeo, a gente não fica muito tempo sem estar juntos, estamos com eles ou eles vêm.”

O cantor ainda falou sobre os desafio da vida a dois e como ele e Carla não deixam o brilho no olhar se apagar: “Diria que é o amor e Deus, a gente se baseia muito nos princípios dele para seguir firme. Somos uma corda forte de três dobras: Deus, ela e eu. É o respeito, a cumplicidade, tudo aquilo que aprendemos durante a caminhada. A caminhada a dois não é fácil. De tempo em tempo, temos que recapitular e reforçar tudo o que significa um para o outro, vamos vencendo, sendo felizes e tendo orgulho. Temos poucas referências, principalmente no nosso meio, de que dura e dá certo. A gente lida de forma tranquila, fácil, a parcela maior disso tudo é o amor, a verdade que existe entre a gente.”

“Para manter a chama acesa é não esquecer da base, lembrar que sempre somos namorados, lembrar na essência o que nos trouxe até aqui, o que começou tudo isso, que foi a paixão, não deixar a peteca cair, provocando isso de tempo em tempo, praticando e tornando real, aí reascende, a fogueira fica acesa”, contou.

Leia mais

Imagem - Bonner se despede do Jornal Nacional sob aplausos dos bastidores: 'Meu último boa noite'

Bonner se despede do Jornal Nacional sob aplausos dos bastidores: 'Meu último boa noite'

Imagem - A Fazenda 17: Briga entre peoas é separada por produção do reality e público pede expulsão

A Fazenda 17: Briga entre peoas é separada por produção do reality e público pede expulsão

Imagem - Odete, Elke, Labubu e mais: veja fantasias dos famosos para o Halloween 2025

Odete, Elke, Labubu e mais: veja fantasias dos famosos para o Halloween 2025

Tags:

Casamento

Mais recentes

Imagem - Horóscopo de 1 a 7 de novembro: mentiras serão expostas, coisas vão ruir e emoções estarão à flor da pele; veja previsão para os 12 signos

Horóscopo de 1 a 7 de novembro: mentiras serão expostas, coisas vão ruir e emoções estarão à flor da pele; veja previsão para os 12 signos
Imagem - Anjo da guarda anuncia boas notícias para 3 signos nesta terça (28): a tempestade chega ao fim e a paz que você pediu está perto

Anjo da guarda anuncia boas notícias para 3 signos nesta terça (28): a tempestade chega ao fim e a paz que você pediu está perto
Imagem - Bonner se despede do Jornal Nacional sob aplausos dos bastidores: 'Meu último boa noite'

Bonner se despede do Jornal Nacional sob aplausos dos bastidores: 'Meu último boa noite'

MAIS LIDAS

Imagem - Como é a famosa mansão de Ivete Sangalo em Praia do Forte
01

Como é a famosa mansão de Ivete Sangalo em Praia do Forte

Imagem - Anjo da Guarda desta quarta (22 de outubro) alerta 2 signos: pare de lutar sozinho, é hora de soltar o que já quer ir embora
02

Anjo da Guarda desta quarta (22 de outubro) alerta 2 signos: pare de lutar sozinho, é hora de soltar o que já quer ir embora

Imagem - Cidade baiana é a mais fria do Nordeste com menos de 15 °C
03

Cidade baiana é a mais fria do Nordeste com menos de 15 °C

Imagem - Moradores de rua encontram R$ 20 mil, devolvem ao dono e têm vida completamente transformada
04

Moradores de rua encontram R$ 20 mil, devolvem ao dono e têm vida completamente transformada