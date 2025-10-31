Odete, Elke, Labubu e mais: veja fantasias dos famosos para o Halloween 2025

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Felipe Sena
Publicado em 31 de outubro de 2025 às 20:15
Nesta sexta-feira (31) é celebrado o Halloween. A data sombria, é divertida e uma última oportunidade para colocar a criatividade para jogo, e elaborar fantasias criativas, o que não parece nenhum problema para famosos como Sabrina Sato, Paolla Oliveira e outros. Confira fantasias dos famosos para o Halloween 2025:
Paolla Oliveira apareceu fantasiada de Odete Roitman (Débora Bloch) após ser baleada no remake de “Vale Tudo”, nas redes sociais. A atriz se transformou na vilã da novela das 9 da Globo em que viveu o papel de Heleninha, filha da empresária. No registro, Paolla aparece de peruca loira e sangue falso. “Flagra: Odete viva e em NY”, escreveu na legenda.
Conhecida como Boca Rosa, Bianca Andrade se fantasiou em homenagem a um dos maiores ícones da TV brasileira, Elke Maravilha. A fantasia recebeu vários elogios nas redes sociais, e foi produzida com riqueza de detalhes, como acessórios, batom extravagante e peruca esvoaçante.
Sabrina Sato foi um dos grandes destaques do tradicional Baile de Halloween da Sephora, realizado em São Paulo. Madrinha do evento ao lado de Bianca Andrade, a apresentadora apostou em uma produção extravagante, o que era de se esperar de um ícone fashion. A apresentadora encarnou a “Madame dos Exageros”.
O boneco com semblante malvado e sorridente que saiu da Ásia conquistou vários brasileiros. A cantora Anitta aproveitou a trend e optou por uma fantasia de Labub Gótico, com pedrarias e sangue falsos em vários bonequinhos.