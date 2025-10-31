HALLOWEEN 2025

Odete, Elke, Labubu e mais: veja fantasias dos famosos para o Halloween 2025

Famosos usaram a criatividade para fantasias do Dia das Bruxas

Felipe Sena

Publicado em 31 de outubro de 2025 às 20:15

Famosos usaram a criatividade em fantasias de Halloween Crédito: Reprodução | Instagram

Nesta sexta-feira (31) é celebrado o Halloween. A data sombria, é divertida e uma última oportunidade para colocar a criatividade para jogo, e elaborar fantasias criativas, o que não parece nenhum problema para famosos como Sabrina Sato, Paolla Oliveira e outros. Confira fantasias dos famosos para o Halloween 2025:

Paolla Oliveira de Odete

Paolla Oliveira Crédito: Reprodução | Instagram

Paolla Oliveira apareceu fantasiada de Odete Roitman (Débora Bloch) após ser baleada no remake de “Vale Tudo”, nas redes sociais. A atriz se transformou na vilã da novela das 9 da Globo em que viveu o papel de Heleninha, filha da empresária. No registro, Paolla aparece de peruca loira e sangue falso. “Flagra: Odete viva e em NY”, escreveu na legenda.

Bianca Andrade de Elke Maravilha

Bianca Andrade Crédito: Reprodução | Instagram

Conhecida como Boca Rosa, Bianca Andrade se fantasiou em homenagem a um dos maiores ícones da TV brasileira, Elke Maravilha. A fantasia recebeu vários elogios nas redes sociais, e foi produzida com riqueza de detalhes, como acessórios, batom extravagante e peruca esvoaçante.

Sabrina Sato de ‘Madame dos Exageros’

Sabrina Sato Crédito: Reprodução | Instagram

Sabrina Sato foi um dos grandes destaques do tradicional Baile de Halloween da Sephora, realizado em São Paulo. Madrinha do evento ao lado de Bianca Andrade, a apresentadora apostou em uma produção extravagante, o que era de se esperar de um ícone fashion. A apresentadora encarnou a “Madame dos Exageros”.

Anitta de Labubu Gótico

Anitta Crédito: Reprodução | Instagram