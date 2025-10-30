ENTENDA O CASO

Evangélica, esposa de Endrick rebate críticas após usar fantasia de Chucky no Halloween de Virginia e Vini Jr.

Gabriely Miranda foi detonada por participar de festa temática

Giuliana Mancini

Publicado em 30 de outubro de 2025 às 10:53

Gabriely Miranda e Endrick fantasiados para o Halloween de Virginia e Vini Jr. Crédito: Reprodução/Instagram

Gabriely Miranda quebrou o silêncio após participar da festa de Halloween promovida por Virginia Fonseca e Vini Jr. em Madri, na Espanha. A modelo, que é evangélica, foi alvo de críticas nas redes sociais após marcar presença no evento temático e usar uma fantasia do personagem 'Chucky', o Brinquedo Assassino.

A esposa do jogador Endrick, do Real Madrid, afirmou que participar da festa não interfere em sua religiosidade. "Minha fé está firmada em Jesus Cristo, não em datas, símbolos ou tradições humanas. O que define minha vida espiritual é o meu relacionamento diário com Deus, a forma como amo, perdoo, sirvo e vivo conforme os ensinamentos de Cristo", iniciou.

"Participar de uma festa, vestir uma fantasia ou brincar em uma data não apaga minha fé nem me afasta de Deus, porque sei quem sou e em quem creio. A Bíblia me ensina a ter discernimento, e é com esse discernimento que eu escolho o que fazer, sempre com o coração em paz diante do Senhor", completou.

"O verdadeiro cristianismo está no amor, na fé e nas ações do nosso dia a dia e que refletem o caráter de Cristo, não em julgamentos sobre costumes ou tradições que não têm poder espiritual sobre quem vive guiado pelo Espírito Santo", seguiu a modelo.

Para encerrar, Gabriely pediu paz e compreensão aos seguidores. "Minha vida pertence a Deus todos os dias, e é isso que realmente importa. É assim que eu creio, e sigo em paz. Tenham paz também e que Deus abençoe", finalizou.

A influenciadora e Endrick foram criticados nas redes sociais pelo fato de ambos serem evangélicos e terem escolhido usar fantasia de Chucky e ir ao Halloween de Virginia e Vini Jr. "Tu não é cristã, mulher?", questionou uma seguidora nos comentários. "Amo vocês, mas por serem evangélicos, pegou pesado. Chucky é demoníaco…", escreveu outra. Diante da enorme repercussão, Gabriely limitou os comentários da publicação com os registros da fantasia.