Halloween 2025: confira 10 ideias de fantasias de última hora

Dia das Bruxas é celebrado nesta sexta-feira (31)

  • Foto do(a) author(a) Thais Borges

  • Thais Borges

Publicado em 30 de outubro de 2025 às 11:13

Múmia
Múmia Crédito: Pexels

Se você tem alguma programação para celebrar o Halloween, nesta sexta-feira (31), mas não conseguiu pensar em uma fantasia, não há motivo para desespero.

O CORREIO separou algumas ideias de fantasias de última hora e que podem salvar com o que você já tem em casa.

Confira

Ideias de fantasia de última hora

Kim Possible por Divulgação
Padrinhos Mágicos por Reprodução
Múmia por Pexels
PETER FACINELLI and KRISTEN STEWART star in THE TWILIGHT SAGA: NEW MOON. por Kimberley French
Fantasma por Pexels
1 de 5
Kim Possible por Divulgação

Kim Possible

Blusa preta, calça cargo verde, bota preta e alguns cintos são o suficiente para se transformar na adolescente do desenho que salvava o mundo de vilões no tempo livre.

Padrinhos Mágicos

Cosmo e Wanda podem ser encarnados com spray verde para ele e rosa para ela. Para completar o look, vale cortar duas coroas em EVA amarelo para cada tiara e outras duas estrelas para varinhas improvisadas.

Múmia

Você só vai precisar de muito esparadrado e gaze - o suficiente para cobrir o corpo. Vale usar sombra preta na região dos olhos para deixar a aparência mais assustadora.

Fantasma

Pode ser clichê, mas também é um clássico - e não deixa de ser assustador. Com um lençol branco liso, basta fazer o furinho para olhos.

Bella Swan

Para encarnar a humana protagonista de Crepúsculo, basta um casaquinho preto, um vestido verde e tinta vermelha para representar o sangue no braço - e até temos o fatídico dia em que ela quase foi atacada em Lua Nova. 

Rainha de Copas

Aquele baralho velho que você tem em casa pode ganhar novo uso em uma coroa perfeita para encarnar a vilã do universo de Alice no País das Maravilhas. A usuária @lievemerlijn arrematou a produção em um vestido vermelho e algumas rosas e mostrou no TikTok.

Caveira

Até quem não tem muita habilidade com maquiagem pode tentar essa arte facial ensinada pelo usuário @tiberiu no TikTok. Com um palitinho e tinta preta facial, ele conseguiu ficar assustador em instantes.

Vítima de Dexter

O serial killer mais famoso da televisão tinha um jeito bem peculiar para matar suas vítimas. No Halloween, é possível encarar uma delas apenas com muitos rolos de papel filme.

Vampira(o)

Com bastante lip tint vermelho - para representar uma boca cheia de sangue -, qualquer pretinho básico se torna uma opção assustadora e fácil. 

@sierracannon Last minute halloween costume series?? 🧛🏻‍♀️ #halloween #vampire ♬ vampire - Olivia Rodrigo

