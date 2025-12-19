AGENDA CULTURAL

Fãs de Harry Potter ganham programação especial em shopping de Salvador

Eventos são gratuitos; saiba como participar

Thais Borges

Publicado em 19 de dezembro de 2025 às 13:38

Fãs de Harry Potter terão programação especial no Shopping Paralela Crédito: Divulgação

Fãs de Harry Potter podem participar de uma programação especial neste fim de semana, em Salvador. Dois eventos temáticos gratuitos prometem encantar públicos de todas as idades e reunir bruxos, trouxas e fãs da saga: a Copa das Casas e o Bailinho de Inverno. Os dois fazem parte do Natal dos Encantos do Shopping Paralela, cuja decoração natalina deste ano tem um cenário inédito inspirado no universo de Hogwarts.

No sábado (20), das 15h às 17h, acontece a Copa das Casas, uma experiência interativa que celebra a história e os valores das tradicionais Casas de Hogwarts. O encontro, que será no Beco de Leitura do shopping (Piso L2), terá um bate-papo sobre Grifinória, Sonserina, Corvinal e Lufa-Lufa, além de um Bingo Bruxo, no formato tradicional, com sorteio de brindes temáticos.

Já no domingo (21), também das 15h às 17h, o Beco da Leitura vai receber o Bailinho de Inverno, em comemoração aos 20 anos do filme Harry Potter e o Cálice de Fogo. A programação inclui um quiz especial sobre o longa, com prêmios para os fãs que dominam cada detalhe da história e encontro de cosplays. O shopping convida o público a vestir sua melhor versão bruxa ou bruxo e celebrar o clássico do cinema.

Para participar, é necessário realizar inscrição prévia no link. Administrado pela Alqia, o Shopping Paralela tem investido em fantasia, literatura e cultura pop para oferecer experiências criativas e afetivas no Natal.

Parque Vale dos Dragões

Para completar a programação de fim de semana, os pequenos aventureiros podem se divertir no Parque Vale dos Dragões. O espaço tem uma piscina gigante, com milhares de bolinhas, montada na Praça de Eventos II (Piso L1) e completa a aventura do Natal dos Encantos. A atração ainda tem um labirinto misterioso, um vulcão vibrante e dois dragões colossais guardando cada detalhe da brincadeira.

O parque é indicado para crianças de 2 a 13 anos. Os pequenos de 0 a 3 anos também podem participar das atividades lúdicas, desde que acompanhados de um responsável maior de 18 anos. Os ingressos saem por R$ 50 para 30 minutos, com acréscimo de R$ 15 a cada 15 minutos extras.

Serviço

Funcionamento de fim de ano

19, 20, 21/12 (sexta-feira, sábado e domingo): das 09h às 23h

22 e 23/12 (segunda e terça-feira): das 9h às 00h

24/12 (quarta-feira): das 8h às 18h

25/12 (quinta-feira): as lojas estarão fechadas. A Praça de Alimentação e atrações de lazer funcionam das 12h às 21h