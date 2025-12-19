Vivendo do Ócio lança novo álbum Hasta La Bahia com show especial em Salvador nesta sexta (19)

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Alan Pinheiro
Publicado em 19 de dezembro de 2025 às 08:44
“Eu só queria tomar um vento na cara, me deu saudade da Bahia”. O trecho da canção Nostalgia, lançada em 2012, ilustra o momento vivido pela banda Vivendo do Ócio em 2025. A saudade foi tanta que voltaram. Após 11 anos, o grupo retorna a Salvador para celebrar o lançamento de Hasta La Bahia, seu quinto álbum de estúdio, com um show nesta sexta-feira (19), às 19h, no Largo Pedro Arcanjo, no Pelourinho.
A noite terá abertura da banda Tangolo Mangos e também contará com músicos convidados, como o produtor do álbum, André T, assumindo os teclados, o guitarrista Martin Mendonça e Ricardo Correia reforçando a percussão. Produzido e gravado por André T, que já trabalhou com Pitty, BaianaSystem e Carlinhos Brown, o novo disco marca a volta da banda à sua cidade natal após 11 anos residindo em São Paulo.
Para a banda, a expectativa para o primeiro show oficial do novo disco é alta, principalmente pelo retorno à capital baiana reforçar o sentimento de pertencimento dos membros do grupo. “Esse trabalho representa toda a nossa história e a experiência que a gente adquiriu até aqui, além do começo dessa nova fase. É a sensação do pertencimento de novo depois de tantos anos fora. Já começamos a ver também a recepção das pessoas e isso foi nos dando gás”, contou Jájá Cardoso, guitarrista da banda.
O músico também acrescenta que a cidade influenciou na sonoridade proposta no novo disco. “Respirar a cidade, ver e conviver com as pessoas daqui, com os músicos daqui, acrescenta muito ao projeto. Eu acho que a influência de um disco vai muito além de influências sonoras. Então, estar em casa é diferente, porque quando você está longe de casa, qualquer coisa que você sai de uma forma diferente”, complementou.
O repertório de Hasta La Bahia traz uma proposta dançante que mescla influências modernas e clássicas, indo do rock à MPB, inaugurando oficialmente a nova fase criativa do grupo. A turnê vai ocupar todo o primeiro semestre da banda, que completará 20 anos em 2026. O álbum também reúne parcerias especiais com Paulo Miklos (Titãs), Jadsa, Martin Mendonça, Ronei Jorge e a Orquestra Sinfônica da Bahia.
Entre os destaques do repertório estão os singles “Baila Comigo”, que traduz o espírito do álbum e conta com a participação de Paulo Miklos nos vocais, além de “Não Tem Nenhum Segredo”, composição de Jajá Cardoso que surgiu de um sonho do guitarrista. A faixa foi realizada em parceria com Ronei Jorge e participação de Jadsa nos vocais.
De acordo com Jájá, o álbum conta com músicas de temas leves, como o amor. A escolha acontece pela tentativa de traduzir o sentimento de voltar a morar em Salvador. O nome do disco, inclusive, foi escolhido para simbolizar o retorno. Além de uma saudação, Hasta La Bahia é a afirmação da identidade do Vivendo do Ócio.
A apresentação no Pelourinho marca essa nova fase do grupo e promete uma celebração que, além de revelar ao público as músicas do novo álbum, homenageia a história da banda com as canções mais pedidas e cantadas pelos fãs. “Estamos muito felizes de poder fazer esse show no Pelourinho, que para nós é um lugar muito especial e que faz parte da história da banda. Certeza de grande festa para fechar o ano com chave de ouro”, destaca Luca Bori, vocal e baixo da banda.