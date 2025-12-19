Acesse sua conta
Vivendo do Ócio lança novo álbum Hasta La Bahia com show especial em Salvador nesta sexta (19)

Primeiro show oficial de novo disco acontece às 19h, no Largo Pedro Arcanjo, no Pelourinho

  • Foto do(a) author(a) Alan Pinheiro

  • Alan Pinheiro

Publicado em 19 de dezembro de 2025 às 08:44

Vivendo do Ócio
Vivendo do Ócio Crédito: Divulgação

“Eu só queria tomar um vento na cara, me deu saudade da Bahia”. O trecho da canção Nostalgia, lançada em 2012, ilustra o momento vivido pela banda Vivendo do Ócio em 2025. A saudade foi tanta que voltaram. Após 11 anos, o grupo retorna a Salvador para celebrar o lançamento de Hasta La Bahia, seu quinto álbum de estúdio, com um show nesta sexta-feira (19), às 19h, no Largo Pedro Arcanjo, no Pelourinho.

A noite terá abertura da banda Tangolo Mangos e também contará com músicos convidados, como o produtor do álbum, André T, assumindo os teclados, o guitarrista Martin Mendonça e Ricardo Correia reforçando a percussão. Produzido e gravado por André T, que já trabalhou com Pitty, BaianaSystem e Carlinhos Brown, o novo disco marca a volta da banda à sua cidade natal após 11 anos residindo em São Paulo.

Para a banda, a expectativa para o primeiro show oficial do novo disco é alta, principalmente pelo retorno à capital baiana reforçar o sentimento de pertencimento dos membros do grupo. “Esse trabalho representa toda a nossa história e a experiência que a gente adquiriu até aqui, além do começo dessa nova fase. É a sensação do pertencimento de novo depois de tantos anos fora. Já começamos a ver também a recepção das pessoas e isso foi nos dando gás”, contou Jájá Cardoso, guitarrista da banda.

O músico também acrescenta que a cidade influenciou na sonoridade proposta no novo disco. “Respirar a cidade, ver e conviver com as pessoas daqui, com os músicos daqui, acrescenta muito ao projeto. Eu acho que a influência de um disco vai muito além de influências sonoras. Então, estar em casa é diferente, porque quando você está longe de casa, qualquer coisa que você sai de uma forma diferente”, complementou.

O repertório de Hasta La Bahia traz uma proposta dançante que mescla influências modernas e clássicas, indo do rock à MPB, inaugurando oficialmente a nova fase criativa do grupo. A turnê vai ocupar todo o primeiro semestre da banda, que completará 20 anos em 2026. O álbum também reúne parcerias especiais com Paulo Miklos (Titãs), Jadsa, Martin Mendonça, Ronei Jorge e a Orquestra Sinfônica da Bahia.

Entre os destaques do repertório estão os singles “Baila Comigo”, que traduz o espírito do álbum e conta com a participação de Paulo Miklos nos vocais, além de “Não Tem Nenhum Segredo”, composição de Jajá Cardoso que surgiu de um sonho do guitarrista. A faixa foi realizada em parceria com Ronei Jorge e participação de Jadsa nos vocais.

De acordo com Jájá, o álbum conta com músicas de temas leves, como o amor. A escolha acontece pela tentativa de traduzir o sentimento de voltar a morar em Salvador. O nome do disco, inclusive, foi escolhido para simbolizar o retorno. Além de uma saudação, Hasta La Bahia é a afirmação da identidade do Vivendo do Ócio.

A apresentação no Pelourinho marca essa nova fase do grupo e promete uma celebração que, além de revelar ao público as músicas do novo álbum, homenageia a história da banda com as canções mais pedidas e cantadas pelos fãs. “Estamos muito felizes de poder fazer esse show no Pelourinho, que para nós é um lugar muito especial e que faz parte da história da banda. Certeza de grande festa para fechar o ano com chave de ouro”, destaca Luca Bori, vocal e baixo da banda.

