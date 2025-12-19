EMPREENDEDORISMO

De brinquedos a banho de descarrego: feira de mulheres artesãs traz opções de presentes de Natal

Feira de Artesanato Natal Feito à Mão vai até 3 de janeiro, no Shopping Center Lapa

Thais Borges

Publicado em 19 de dezembro de 2025 às 05:00

O diagnóstico de câncer de mama, em maio deste ano, fez com que a artesã Renata Azevedo, 33 anos, se reinventasse. Afastada do trabalho como operadora de caixa em um restaurante para o tratamento, ela encontrou no trabalho artesanal uma forma de controlar a ansiedade durante a quimioterapia e uma fonte de renda.

"Pensei: 'por que não?'. Pensei em algo que fizesse bem para as pessoas, daí a ideia de fazer banhos para cada finalidade, como abertura de caminhos e saúde, escalda-pés, sprays aromatizantes, essências e amuletos de proteção", conta ela, que criou a marca Oro Mi, que inclui itens como sabonetes glicerinados, miniaturas de orixás e santos, elas aromáticas e cheirinhos de guarda-roupa.

Feira de Artesanato "Natal Feito à Mão" vai até 3 de janeiro, no Shopping Center Lapa

Renata é uma das participantes da Feira de Artesanato Natal Feito à Mão, que reúne obras de mulheres artesãs neste fim de ano, no Shopping Center Lapa. Para quem quer fugir dos presentes mais óbvios do Natal e está em busca de itens mais artesanais e cheios de personalidade, uma boa pedida é conferir o evento, que vai até o dia 3 de janeiro.

A feira é uma parceria do shopping com a Secretaria Municipal de Políticas para Mulheres, Infância e Juventude (SPMJ) através da Expo Mulher. As expositoras podem ser encontradas no Espaço Artesanal, que fica no Piso L2. De acordo com a organização, a feira tem como foco o fortalecimento do empreendedorismo feminino aliado à economia criativa e ao espírito natalino. Lá, é possível encontrar produtos autorais, peças exclusivas, diferentes técnicas manuais e artigos de decoração natalina.

Ainda que participe de outras feiras gratuitas promovidas pela SPMJ, essa foi a primeira vez que Renata viu seu trabalho apresentado em um shopping. Para ela, o incentivo ao empreendedorismo feminino é um dos destaques.

Renata Azevedo criou a Oro Mi, marca que tem de sabonetes a miniaturas de orixás e santos Crédito: Acervo pessoal

"As feiras nos colocam em pontos turísticos na cidade, onde temos visibilidade, principalmente mulheres pretas da periferia, que muitas vezes são as provedoras de suas casas. Hoje, me sinto gratificada em estar participando num dos shoppings mais vistos da cidade", diz ela, que diz se sentir feliz ao ver que seu trabalho pode ser o presente de outras famílias. "O diagnóstico desse câncer foi agressivo. Para não sentir os efeitos colaterais, o artesanato tem me feito muito bem", acrescenta.

Com uma ambientação temática e acolhedora, a feira oferece não apenas uma experiência de compras, mas a junção entre cultura, economia solidária e a celebração do Natal. “Este ano, realizamos diversas feiras da Expo Mulher em diferentes pontos da cidade e é muito especial fazer mais uma no Shopping Center Lapa, um espaço tão querido pelos soteropolitanos. Cada edição é uma oportunidade de fortalecer o protagonismo e o empoderamento das nossas artesãs, reconhecendo seu talento, incentivando sua autonomia econômica e valorizando a criatividade feminina”, disse a secretária Municipal de Políticas para Mulheres, Infância e Juventude, Fernanda Lordêlo.