Confira 7 presentes infalíveis para amigo secreto neste fim de ano

É possível recorrer a opções práticas, neutras e assertivas

Thais Borges

Publicado em 16 de dezembro de 2025 às 06:00

Amigo secreto Crédito: Pexels

Se você está participando de um amigo secreto mas, no sufoco, não faz ideia de qual presente escolher, é possível recorrer a opções práticas, neutras e assertivas.

Seja nas festas de fim de ano na empresa, nas confraternizações familiares ou nos sorteios entre amigos, os amigos secretos são uma tradição inevitável. No trabalho, o desafio pode ser ainda maior se você tirar um colega que não conhece e precisa acertar com teto baixo.

A primeira dica é priorizar itens neutros, como vale-presentes e acessórios versáteis para home office ou mesa compartilhada. Evite perfumes pessoais, itens íntimos ou qualquer coisa que exija conhecer gostos específicos de alguém.

"No amigo secreto de fim de ano, o segredo é praticidade, vale-presentes e carregadores portáteis são muito democráticos e super práticos, respeitam tetos baixos de investimento e agradam qualquer perfil, do colega de trabalho ao familiar gamer. É acertar sem errar na correria natalina”, diz o CEO da plataforma de vale-presentes Rei dos Coins, Fabrício Matos.

Algumas das principais regras, que servem para qualquer formato (empresa, família ou amigos):

Respeite o orçamento e regras do grupo, usando listas de desejos ou pistas anônimas.

Fuja de comida perecível (estraga em entregas), roupas (podem não servir) e cosméticos (podem ofender).