Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Confira 7 presentes infalíveis para amigo secreto neste fim de ano

É possível recorrer a opções práticas, neutras e assertivas

  • Foto do(a) author(a) Thais Borges

  • Thais Borges

Publicado em 16 de dezembro de 2025 às 06:00

Amigo secreto
Amigo secreto Crédito: Pexels

Se você está participando de um amigo secreto mas, no sufoco, não faz ideia de qual presente escolher, é possível recorrer a opções práticas, neutras e assertivas.

Seja nas festas de fim de ano na empresa, nas confraternizações familiares ou nos sorteios entre amigos, os amigos secretos são uma tradição inevitável. No trabalho, o desafio pode ser ainda maior se você tirar um colega que não conhece e precisa acertar com teto baixo.

Confira 7 presentes infalíveis para amigos secretos

Garrafa térmica: Presente versátil para qualquer rotina: serve para café, chá ou água gelada na temperatura ideal por horas, ótimo para quem passa o dia no escritório, na faculdade ou em home office. Modelos com design moderno e tampas à prova de vazamento funcionam bem tanto na mochila quanto na mesa de trabalho, além de estilizar o ambiente. por Imagem: Maria Francesca Moccia | Shutterstock
Fones de ouvido: Perfeitos para quem gosta de ouvir música, podcasts ou participar de reuniões online com mais privacidade. Com fio ou Bluetooth, ainda existem versões com isolamento de ruído, que oferecem mais conforto em ambientes barulhentos. por Imagem: Bicanski/Pixnio
Livros: Funciona para praticamente qualquer perfil de amigo secreto. Pode ser um best-seller, um livro de negócios, romance ou fantasia. Se puder, escolha algo que converse com os interesses da pessoa. por Pexels
Canecas personalizadas: É tanto um item útil quanto afetivo: acompanha o café ou chá de todo dia e ainda decora a mesa. Pode trazer frases bem-humoradas, referências geek, piadas internas do time ou fotos do pet e da família, deixando o presente mais pessoal sem extrapolar o orçamento. por Divulgação
Vinhos: É um presente sofisticado e uma boa opção para quem aprecia momentos de relaxamento ou gosta de harmonizar bebidas com refeições especiais. Ainda pode ser consumido na ceia ou guardado para outra ocasião. por Shutterstock
Carregador portátil: Em um dia a dia cada vez mais conectado, o carregador portátil garante bateria para o celular em qualquer lugar, seja em momentos de lazer ou de trabalho. É um presente prático e versátil, que ajuda a evitar imprevistos por Pexels
Vale-presente: É uma alternativa prática para quando você não conhece muito bem o gosto da pessoa. Físico ou digital, o vale-presente pode ser de lojas de roupas, plataformas de games, alimentação e plataformas de streaming. por Pexels
1 de 7
Garrafa térmica: Presente versátil para qualquer rotina: serve para café, chá ou água gelada na temperatura ideal por horas, ótimo para quem passa o dia no escritório, na faculdade ou em home office. Modelos com design moderno e tampas à prova de vazamento funcionam bem tanto na mochila quanto na mesa de trabalho, além de estilizar o ambiente. por Imagem: Maria Francesca Moccia | Shutterstock

A primeira dica é priorizar itens neutros, como vale-presentes e acessórios versáteis para home office ou mesa compartilhada. Evite perfumes pessoais, itens íntimos ou qualquer coisa que exija conhecer gostos específicos de alguém.

"No amigo secreto de fim de ano, o segredo é praticidade, vale-presentes e carregadores portáteis são muito democráticos e super práticos, respeitam tetos baixos de investimento e agradam qualquer perfil, do colega de trabalho ao familiar gamer. É acertar sem errar na correria natalina”, diz o CEO da plataforma de vale-presentes Rei dos Coins, Fabrício Matos.

Algumas das principais regras, que servem para qualquer formato (empresa, família ou amigos):

Respeite o orçamento e regras do grupo, usando listas de desejos ou pistas anônimas.

Fuja de comida perecível (estraga em entregas), roupas (podem não servir) e cosméticos (podem ofender).

Aposte em práticos e inclusivos, de R$20 em diante.

Mais recentes

Imagem - Confira 30 livros infantis perfeitos para presentear crianças neste Natal

Confira 30 livros infantis perfeitos para presentear crianças neste Natal
Imagem - Lacrou em Salvadô

Lacrou em Salvadô
Imagem - Visite Lençóis, na Chapada Diamantina, uma joia esculpida pela história

Visite Lençóis, na Chapada Diamantina, uma joia esculpida pela história

MAIS LIDAS

Imagem - MC Daniel faz grave acusação contra Lorena Maria: 'Apareceu grávida'
01

MC Daniel faz grave acusação contra Lorena Maria: 'Apareceu grávida'

Imagem - Anjo da Guarda de 15 de dezembro alerta 3 signos: ainda dá tempo de restaurar laços que o tempo enfraqueceu, não perca a chance
02

Anjo da Guarda de 15 de dezembro alerta 3 signos: ainda dá tempo de restaurar laços que o tempo enfraqueceu, não perca a chance

Imagem - Vídeo impressiona: réplica da Estátua da Liberdade da Havan desaba durante ventania no RS
03

Vídeo impressiona: réplica da Estátua da Liberdade da Havan desaba durante ventania no RS

Imagem - Repórter Tainá Reis publica textão após ser demitida por justa causa da Record: ‘Coração em paz e consciência tranquila’
04

Repórter Tainá Reis publica textão após ser demitida por justa causa da Record: ‘Coração em paz e consciência tranquila’