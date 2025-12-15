LITERATURA

Confira 30 livros infantis perfeitos para presentear crianças neste Natal

As opções incluem histórias clássicas, modernas ou até recontos de obras tradicionais

Se a leitura é um hábito que deve ser incentivado desde a infância, por que não presentear as crianças da sua vida com um livro neste Natal? Com histórias clássicas, modernas ou até recontos de obras tradicionais, são muitas as opções de títulos de literatura infantil.