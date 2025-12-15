Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Confira 30 livros infantis perfeitos para presentear crianças neste Natal

As opções incluem histórias clássicas, modernas ou até recontos de obras tradicionais

  • Foto do(a) author(a) Thais Borges

  • Thais Borges

Publicado em 15 de dezembro de 2025 às 06:00

Conheça livros para presentear criança no Natal
Conheça livros para presentear criança no Natal Crédito: Pexels

Se a leitura é um hábito que deve ser incentivado desde a infância, por que não presentear as crianças da sua vida com um livro neste Natal? Com histórias clássicas, modernas ou até recontos de obras tradicionais, são muitas as opções de títulos de literatura infantil.

Aqui, fizemos uma seleção que tem tanto livros conhecidos por diferentes gerações quanto títulos mais recentes. É possível conferir a classificação etária de cada um.

Leia mais

Imagem - 10 livros curtos e imperdíveis para ler nas férias — todos com até 200 páginas

10 livros curtos e imperdíveis para ler nas férias — todos com até 200 páginas

Imagem - Entre no clima natalino: veja 20 livros com histórias de Natal para ler até o fim do ano

Entre no clima natalino: veja 20 livros com histórias de Natal para ler até o fim do ano

Imagem - 50 livros de romantasia para ler agora: o gênero que une romance e fantasia e domina o topo das listas

50 livros de romantasia para ler agora: o gênero que une romance e fantasia e domina o topo das listas

Conheça 25 livros infantis para presentear pequenos de diferentes idades

Sinto o que sinto, de Lázaro Ramos (Sextante). Idade sugerida: a partir de 3 anos. Enquanto enfrenta as mais diversas situações do dia a dia, o pequeno Dan descobre que a gente pode sentir coisa à beça – raiva, alegria, orgulho, tristeza... Às vezes tudo ao mesmo tempo! por Reprodução
A carta do Gildo, de Silvana Rando (Brinque-Book). Idade sugerida: 3 a 8 anos. Catarina mudou de escola no começo do ano. Um belo dia, os colegas da escola antiga receberam uma carta dela contando suas impressões sobre o novo colégio. por Reprodução
Meninas, de Ziraldo (Melhoramentos). Idade sugerida: 8 a 10 anos. Pensando em contar e ilustrar à sua maneira o livro Alice no País das Maravilhas, Ziraldo se concentra em explicar quem é a menina, esse ser encantado que dura apenas dos 7 aos 11 anos. por Reprodução
Cada um mora onde pode, de Ziraldo (Melhoramentos). Idade sugerida: 6 a 8 anos. Brincando com as letras e as frutas, o Bichinho da Maçã se lembra das casas de alguns de seus amiguinhos e as analisa, para concluir que melhor mesmo é a sua própria casinha. por Reprodução
O livro do Não, de Ziraldo (Melhoramentos). Idade sugerida: 67 anos.  Há momentos em que alguém precisa dar uma cutucada no outro e dizer NÃO. Também é preciso aprender a ouvir NÃO.  por Reprodução
Um dia muito mal-humorado, de Stella J. Jones (Ciranda Cultural). Idade sugerida: a partir de 2 anos. O mau humor do urso deixou todo mundo mal-humorado! será que um pouquinho de amor pode deixar todos felizes de novo? por Reprodução
Uma professora muito maluquinha, de Ziraldo (Melhoramentos). Idade sugerida: a partir dos 7 anos. Humana, compreensiva, às vezes mal interpretada, a Professora Maluquinha, mais do que ensinar, dá a seus alunos a oportunidade de aprender com alegria por Reprodução
Menina bonita do laço de fita, de Ana Maria Machado (Ática). Idade sugerida: a partir dos 3 anos. Uma linda menina negra desperta a admiração de um coelho branco, que deseja ter uma filha tão pretinha quanto ela.  por Reprodução
A árvore generosa, de Shel Silverstein (Companhia das Letrinhas). Idade sugerida: a partir dos 4 anos. Um menino e uma árvore têm uma relação muito especial. Dia após dia, ele come suas maçãs, brinca em seus galhos e descansa sob sua sombra.  por Divulgação
Malala: a menina que queria ir para a escola, de Adriana Carranca (Companhia das Letrinhas). Idade sugerida: a partir dos 8 anos. A autora presenta às crianças a história real dessa menina que, além de ser a mais jovem ganhadora do prêmio Nobel da paz, é um grande exemplo de como uma pessoa e um sonho podem mudar o mundo. por Reprodução
Marcelo, marmelo, martelo, de Ruth Rocha (Salamandra). Idade sugerida: 5 a 8 anos. Os personagens dos três contos deste livro são crianças que vivem no espaço urbano. Elas resolvem seus impasses com muita esperteza e vivacidade. por Reprodução
Baleia na Banheira, de Susanne Strasser (Companhia das Letrinhas). Idade sugerida: 1 a 3 anos. Uma baleia está na banheira, tomando tranquilamente seu banho… Até que uma tartaruga aparece com dor nas costas, e pula na banheira também! por Reprodução
Elmer, o elefante xadrez, de David McKee (WMF Martins Fontes). Idade sugerida: 2 a 7 anos. Era uma vez uma manada de elefantes. Cada um era de um jeito, mas todos eram da mesma cor. Todos menos Elmer. por Reprodução
Amoras, de Emicida (Companhia das Letrinhas). Idade sugerida: a partir de 3 anos.  Inspirado no rap de mesmo nome, o autor mostra a importância de nos reconhecermos no mundo e nos orgulharmos de quem somos — desde criança e para sempre. por Reprodução
O menino que aprendeu a ver, de Ruth Rocha (Salamandra). Idade sugerida: 5 a 7 anos. A  gente vive, junto com o personagem, o milagre ― a verdadeira visão ― da descoberta das palavras, que não são, como pensava o Joãozinho, meros desenhos sem sentido. por Reprodução
O caso do bolinho, de Tatiana Belinky (Moderna). Idade sugerida: 3 a 6 anos. Um conto tradicional reescrito com a experiência de quem entende de criança.  por Reprodução
Rita, não grita!, de Flávia Muniz (Melhoramentos). Idade sugerida: 3 a 7 anos. Rita Magrela era gritadeira. Tudo era motivo para reclamações e berros. Os amigos se cansaram e ninguém mais convidava Rita para brincar.  por Reprodução
A parte que falta, de Shel Silverstein (Companhia das Letrinhas). Idade sugerida: a partir dos 5 anos. O protagonista desta história é um ser circular que visivelmente não está completo: falta-lhe uma parte. por Reprodução
Sr. Boaventura, de J. R.R Tolkien (HarperKids). Idade sugerida: a partir de 3 anos. Um dia, Sr. Boaventura decide comprar um carro e visitar seus amigos, os Broncos. A partir de então, ele se mete em grandes enrascadas, envolvendo seus amigos e conhecidos nelas. por Reprodução
Quinca no Mundo da Lua, de Ricardo Ishmael (Mojubá). Quinca tem uma grande amiga: a Lua.Brinca, dá risadas e até consegue ouvir o que ela diz. Mas a Lua fala?! Quinca é capaz de escutá-la. Quinca tem uma grande amiga: a Lua. Brinca, dá risadas e até consegue ouvir o que ela diz. Mas a Lua fala?! Quinca é capaz de escutá-la. por Reprodução
O pequeno príncipe preto, de Rodrigo França (Nova Fronteira). Idade sugerida: a partir de 7 anos. Em um minúsculo planeta, vive o Pequeno Príncipe Preto. Além dele, existe apenas uma árvore Baobá, sua única companheira.  por Reprodução
Educando crianças antirracistas, de Bárbara Carine (Planeta). Idade sugerida: 5 a 10 anos. Kieza, uma das porta-vozes da Escola dos Sonhos, convida os novos colegas a conhecer esse lugar em que o afeto, o cuidado e o respeito são prioridades, sem limitar ou invalidar ninguém. por Reprodução
Chupim, de Itamar Vieira Júnior (Baião). Idade sugerida: 5 a 10 anos. Antes de o galo anunciar o início de um novo dia, o pai chama para o despertar: "Menino, menino". Aquela era a primeira vez que Julim ia para os campos de arroz. por Reprodução
Baobá, de Laura da Silva Prestes (Ciranda na Escola). Idade: 4 a 5 anos. O baobá é considerado uma árvore sagrada, conhecida por nunca cessar de crescer e por guardar segredos e memórias como nenhuma outra. por Reprodução
Anne de Green Gables, de Lucy Maud Montgomery (Ciranda Cultural). Idade sugerida: a partir de 10 anos. Anne é uma órfã que foi enviada por engano à fazenda de Green Gables, já que os irmãos Marilla e Matthew tinham a intenção de adotar um menino. Com pena da garota, resolveram mantê-la na fazenda. por Reprodução
1 de 25
Sinto o que sinto, de Lázaro Ramos (Sextante). Idade sugerida: a partir de 3 anos. Enquanto enfrenta as mais diversas situações do dia a dia, o pequeno Dan descobre que a gente pode sentir coisa à beça – raiva, alegria, orgulho, tristeza... Às vezes tudo ao mesmo tempo! por Reprodução

Leia mais

Imagem - 10 livros com menos de 100 páginas ideais para quem quer ler mais até o fim do ano

10 livros com menos de 100 páginas ideais para quem quer ler mais até o fim do ano

Imagem - Conheça 16 livros de fantasia para vencer a ressaca literária antes do ano acabar

Conheça 16 livros de fantasia para vencer a ressaca literária antes do ano acabar

Imagem - Confira 25 livros de romance para ler no fim de semana e acabar de vez com a ressaca literária

Confira 25 livros de romance para ler no fim de semana e acabar de vez com a ressaca literária

Mais recentes

Imagem - Lacrou em Salvadô

Lacrou em Salvadô
Imagem - Visite Lençóis, na Chapada Diamantina, uma joia esculpida pela história

Visite Lençóis, na Chapada Diamantina, uma joia esculpida pela história
Imagem - Já provou a massa da vovó? Pizzaria se reinventa reunindo humor, larica e crítica social na Pituba

Já provou a massa da vovó? Pizzaria se reinventa reunindo humor, larica e crítica social na Pituba

MAIS LIDAS

Imagem - Maré de sorte: Gêmeos, Leão, Sagitário e Peixes terão 2026 próspero e tranquilo
01

Maré de sorte: Gêmeos, Leão, Sagitário e Peixes terão 2026 próspero e tranquilo

Imagem - Cantor de forró morre em acidente de moto na Bahia
02

Cantor de forró morre em acidente de moto na Bahia

Imagem - Anjo da Guarda de 15 de dezembro alerta 3 signos: ainda dá tempo de restaurar laços que o tempo enfraqueceu, não perca a chance
03

Anjo da Guarda de 15 de dezembro alerta 3 signos: ainda dá tempo de restaurar laços que o tempo enfraqueceu, não perca a chance

Imagem - Anjo do Amor revela paixões quentes e intensas para 4 signos a partir deste domingo (14 de dezembro)
04

Anjo do Amor revela paixões quentes e intensas para 4 signos a partir deste domingo (14 de dezembro)