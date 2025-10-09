USO INDEVIDO

Compositor baiano denuncia violação de direitos autorais por Xanddy Harmonia

Bebeto Cerqueira é compositor do samba 'Gente Dengosa' que foi veiculado no álbum 'Xanddy Samba de Roda'

Elis Freire

Publicado em 9 de outubro de 2025 às 20:48

Bebeto Cerqueira é compositor do samba 'Gente Dengosa' Crédito: Reprodução / Redes Sociais

O cantor e compositor baiano Bebeto Cerqueira veio à público através das redes sociais denunciar a violação dos seus direitos autorais por Xanddy Harmonia e sua equipe. Isso porque uma música composta pelo artista intitulada "Gente Dengosa" foi gravada por Xanddy e veiculada no YouTube e nas plataformas de áudio em seu mais novo álbum "Xanddy Samba de Roda", lançado no último dia 19 de setembro.

Segundo Bebeto, não houve nenhum contato de Xanddy ou dos responsáveis para pedir a liberação do uso da música de sua autoria, os créditos a ele não foram incluídos inicialmente e muito menos houve o pagamento dos devidos direitos autorais. Em conversa com o CORREIO, o compositor esclareceu como ele ficou sabendo da violação e expôs as inúmeras tentativas de negociação com a equipe de Xanddy Harmonia.

"Xanddy harmonia gravou um música minha sem autorização e também alterou o título da obra e vinculou em redes sócias e todas as plataformas digitais. Só no YouTube teve meio milhão de visualizações em 7 dias. Ele não colocou meu nome nos créditos e logo depois, quando entrei em contato e estava negociando com a produtora dele e a gravadora, eles colocaram nos créditos minha música como domínio público, como seu eu tivesse morto há 70 anos. Ele já cantava minha música a anos no repertório e sabia que a música era minha", afirmou Bebeto Cerqueira.

Negociações entre as partes

Bebeto teria entrado em contato com a equipe do artista no último dia 29 de setembro. Na última sexta (3), ele resolveu trazer o assunto à público, já que não tinha conseguido resolver o problema. O baiano pede indenização por danos danos morais e uso indevido de propriedade intelectual.

Foi aí que uma mudança foi concretizada. A equipe de Xanddy alterou a canção que estava com o título de "Samba de Roda é Bom Demais" para o nome correto da canção de Bebeto "Gente Dengosa" e alterou os créditos de "domínio público" para incluir a autoria devida. Poucos dias depois, porém, o trecho da canção de Bebeto acabou sendo cortado do álbum e não figura mais nas diversas plataformas.

Negociações entre Bebeto Cerqueira e Xanddy Harmonia 1 de 3

"Agora, ele editou a faixa tirou a parte que cantava minha música. Entrei em contato ele me ofereceram um valor fora da realidade, começaram negociar e quando fiz minha proposta ele pararam de me atender e responder. Sou um compositor renomado tenho outras músicas gravadas, com Ara Ketu, As Meninas, Patrulha do Samba entre outros", explica Cerqueira.

Xanddy Harmonia recebeu uma notificação extrajudicial no dia 30 de setembro sobre o caso, mas, ainda de acordo com Bebeto, nada foi feito para ressarci-lo e por isso ele acionou a sua equipe jurídica para entrar com uma ação. Ao CORREIO, a assessoria de Xanddy informou que o "trâmite que está sendo resolvido pela gravadora com a editora do compositor" e que "fora isso não há nada a informar".