ROMANCE

Babi Cruz, viúva de Arlindo Cruz surpreende e se declara ao namorado nas redes sociais; confira

Empresária namora com o dono de uma pizzaria, André Caetano, de 40 anos

Felipe Sena

Publicado em 9 de outubro de 2025 às 20:33

Babi Cruz engatou romance com empresário Crédito: Reprodução | Instagram

Babi Cruz, que foi casada com o cantor Arlindo Cruz durante 40 anos, usou as redes sociais para declarar os sentimentos ao namorado, André Caetano, com uma música da banda Ferrugem.

Ao som de “Casa do Amor”, a empresária de 63 anos, publicou uma foto em que aparece ao lado do dono de uma pizzaria na Rocinha (RJ). Na imagem, os dois aparecem vestidos de branco, ao exibir uma almofada em formato de coração.

A canção diz: "Pegue as suas coisas, pode mudar para minha vida. Bairro da paixão, casa do amor, rua sem saída. Para de sofrer ou de se enganar. Não se vende amor a cada esquina. Deixa eu aprender, deixa eu me enganar de querer alguém por toda vida".

Babi Cruz e namorado Crédito: Reprodução | Instagram

A viúva de Arlindo Cruz, que faleceu em agosto deste ano, começou o relacionamento com o empresário, antes da morte do sambista. Babi e Arlindo tiveram dois filhos, Arlindinho, de 33 anos, e Flora, de 22.

Os dois se conheceram em um show de Beth Carvalho, quando Babi tinha apenas 15 anos, e ele já era uma estrela do mundo do samba, aos 27 anos. Arlindo morreu em agosto deste ano.