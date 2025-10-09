Acesse sua conta
'Quem é Virginia Fonseca': influenciadora brasileira estampa imprensa internacional

O affair da loira com Vini Jr. ganhou repercussão na imprensa internacional

  Elis Freire

  • Elis Freire

Publicado em 9 de outubro de 2025 às 19:55

Virginia Fonseca com blusa de Vini Jr.
Virginia Fonseca com blusa de Vini Jr. Crédito: Reprodução

affair entre a influenciadora Virginia Fonseca e o jogador do Real Madrid Vini Jr. estampou jornais internacionais nos últimos dias e ganhou grande repercussão nas redes sociais. Jornais como o espanhol A Marca, A Tribuna.com e a versão francesa do Footboom falaram sobre o envolvimento entre os dois e as polêmicas que vieram à tona, culminando em um pedido público de desculpas por parte de Vini Jr.

No portal de notícias Marca, o destaque foi para os rumores do envolvimento entre os famosos e a para a figura da influenciadora Virginia, que acumula mais de 50 milhões de seguidores apenas no Instagram. “Quem é Virginia Fonseca? A influenciadora brasileira ligada a Vinícius”, diz manchete. A matéria comenta sobre as três viagens da influenciadora para Madrid, com direito a hospedagem na casa de Vini, e a e caracteriza como “uma das personalidades mais reconhecidas do Brasil”.

Virginia Fonseca foi destaque no jornal espanhol "A Marca" por Reprodução

Já a versão francesa do site "Footboom" disse que Virginia "incendiou" o Santiago Bernabéu, estádio onde o Real Madrid jogou no último sábado (4). Na partida, Virginia compareceu usando a camisa de Vini Jr. autografada e posou para as redes sociais. A matéria traz ainda um comentário deixado pelo jogador em postagem que revelou pistas de um possível relacionamento, depois confirmado por Virginia ao anunciar que "acabou". A decisão foi tomada após virem à tona conversas picantes do atleta com uma modelo brasileira

Desculpas em público

Vini Jr. veio à publico na noite desta quarta-feira (8) se pronunciar sobre o fim do affair com a influenciadora Virginia Fonseca. Através de textão publicado nos Stories do Instagram, Vini se desculpou publicamente após virem à tona conversas de cunho sexual com a modelo Day Magalhães durante envolvimento com a loira. A influenciadora confirmou o “término” nesta terça-feira (7): "acabou mesmo", declarou.

No texto, o jogador admitiu que teria agido de forma equivocada. “Todos nós passamos por momentos que nos fazem refletir e crescer. Recentemente vivi uma situação que me fez olhar para dentro, reconhecer atitudes que não representaram quem quero ser e o tipo de relação que quero construir”, iniciou.

Vini Jr. reconheceu que decepcionou Virginia. “Desde que nos conhecemos, ela foi três vezes a Madrid para me ver, deixando a rotina dela, os compromissos e a vida dela só para estar comigo. Conheci uma mãe admirável, uma parceira incrível. Mesmo que ainda não fôssemos oficialmente um casal, existia uma conexão sincera. Não tenho vergonha de assumir que me descuidei, não correspondi da melhor forma e a decepcionei”, escreveu. 

A curta história de Vini Jr e Virginia começou há alguns meses; aos poucos, os fãs foram encontrando detalhes que mostraram que os dois estavam nos mesmos ambientes, mesmo sem aparecerem juntos. O clima parece ter esquentado após a segunda viagem da influencer para Madrid, na Espanha, há cerca de três semanas, em que ficou hospedada novamente na casa do jogador. Nesta segunda-feira (6), os dois chegaram a publicar um vídeo de dancinha do Tik Tok juntos, reforçando as especulações de seguidores. No dia seguinte, porém, a relação desmoronou após o vazamento das conversas do craque.

