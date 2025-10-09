CONFIRA RELATO

Ex-esposa de Dennis DJ, Bárbara Falcão revela abuso durante casamento: ‘Violência de todos os tipos’

Influenciadora digital ainda disse que não tem mais a guarda do filho Zinho, e que foi impedida de vê-lo

Publicado em 9 de outubro de 2025 às 18:12

Ex-esposa do DJ compartilhou relato nas redes sociais Crédito: Reprodução | Instagram

Bárbara Falcão, ex-esposa de Denisson de Lima, conhecido como Dennis DJ usou as redes sociais nesta quinta-feira (9) para relatar um momento de dor e sofrimento em que fala sobre momentos de violência que sofreu durante o casamento com o músico, que durou 14 anos.

A influenciadora digital disse que quando estava casada com Dennis foi vítima de diversos tipos de violência e abusos. “Todas essas violências e abusos eu conheci dentro do meu relacionamento de 14 anos com o Denisson”, disse Bárbara.

No entanto, de acordo com Bárbara, nenhuma violência se compara com o ato de ser retirada do filho Zinho, de 6 anos, fruto do relacionamento do casal. Dennis também é pai de Tília e Lara, ambas de 22 anos, frutos do relacionamento do casamento com ex-empresária de Anitta, Kamila Fialho. “Violencia doméstica, abuso patrimonial, abuso sexual, violencia psicológica, xingamentos quebras de itens de casa, gritarias, baixarias, nada disso se compara a retirada da minha vida e da vida do meu filho dessa cena, desse momento que era nosso”, disse Bárbara.

“Eu não posso nem mesmo falar com meu filho. Eu estou vivendo o deserto da minha maternidade, tudo me foi tomado quando foi tomada a minha maternidade, e é por isso que eu venho aqui abrir a minha vida e a minha história, por mais que me doa, porque eu tenho competência o suficiente para me reerguer quantas vezes forem precisas, mas a minha maternidade, é cruel demais”, relatou ao chorar.

Bárbara relatou que chegou a solicitar ajuda durante o processo de divórcio, mas seguiu desamparada até encontrar ajuda de uma advogada, que no vídeo, ela se refere como Dra. Tais. “Ela pode mostrar o quão vexatória é a minha situação judicial, tamanho abandono, mas hoje tive a minha casa revistada pela polícia a procura de armas e drogas ilícitas, não encontraram nada”, disse emocionada.

Segundo a influenciadora, até o momento a guarda do filho não está definida, pois a decisão cabe ao julgamento na Vara da Família. Além disso, Bárbara também aproveitou o momento para esclarecer que está sendo vítima de mentiras. “Acredito que diante de todas as mentiras que estão sendo contadas, inclusive com relação a guarda unilateral, isso não existe, porque esta decisão ainda não foi tomada. Eu estou esclarecendo todas as mentiras que estão sendo plantadas diante deste maior abuso que eu estou vivendo”, afirmou.

“Onde termina o casamento, não termina a parentalidade e ela deve ser respeitosa. Uma criança não é uma moeda de troca, não é um fantoche. Eu vou lutar até o fim por ele, que está sendo vítima como eu”, concluiu.

Tilia se posicionou nas redes sociais

De acordo com a filha de Dennis, a cantora Tilia se pronunciou através dos stories do Instagram após as acusações de Bárbara. Segundo ela, a guarda de Zinho, que era compartilhada, agora é provisória, o que foi acordado pela Justiça há 7 meses.

Filha de Dennis se pronunciou nas redes sociais Crédito: Reprodução | Instagram

Nos stories, ela compartilha o vídeo de Bárbara fazendo o maior barraco no aniversário de 6 anos do filho. “Eu vou fala pra todo mundo quem você é sua pu**”, chega a dizer Bárbara, ofendendo a filha de Dennis.

De acordo com Tilia, que publicou fotos de processos na Justiça contra Bárbara, a influenciadora agrediu verbalmente pessoas da sua família, inclusive sua avó, a chamando de “favelada e fedida”. “Isso é só uma ponta do icebarg”, disse a artista ao lado da irmã Lara, que também aparece nas gravações.

