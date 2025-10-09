saúde

5 benefícios da fruta murici para a saúde e como incluí-la na dieta

Esse alimento tropical pode reforçar a imunidade, proteger o coração e trazer mais vitalidade ao seu dia a dia

A fruta murici tem um sabor único e fornece nutrientes importantes para o funcionamento do organismo Crédito: Imagem: JRomero04 | Shutterstock

O murici ( Byrsonima crassifolia ) é uma fruta típica do Cerrado, da Amazônia e de regiões do Norte e Nordeste do Brasil. Pequeno e amarelado, possui polpa suculenta e sabor único, que combina notas cítricas e adocicadas, às vezes com um leve toque salgado. Essa característica o torna versátil na culinária, sendo usado em sobremesas, sucos e em pratos diversos. Além de seu sabor marcante, é reconhecido por trazer benefícios à saúde, fornecendo nutrientes importantes e compostos que auxiliam no bem-estar geral do organismo.

A seguir, veja 5 benefícios da fruta murici para a saúde e como incluí-la na dieta!

1. Fortalece o sistema imunológico

O murici é rico em vitamina C , nutriente fundamental para fortalecer as defesas do corpo e ajudar a proteger contra infecções e resfriados. Além disso, a vitamina contribui para a cicatrização e para o bom funcionamento do organismo, mantendo-o mais resistente e saudável. Seu consumo regular pode apoiar a imunidade de forma natural, tornando o corpo mais preparado para enfrentar doenças. Em geral, para adultos, a ingestão diária recomendada do nutriente é de 75 mg para mulheres e 90 mg para homens.

2. Apoio à saúde dos olhos

Os carotenoides presentes no murici, especialmente luteína e zeaxantina, têm efeito protetor para os olhos, pois se acumulam na retina e ajudam a filtrar luzes nocivas, como a luz azul emitida por telas. Isso pode contribuir para a prevenção de doenças como degeneração macular e catarata.

3. Promove a saúde dos ossos

O murici contribui para a saúde dos ossos , pois contém minerais essenciais como cálcio, magnésio e potássio. Esses nutrientes fortalecem a estrutura óssea, ajudam a manter a densidade e a resistência dos ossos, e são importantes para prevenir o desgaste e a fragilidade ao longo do tempo. Isso é importante principalmente porque, segundo o Ministério da Saúde, estima-se que 50% das mulheres e 20% dos homens com idade igual ou superior a 50 anos sofrerão com alguma fratura osteoporótica ao longo da vida.

O murici é rico em potássio, mineral essencial para a saúde cardiovascular Crédito: Imagem: JRomero04 | Shutterstock

4. Favorece a saúde cardiovascular

A fruta possui alto teor de potássio, mineral que auxilia na regulação da pressão arterial e no equilíbrio de líquidos no organismo, reduzindo a sobrecarga do coração . De acordo com a Tabela Brasileira de Composição de Alimentos (TBCA), da Universidade de São Paulo e da Food Research, 100 g de polpa in natura contém aproximadamente 257 mg de potássio.

Além disso, segundo o estudo “A importância do potássio na dieta sobre a regulação da pressão arterial”, publicado no Brazilian Journal Development, o aumento da ingestão de potássio por meio do consumo de frutas, legumes e verduras, sendo os alimentos com maiores concentrações desse mineral, contribui para a prevenção e o tratamento da hipertensão arterial sistêmica.

5. Controle da glicemia

Devido à presença de fibras e compostos fenólicos, o murici contribui para tornar a absorção de carboidratos mais lenta, o que evita picos de glicose no sangue após as refeições. Esse efeito é benéfico para manter a glicemia estável e pode ser útil no controle da diabetes ou na prevenção do seu desenvolvimento, especialmente em dietas equilibradas. Segundo a Federação Internacional de Diabetes (IDF), calcula-se que mais de 530 milhões de adultos vivem com a doença no mundo — e esse número pode atingir 640 milhões até 2030.

Formas de inserir o murici na dieta

O murici pode ser aproveitado de muitas maneiras — tanto para saborear seu sabor único quanto para tirar proveito dos seus benefícios:

Sucos: bater o murici com água, gelo e, se quiser, um pouco de mel ou suco de limão para equilibrar o sabor;

Geleias, doces e compotas: ideal para preservar o sabor, consumir no café da manhã ou acompanhar pães e torradas;

Sorvetes: congelar a polpa com ingredientes naturais para uma sobremesa refrescante;

Óleo de murici: o óleo extraído pode ser usado na culinária como tempero ou para molhos.

Cuidados importantes