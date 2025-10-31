DIA HISTÓRICO

Bonner se despede do Jornal Nacional sob aplausos dos bastidores: 'Meu último boa noite'

Jornalista deu adeus à bancada após 29 anos e passou o bastão para César Tralli



Elis Freire

Felipe Sena

Publicado em 31 de outubro de 2025 às 22:07

Despedida de Bonner do Jornal Nacional Crédito: Reprodução / TV Globo

A despedida de William Bonner do Jornal Nacional na noite desta sexta-feira (31) foi cheia de emoção mesmo sem o choro do jornalista que brincou: "eu sou essa pessoa bem fria". Em uma bela passagem de bastão com direito à bancada tripla, abraço na esposa e filhos e muitos aplausos dos bastidores, o comunicador encerrou o ciclo de âncora do maior telejornal do país após 29 anos. Agora, César Tralli assume seu posto ao lado de Renata Vasconcellos.

Em seu discurso final, Bonner ressaltou que agora vai poder “fazer as coisas que quer fazer, não apenas as que tinha que fazer” e falou com entusiasmo sobre a sua estreia no Globo Repórter, ao lado de Sandra Annenberg, que será a partir de fevereiro de 2025. Lá, o profissional terá a oportunidade de trabalhar com reportagens longas para falar sobre as várias facetas do Brasil.

"Eu me queixei comigo mesmo, da falta de tempo para fazer além das coisas que eu precisava fazer, coisas que eu queria fazer. E a gente encontrou aqui na Globo uma forma de eu continuar no jornalismo, que é a profissão que eu adoro, que amo, que na verdade é o que eu sei fazer mesmo, se eu tivesse que mudar de profissão agora seria bem difícil pra mim", contou Bonner.



Em seguida, ele e Renata chamaram César Tralli em meio a redação lotada, o que emocionou o novo âncora. Foi exibida ainda uma mini reportagem sobre a trajetória de mais de 30 anos de César.

Na passagem de bastão, Bonner fez um agradecimentos a toda a equipe do telejornal. “Eu sou um cara de muita sorte, trabalhei com pessoas muito corretas nessa empresa, e tive um aprendizado muito profundo. O Jornal Nacional tira o direito de ser um simples ingênuo, porque temos a confiança de um país que vamos ter o processo de apuração e informar o que é certo, também temos que estar afastados de qualquer paixão mesmo num país polarizado, não podemos nos contaminar e nem perder o foco da verdade, e nunca mais na sua vida você passará despercebido nesse país. Bem vindo ao JN e parabéns”, declarou.

"Esse é meu último boa noite no Jornal Nacional, meu muito obrigado", disse Bonner sob aplausos da produção do JN.

Neste momento, os três jornalistas se levantaram para cumprimentar á família, ainda ao vivo para todo o Brasil. William Bonner abraçou a esposa Natália Dantas e Tralli se emocionou ao dar um grande beijo na esposa Ticiane Pinheiro, na filha Manuella e na entenada Rafaela Justus.

EMOCIONANTE! ?? O jornalismo brasileiro agradece, Bonner! E recebe de braços abertos a competência e o carisma de Tralli no #JornalNacional. Que a nova história seja tão brilhante quanto a que se encerrou hoje! pic.twitter.com/kthDZooMCs — TV Globo ? (@tvglobo) November 1, 2025