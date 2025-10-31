Acesse sua conta
Atriz cega de ‘Caras e Bocas’ quebra o silêncio e revela maus-tratos nos bastidores da Globo

Atriz, hoje com 45 anos, foi a primeira atriz PCD da TV, marcando a história da teledramaturgia

  Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 31 de outubro de 2025 às 17:20

Atriz gravava com algumas cenas com seu cão guia, Higgins
Atriz gravava com algumas cenas com seu cão guia, Higgins Crédito: Divulgação

A novela “Caras & Bocas” ganhou mais uma reprise na TV, desta vez no Canal Viva. Apesar do sentimento nostálgico que a novela traz a partir das peripécias do macaco Chico, bastidores que poucos sabem vieram à tona.

A atriz Danieli Haloten, hoje com 45 anos, marcou a teledramaturgia se tornando a primeira atriz cega da TV, após interpretar Anita, trama de Walcyr Carrasco, em 2009.

Apesar do avanço na representatividades nas telas, a atriz revelou detalhes dos bastidores. “A maioria dos atores me tratava muito bem, mas o pessoal da produção não queria que eu estivesse ali. Os maus-tratos vinham de quem trabalhava nos bastidores: produtores, cabeleireiros e maquiadores. Um ou outro ator me tratava mal, mas a maioria dos atores parecia me aceitar e não ter preconceito”, disse em entrevista à revista Caras.

Nascida em Curitiba, Danieli deixou a cidade natal e se mudou para o Rio de Janeiro, acompanhada de seu cão-guia, Higgins, e segundo a atriz, até mesmo o animal foi alvo de preconceito e maus-tratos. “Reclamavam muito dele, até que arrumaram uma salinha para ele ficar preso enquanto estávamos gravando”.

Contudo, Higgins teve que ser retirado da sala, para dar espaço a filha de Ingrid Guimarães, que ainda era um bebê na época e não poderia dividir o espaço com o animal.

