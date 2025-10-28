Acesse sua conta
Antes e depois: veja como estão 7 atrizes que brilharam em 'Chiquititas'

Segunda versão de Chiquititas foi exibida pelo SBT entre 2013 e 2015

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 28 de outubro de 2025 às 11:30

Segunda versão de Chiquititas foi exibida pelo SBT entre 2013 e 2015
Segunda versão de Chiquititas foi exibida pelo SBT entre 2013 e 2015 Crédito: Reprodução

Há 10 anos, o SBT encerrava a segunda versão de Chiquititas, um dos maiores sucessos infantojuvenis da emissora. Escrita por Íris Abravanel, a novela foi exibida entre 15 de julho de 2013 e 14 de agosto de 2015, totalizando 545 capítulos e revelando uma nova geração de talentos.

Dez anos depois, as atrizes que deram vida às meninas do orfanato “Raio de Luz” seguiram caminhos diferentes, algumas continuam na TV e no cinema, outras se tornaram influenciadoras ou se dedicaram a novos projetos.

Confira o que aconteceu com sete delas:

10 anos depois: veja como estão 7 atrizes que brilharam em Chiquititas

Segunda versão de Chiquititas foi exibida pelo SBT entre 2013 e 2015 por Reprodução
A protagonista da nova geração de Chiquititas se tornou um dos rostos mais conhecidos de sua geração. Após o sucesso no SBT, Giovanna Grigio foi para a Globo, onde viveu Gerusa em Êta Mundo Bom! (2016) e Samantha em Malhação: Viva a Diferença (2017), papel que reprisou na série As Five (2020) por Reprodução
Aos 27 anos, Giovanna expandiu sua carreira internacional, estrelando a nova versão mexicana de Rebelde (2022) e participando de produções como Perdida (2023) e Maníaco do Parque (2024) por Reprodução (Instagram/SBT)
Intérprete da carismática Pata, Júlia Olliver também se destacou como modelo e cantora por Reprodução
Aos 22 anos, é hoje influenciadora digital e estudante de nutrição, com mais de 4,5 milhões de seguidores no Instagram. Lá, compartilha sua rotina fitness, de treinos e alimentação saudável por Reprodução (Instagram/SBT)
Raissa Chaddad estreou na TV como a rebelde Bia. Após a novela, venceu o reality Dance se Puder (2016) e integrou o elenco de As Aventuras de Poliana (2018). Mais recentemente, apresentou o especial Geração Chiquititas (2024) no SBT por Reprodução (Instagram/SBT)
Com 23 anos, ela se dedica ao cinema e às redes sociais, onde mantém contato direto com os fãs da novela por Reprodução
Antes de viver Cris, Cinthia Cruz já havia feito uma ponta em Carrossel por Reprodução
Hoje, com 25 anos, apresenta o programa culinário Cozinhando Ideias no canal TV ZYN, do YouTube, e é uma das ex-Chiquititas mais ativas nas redes sociais, somando milhões de seguidores por Reprodução (Instagram/SBT)
A doce Vivi marcou a estreia de Lívia Inhudes na televisão. Depois de Chiquititas, ela esteve em O Rico e o Lázaro (2017), na Record, e em Salve-se Quem Puder (2020), na Globo por Reprodução
Atualmente com 24 anos, a atriz se divide entre o cinema e a criação de conteúdo digital, mantendo uma base fiel de fãs nas redes por Reprodução (Instagram/SBT)
Antes de Chiquititas, Giulia Garcia havia participado de Cordel Encantado (2011). Após viver Ana, a sonhadora da turma, participou de realities como Canta Comigo Teen e recentemente filmou uma produção lançada no fim de 2024 por Reprodução
Com 22 anos, segue ativa nas redes sociais, onde compartilha seu dia a dia e projetos profissionais por Reprodução
Revelada como Maria, Sophia Valverde construiu uma sólida carreira no SBT. Após Chiquititas, estrelou Cúmplices de um Resgate (2015) e foi protagonista de As Aventuras de Poliana (2018) e Poliana Moça (2022) por Reprodução
Aos 19 anos, ela se prepara para estrear novos filmes e recentemente anunciou o noivado com o produtor Pietro Krauss por Reprodução
1 de 15
Segunda versão de Chiquititas foi exibida pelo SBT entre 2013 e 2015 por Reprodução

Mais de uma década depois, Chiquititas segue viva na memória de quem cresceu assistindo às aventuras do orfanato. O sucesso da trama revelou artistas talentosas e consolidou uma das novelas infantojuvenis mais populares da história da TV brasileira.

