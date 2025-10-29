Acesse sua conta
5 sintomas que podem indicar falta de ferro e vitamina D

Deficiências nutricionais podem afetar desde a disposição até a imunidade do organismo

  • Foto do(a) author(a) Portal Edicase

  • Portal Edicase

Publicado em 29 de outubro de 2025 às 12:44

Os sinais de deficiência de ferro e vitamina D aparecem de forma sutil (Imagem: Pixel-Shot | Shutterstock)
Os sinais de deficiência de ferro e vitamina D aparecem de forma sutil Crédito: Imagem: Pixel-Shot | Shutterstock

Sentir-se cansado com frequência, notar queda de cabelo acentuada ou enfrentar episódios recorrentes de gripe pode não ser apenas reflexo de uma rotina intensa. Em muitos casos, esses sintomas estão associados à carência de nutrientes essenciais como ferro e vitamina D, cuja deficiência tem se mostrado prevalente na população brasileira.

De acordo com dados da Organização Mundial da Saúde (OMS), a deficiência de ferro é uma das carências nutricionais mais comuns no mundo, afeta cerca de 35% da população mundial, com a anemia por deficiência de ferro afetando mais de 2 bilhões de pessoas. A hipovitaminose D (baixa vitamina D) atinge mais de 50% dos brasileiros, segundo estudo da Unifesp (Universidade Federal de São Paulo).

“Tanto o ferro quanto a vitamina D desempenham papéis fundamentais no bom funcionamento do organismo. Quando há deficiência, os sinais aparecem de forma sutil, mas podem evoluir para quadros clínicos mais sérios se não forem investigados e tratados corretamente”, explica a Dra. Jackeline Barbosa, vice-presidente da área médico-científica da Herbarium, indústria farmacêutica de fitoterápicos.

Abaixo, a médica detalha cinco sintomas comuns que podem indicar deficiência de ferro e/ou vitamina D no organismo. Confira!

1.Cansaço excessivo e falta de energia

A falta de ferro reduz a produção de hemoglobina, comprometendo o transporte de oxigênio no sangue. A vitamina D está ligada, entre outras, à função muscular, e níveis baixos podem causar sensação de fadiga persistente.

2.Queda de cabelo e unhas frágeis

Alterações nos cabelos e nas unhas são sinais frequentes de deficiência de ferro, que interfere no ciclo de crescimento capilar. A vitamina D também tem relação direta com a saúde dos folículos.

3. Palidez ou pele mais opaca

A anemia por deficiência de ferro pode causar palidez, principalmente em regiões como gengivas, pálpebras e unhas. A vitamina D, por sua vez, contribui para a renovação celular e aparência saudável da pele.

O ferro e a vitamina D são essenciais para a defesa do organismo (Imagem: Valentina Sabelskaia | Shutterstock)
O ferro e a vitamina D são essenciais para a defesa do organismo Crédito: Imagem: Valentina Sabelskaia | Shutterstock

4.Baixa imunidade e infecções recorrentes

A vitamina D é essencial para a regulação do sistema imunológico, e a falta dela pode aumentar a suscetibilidade a gripes e infecções. O ferro também participa de mecanismos de defesa do organismo.

5. Alterações de humor e dificuldade de concentração

A deficiência de vitamina D está relacionada a sintomas de ansiedade, depressão e lentidão cognitiva. A carência de ferro pode provocar tonturas , dores de cabeça e dificuldade de foco.

Consulte um médico ao notar os sintomas

Ao notar os sintomas listados, é importante consultar um médico e não realizar a suplementação por conta própria. “Ao perceber esses sinais, é fundamental procurar orientação médica e realizar exames laboratoriais para confirmar a deficiência. Em muitos casos, a suplementação com produtos fitoterápicos ou vitaminas pode ser indicada como parte do tratamento, sempre com acompanhamento profissional”, alerta a Dra. Jackeline Barbosa.

A médica reforça que o tratamento varia conforme o grau de deficiência. No caso do ferro, pode envolver mudanças alimentares e suplementação oral. Para a vitamina D, além da exposição solar controlada, pode ser necessário o uso de suplementos em doses individualizadas.

Por Pâmela Moretti

