LEMBRA DELAS?

10 atrizes de 'A Viagem' que sumiram da TV: veja como estão e o que fazem hoje

Com a reprise de A Viagem no Vale a Pena Ver de Novo, o público tem reencontrado rostos que marcaram os anos 1990

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 27 de outubro de 2025 às 16:15

Denise Del Vecchio como Glória em A Viagem Crédito: Divulgação/Globo

Reexibida atualmente no Vale a Pena Ver de Novo, a novela A Viagem (1994) está reacendendo a nostalgia dos fãs e trazendo de volta rostos marcantes da teledramaturgia brasileira. Sucesso de Ivani Ribeiro, o folhetim também serve como uma verdadeira viagem ao passado, já que muitas atrizes do elenco original se afastaram da TV ao longo dos anos.

Confira abaixo dez atrizes de A Viagem que se afastaram das novelas e saiba por onde andam:

