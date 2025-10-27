Acesse sua conta
10 atrizes de 'A Viagem' que sumiram da TV: veja como estão e o que fazem hoje

Com a reprise de A Viagem no Vale a Pena Ver de Novo, o público tem reencontrado rostos que marcaram os anos 1990

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 27 de outubro de 2025 às 16:15

Denise Del Vecchio como Glória em A Viagem
Denise Del Vecchio como Glória em A Viagem Crédito: Divulgação/Globo

Reexibida atualmente no Vale a Pena Ver de Novo, a novela A Viagem (1994) está reacendendo a nostalgia dos fãs e trazendo de volta rostos marcantes da teledramaturgia brasileira. Sucesso de Ivani Ribeiro, o folhetim também serve como uma verdadeira viagem ao passado, já que muitas atrizes do elenco original se afastaram da TV ao longo dos anos.

Confira abaixo dez atrizes de A Viagem que se afastaram das novelas e saiba por onde andam:

10 atrizes de A Viagem que se afastaram das novelas

Intérprete de Andreza, Thaís de Campos começou sua trajetória na Globo em 1981. Depois de papéis de destaque, reduziu o ritmo de trabalhos a partir dos anos 2000. Seu último papel em novelas foi em Boogie Oogie (2014). Hoje, aos 61 anos, mora em Portugal, onde dá aulas de teatro e comanda uma produtora audiovisual por Reprodução
Alexandre e Téo, em A Viagem por Reprodução
Viviane, que viveu Patty, teve em A Viagem sua única experiência em novelas. Hoje com 36 anos, ela atua como coordenadora de marketing e prefere manter uma vida discreta por Reprodução
Alexandre, de A Viagem por Reprodução
A intérprete de Sofia tem 51 anos e se afastou das novelas desde Cobras e Lagartos (2006). Atualmente, Roberta é sócia de uma empresa voltada a treinamentos e desenvolvimento profissional por Reprodução
Cena de A Viagem (1994) por Reprodução/Globo
Estreando em Mulheres de Areia (1993), Cibele viveu Maria em A Viagem. Após participações em produções da Globo e da Record, como Sansão e Dalila (2011) e Rei Davi (2012), ela se afastou após sofrer um acidente nas gravações. Hoje, aos 56 anos, trabalha como terapeuta holística e prioriza a vida em família por Reprodução
Dona Guiomar em "A Viagem" por Reprodução/TV Globo
Aos 90 anos, Myriam Pérsia pode ser vista na reprise como Salomé. Ícone das novelas entre os anos 1960 e 1980, ela está afastada da TV desde Verdades Secretas (2015). Aposentada, vive de forma reservada e longe das redes sociais por Reprodução
A Viagem por Reprodução | TV Globo
Com papéis marcantes em Meu Bem, Meu Mal (1990), Deus nos Acuda (1992) e A Viagem (1994), Mylla Christie se afastou das novelas após As Aventuras de Poliana (2018). Aos 54 anos, se reinventou como corretora de imóveis de luxo e abriu uma imobiliária com o marido, Tutu Sartori, em São Paulo por Reprodução
A Viagem por Reprodução | TV Globo
Na época de A Viagem, Mara Carvalho, a Regina da trama, era casada com Antonio Fagundes. Após participações em diversas produções, ela deixou a TV após o remake de Ti-Ti-Ti (2010) e desde então se dedica aos palcos por Reprodução
A Viagem por Reprodução | TV Globo
Keila Bueno, a Naná, praticamente se despediu da TV após A Viagem. Hoje com 57 anos, atua no teatro como atriz, coreógrafa e diretora de movimento. Ela também mantém um ateliê de artesanato por Reprodução
Cena de 'A Viagem' por Reprodução/Globo
A veterana Laura Cardoso, que deu vida à Guiomar, é um dos grandes nomes da TV brasileira. Aos 97 anos, está longe das novelas desde A Dona do Pedaço (2019). Vivendo em Itu (SP), cercada pela natureza, ela leva uma rotina tranquila. Em 2024, foi homenageada pela Globo em um especial dedicado à sua carreira por Reprodução
Lucinha Lins (Estela) e Fernanda Rodrigues (Bia) em 'A Viagem' por Divulgação
A atriz que interpretou Glória deixou a Globo após JK (2006) e migrou para a Record, onde participou de sucessos como Os Dez Mandamentos (2015). Longe das novelas desde Topíssima (2019), Denise, hoje com 71 anos, dedica-se ao teatro por Reprodução
Intérprete de Andreza, Thaís de Campos começou sua trajetória na Globo em 1981. Depois de papéis de destaque, reduziu o ritmo de trabalhos a partir dos anos 2000. Seu último papel em novelas foi em Boogie Oogie (2014). Hoje, aos 61 anos, mora em Portugal, onde dá aulas de teatro e comanda uma produtora audiovisual por Reprodução

  • E vem aí: Rainha da Sucata

Enquanto A Viagem revive memórias, a Globo já prepara a próxima atração do Vale a Pena Ver de Novo: Rainha da Sucata. O clássico de Silvio de Abreu retorna à grade no dia 3 de novembro, celebrando os 60 anos da emissora com uma das tramas mais marcantes da história da TV.

LEIA MAIS SOBRE O CASO

Ismael morre em ‘A Viagem’? Saiba o que acontece com o vilão

Bia sente medo ao encontrar grande amor do passado durante experiência espiritual em ‘A Viagem’: quem é?

Lembra dela? Atriz que fez papel de esposa de Antonio Fagundes em ‘A Viagem’ foi Miss Universo e morreu aos 59 anos

Atriz de ‘A Viagem’ se afastou da TV após sofrer queimadura em incêndio na Record; saiba por onde anda

Atriz de ‘A Viagem’ pega ônibus de graça e viraliza: ‘De busão’

