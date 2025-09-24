ENTENDA

Bia sente medo ao encontrar grande amor do passado durante experiência espiritual em ‘A Viagem’: quem é?

Personagem interpretada pela atriz Fernanda Rodrigues fica desolada com segredo dos pais e decide fugir

Felipe Sena

Publicado em 24 de setembro de 2025 às 19:13

Bia fica assustada ao Crédito: Reprodução | Globo

Cercada de mistérios, a novela “A Viagem”, atual reprise do Vale a Pena Ver de Novo, na TV Globo, passa por várias reviravoltas e suspenses que prometem surpreender o público. No capítulo desta quarta-feira (24), a personagem Bia (Fernanda Rodrigues) sente medo ao encontrar um homem misterioso em uma experiência, mas de quem se trata?

Fernanda Rodrigues viveu 'Bia' em A Viagem 1 de 8

Após descobrir segredos que envolvem seus pais, Ismael (Jonas Bloch) e Estela (Lucinha Lins), Bia fica desolada e decide fugir. Nesse momento, ela vive uma experiência profundamente espiritual, onde se conecta com o homem misterioso que se trata de Alexandre (Guilherme Fontes).

Alexandre é o grande amor do passado de Bia. Na experiência, ela sente sua forte presença e força de maneira sobrenatural.

Bia e Guilherme Crédito: Reprodução | Globo

Tudo começa quando Diná (Christiane Torloni) decide confrontar Ismael para impedir que ele leve Bia, sua filha, para a Europa. Munida com um dossiê com informações comprometedoras, Diná ameaça expor tudo caso ele persista com o plano.

Ismael, no entanto, não tem noção de que Bia está escondida ouvindo toda a conversa. O confronto atinge o ápice quando Diná, começa a passar mal por causa do peso da situação, deixando todos ao seu redor preocupados com seu estado de saúde.

Ao ter acesso ao dossiê, Bia fica desolada ao descobrir os segredos que envolvem sua mãe, Estela e Ismael. Abalada, ela fica ainda pior ao perceber que Tato (Felipe Martins), seu namorado, já sabia de toda a situação, e aparentemente, não fez nada. É nesse momento que Bia decide fugir e ‘encontra’, de maneira espiritual, Alexandre. Ao longo da reexibição do folhetim, serão relegados outros detalhes da narrativa.

“A Viagem” é uma novela, exibida originalmente, na TV Globo, entre 1994 e 1995. Escrita por Ivani Ribeiro, a trama teve uma versão anterior, a primeira, da extinta Rede Manchete, exibida em 1975.

A reprise da trama é exibida na Globo, às 17h15.