Família, amigos e Fonte Nova: ex-ator da Globo curte dias de folga em Salvador

Durante a estadia, Danilo mostrou momentos de carinho com a avó e curtiu o jogo do Bahia

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 22 de outubro de 2025 às 19:05

De volta às origens, o ator Danilo Mesquita aproveitou uma pausa na agenda para curtir dias tranquilos em Salvador, sua cidade natal. O artista, conhecido por papéis em novelas como Além da Ilusão, Éramos Seis e Segundo Sol, tem aproveitado o tempo livre para matar a saudade da família, dos amigos e dos cantinhos que marcaram sua infância no bairro do Cabula.

Durante a estadia, Danilo mostrou momentos de carinho com a avó. Apaixonado pelo Bahia e fã de futebol, o ator também foi à Fonte Nova para ver o Bahia golear o Grêmio por 4x0 e posou ao lado do amigo, o comentarista esportivo Elton Serra, da ESPN. Nos stories, ele brincou com o clima atípico da capital baiana e arrancou risadas dos seguidores ao comentar sobre o frio e a chuva. “Ter que usar casaco em Salvador é uma falta de respeito”, disse, de forma bem-humorada.

Mesmo acostumado com a rotina de gravações e compromissos fora da Bahia, o ator nunca escondeu o carinho por Salvador. O bairro do Cabula, onde cresceu e viveu até os 18 anos, segue sendo o ponto de reencontro afetivo com suas origens, marcado por laços familiares e memórias de juventude.

Nos dias de folga, Danilo tem aproveitado o tempo longe dos holofotes para descansar e se reconectar com suas raízes, reforçando o elo com a cidade que, segundo ele, sempre será o seu porto seguro.