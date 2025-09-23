Acesse sua conta
Lembra dela? Atriz que fez papel de esposa de Antonio Fagundes em ‘A Viagem’ foi Miss Universo e morreu aos 59 anos

Atriz fez parte de diversas produções da TV Globo

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 23 de setembro de 2025 às 21:11

Atriz em
Atriz em "A Viagem" Crédito: Reprodução | TV

Responsável por revelar vários atores, “A Viagem” tem apresentado outros personagens ao longo da atual reprise do Vale a Pena Ver de Novo nas tardes da TV Globo.

