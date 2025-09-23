RELEMBRE

Lembra dela? Atriz que fez papel de esposa de Antonio Fagundes em ‘A Viagem’ foi Miss Universo e morreu aos 59 anos

Atriz fez parte de diversas produções da TV Globo

Felipe Sena

Publicado em 23 de setembro de 2025 às 21:11

Atriz em "A Viagem" Crédito: Reprodução | TV

Responsável por revelar vários atores, “A Viagem” tem apresentado outros personagens ao longo da atual reprise do Vale a Pena Ver de Novo nas tardes da TV Globo.

Atriz Rejane Goulart 1 de 7

Nos capítulos mais recentes da trama, Otávio Jordão (Antonio Fagundes) chegou ao Nosso Lar após morrer em um acidente de trânsito de carro provocado por Alexandre (Guilherme Fontes). No novo plano, ele reencontra Júlia (Rejane Goulart), mãe dos seus filhos que havia morrido anos antes.

A atriz Rejane Goulart morreu de forma precoce aos 59 anos, vítima de um acidente vascular cerebral (AVC), em 2013.

Além das novelas, a atriz brilhou também nas passarelas como Miss Brasil em 1972, e chegou a ficar em segundo lugar no concurso Miss Universo do mesmo ano. Em 1983, ela iniciou carreira na TV, na novela “Ti-ti-ti” (1985).