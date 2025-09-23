Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Ex-marido noticiou acidente fatal de apresentadora sem saber que ela estava entre as vítimas

José Luis García divulgou em suas redes sociais o acidente que matou a jornalista

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 23 de setembro de 2025 às 15:01

Debora Estrella
Debora Estrella Crédito: Reprodução

Uma tragédia abalou o jornalismo mexicano no último sábado (20). A apresentadora e repórter Débora Estrella, de 43 anos, morreu em um acidente aéreo no município de García, no estado de Nuevo León, no México.

Debora Estrella

Debora Estrella por Reprodução
Debora Estrella por Reprodução
Debora Estrella por Reprodução
Debora Estrella por Reprodução
Debora Estrella por Reprodução
Debora Estrella por Reprodução
Debora Estrella por Reprodução
Debora Estrella por Reprodução
Debora Estrella por Reprodução
Debora Estrella por Reprodução
Debora Estrella por Reprodução
1 de 11
Debora Estrella por Reprodução

O episódio que já seria doloroso ganhou contornos ainda mais dramáticos porque foi o ex-marido da jornalista, o também repórter José Luis García, quem divulgou a notícia do acidente sem imaginar que Débora era uma das vítimas.

Leia mais

Imagem - Atleta pega bactéria que 'come' corpo humano em piscina de hotel e fica com sequelas graves

Atleta pega bactéria que 'come' corpo humano em piscina de hotel e fica com sequelas graves

Imagem - 'Foi Deus': coração de menino de 4 anos volta a bater após quase 19 horas parado

'Foi Deus': coração de menino de 4 anos volta a bater após quase 19 horas parado

Imagem - Apresentadora de 43 anos morre em tragédia durante aula particular

Apresentadora de 43 anos morre em tragédia durante aula particular

Pouco depois da queda da aeronave, García publicou nas redes sociais: “Caiu um avião. A Proteção Civil de Nuevo León confirma que um casal morreu próximo ao Riveras Interpuerto, no Parque Industrial Ciudad Mitras em García. A aeronave foi registrada em vídeo por vizinhos quando caiu à beira do rio”.

A confirmação de que Débora estava a bordo da aeronave provocou comoção entre colegas de profissão e telespectadores, que acompanharam sua carreira na MMTV. O caso repercutiu internacionalmente, levantando homenagens e lembranças sobre a trajetória da apresentadora, uma das mais conhecidas jornalistas da região.

Mais recentes

Imagem - Sabrina Sato surge irreconhecível e choca seguidores: ‘Passada’

Sabrina Sato surge irreconhecível e choca seguidores: ‘Passada’
Imagem - Entenda o que matou um dos gêmeos de Clara Maia

Entenda o que matou um dos gêmeos de Clara Maia
Imagem - 'Vale Tudo': Raquel coloca a vida em risco e é feita refém ao tentar salvar Fátima

'Vale Tudo': Raquel coloca a vida em risco e é feita refém ao tentar salvar Fátima

MAIS LIDAS

Imagem - Empresário morre e deixa R$ 30 milhões para funcionário de lanchonete que o atendia com carinho
01

Empresário morre e deixa R$ 30 milhões para funcionário de lanchonete que o atendia com carinho

Imagem - Cristiano Ronaldo reencontra funcionária do McDonald's que dava hambúrguer de graça quando ele passava fome
02

Cristiano Ronaldo reencontra funcionária do McDonald's que dava hambúrguer de graça quando ele passava fome

Imagem - Abono extraordinário dos precatórios é sancionado; veja quanto cada professor vai ganhar
03

Abono extraordinário dos precatórios é sancionado; veja quanto cada professor vai ganhar

Imagem - Palácio Thomé de Souza será desocupado: veja para onde vai a prefeitura e o futuro do espaço histórico
04

Palácio Thomé de Souza será desocupado: veja para onde vai a prefeitura e o futuro do espaço histórico