Ex-marido noticiou acidente fatal de apresentadora sem saber que ela estava entre as vítimas

Fernanda Varela
Publicado em 23 de setembro de 2025 às 15:01
Uma tragédia abalou o jornalismo mexicano no último sábado (20). A apresentadora e repórter Débora Estrella, de 43 anos, morreu em um acidente aéreo no município de García, no estado de Nuevo León, no México.
Debora Estrella
O episódio que já seria doloroso ganhou contornos ainda mais dramáticos porque foi o ex-marido da jornalista, o também repórter José Luis García, quem divulgou a notícia do acidente sem imaginar que Débora era uma das vítimas.
Pouco depois da queda da aeronave, García publicou nas redes sociais: “Caiu um avião. A Proteção Civil de Nuevo León confirma que um casal morreu próximo ao Riveras Interpuerto, no Parque Industrial Ciudad Mitras em García. A aeronave foi registrada em vídeo por vizinhos quando caiu à beira do rio”.
A confirmação de que Débora estava a bordo da aeronave provocou comoção entre colegas de profissão e telespectadores, que acompanharam sua carreira na MMTV. O caso repercutiu internacionalmente, levantando homenagens e lembranças sobre a trajetória da apresentadora, uma das mais conhecidas jornalistas da região.