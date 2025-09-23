LUTO

Ex-marido noticiou acidente fatal de apresentadora sem saber que ela estava entre as vítimas

José Luis García divulgou em suas redes sociais o acidente que matou a jornalista

Fernanda Varela

Publicado em 23 de setembro de 2025 às 15:01

Debora Estrella Crédito: Reprodução

Uma tragédia abalou o jornalismo mexicano no último sábado (20). A apresentadora e repórter Débora Estrella, de 43 anos, morreu em um acidente aéreo no município de García, no estado de Nuevo León, no México.

O episódio que já seria doloroso ganhou contornos ainda mais dramáticos porque foi o ex-marido da jornalista, o também repórter José Luis García, quem divulgou a notícia do acidente sem imaginar que Débora era uma das vítimas.

Pouco depois da queda da aeronave, García publicou nas redes sociais: “Caiu um avião. A Proteção Civil de Nuevo León confirma que um casal morreu próximo ao Riveras Interpuerto, no Parque Industrial Ciudad Mitras em García. A aeronave foi registrada em vídeo por vizinhos quando caiu à beira do rio”.