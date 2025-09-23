Acesse sua conta
'Foi Deus': coração de menino de 4 anos volta a bater após quase 19 horas parado

Caso de Cartier McDaniel emociona os EUA e desafia a medicina com uma surpreendente reviravolta

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 23 de setembro de 2025 às 13:24

Cartier McDaniel
Cartier McDaniel Crédito: Reprodução

Cartier McDaniel tinha apenas quatro anos quando a vida da família virou de cabeça para baixo. O menino, internado no Hospital Infantil do Colorado após complicações de uma infecção, sofreu uma parada cardíaca que parecia definitiva. Durante horas, os médicos tentaram reverter o quadro com massagens e medicamentos, mas o coração não reagia.

A família foi chamada para se despedir. O clima era de dor e incredulidade, com orações e lágrimas preenchendo o silêncio do hospital. Foram quase 19 horas em que o pequeno Cartier permaneceu apenas com suporte artificial, sem batimentos cardíacos.

De repente, contra todas as expectativas, aconteceu o improvável: o coração voltou a bater sozinho. Para os pais, a explicação é clara: um milagre. “Foi Deus”, resumiu o pai, emocionado. Já a mãe contou que pediu em oração pela vida do filho e viu o pedido ser atendido.

Embora o futuro ainda dependa de cuidados e avaliações médicas sobre possíveis danos causados pelo longo tempo sem circulação normal, o caso de Cartier já é visto como um sopro de esperança. Uma história de fé, amor e da surpreendente capacidade da vida de recomeçar quando tudo parece perdido.

