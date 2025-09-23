Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Schynaider Moura está devastada com morte da filha de 16 anos: 'Não sei como continuar'

Adolescente havia passado por transplante de coração em 2022 e sofreu uma parada cardíaca neste domingo (21)

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 23 de setembro de 2025 às 13:14

Schynaider Moura e a filha Anne-Marie
Schynaider Moura e a filha Anne-Marie Crédito: Reprodução

A modelo piauiense Schynaider Moura usou as redes sociais para se despedir da filha mais velha, Anne-Marie Garnero, de 16 anos, que morreu neste domingo (21) após sofrer uma parada cardíaca. A jovem passou por um transplante de coração em junho de 2022, depois de ser diagnosticada com cardiomiopatia dilatada, doença que enfraquece o músculo cardíaco.

Schynaider Moura e Anne Marie

Alvaro Garnero confirmou a morte de Anne Marie por Reprodução
Schynaider Moura com Anne Marie, Elle Marie e Gioe Marie por Reprodução
Schynaider Moura e a filha Anne-Marie por Reprodução
As filhas de Schynaider Moura, Anne Marie, Elle Marie e Gioe Marie por Reprodução
Schynaider Moura com Anne Marie, Elle Marie e Gioe Marie por Reprodução
A modelo Schynaider Moura por Reprodução
A modelo Schynaider Moura por Reprodução
João Silva, filho de Faustão, e a modelo Schynaider Moura por Reprodução
A modelo Schynaider Moura por Reprodução
João Silva, filho de Faustão, e a modelo Schynaider Moura por Reprodução
1 de 10
Alvaro Garnero confirmou a morte de Anne Marie por Reprodução

No relato emocionante, Schynaider relembrou os momentos vividos ao lado da filha, descreveu o impacto da perda e destacou a força e generosidade da adolescente durante o tratamento. “Eu penso, mesmo sabendo que você se foi, que ainda vai entrar pela porta sorrindo e dizendo: ‘cheguei, mamãe’. É muito dolorido imaginar que isso nunca mais vai acontecer”, escreveu.

Leia mais

Imagem - Quem é Schynaider Moura, modelo que perdeu a filha de 16 anos

Quem é Schynaider Moura, modelo que perdeu a filha de 16 anos

Imagem - Schynaider Moura fala pela primeira vez após perder filha de 16 anos: 'A morte não é nada'

Schynaider Moura fala pela primeira vez após perder filha de 16 anos: 'A morte não é nada'

Imagem - Morre filha de 16 anos de modelo Schynaider Moura após parada cardíaca

Morre filha de 16 anos de modelo Schynaider Moura após parada cardíaca

A modelo também recordou o período em que descobriu a doença da filha e disse que aprendeu a ter fé e olhar a vida de outra forma a partir do diagnóstico. “Eu fui abençoada por ser sua mãe, por viver essa experiência única. Você me transformou em uma mulher mais forte e me ensinou lições que poucas pessoas têm a oportunidade de aprender”, afirmou.

Na mensagem final, Schynaider agradeceu pelos 16 anos ao lado de Anne-Marie e prometeu manter viva a memória da filha. “Não sei como minha vida vai continuar sem você, mas tenho certeza que estará sempre comigo e com suas irmãs. Obrigada por ter me escolhido como sua mãe. Te amo infinito, para sempre.”

Anne-Marie completou três anos do transplante em junho deste ano. Na época, Schynaider fez questão de celebrar a data e reforçar a importância da doação de órgãos.

Tags:

Anne Marie Schynaider Moura

Mais recentes

Imagem - Xô, pindaíba! 3 signos receberão dinheiro inesperado ainda nesta semana

Xô, pindaíba! 3 signos receberão dinheiro inesperado ainda nesta semana
Imagem - Atleta pega bactéria que 'come' corpo humano em piscina de hotel e fica com sequelas graves

Atleta pega bactéria que 'come' corpo humano em piscina de hotel e fica com sequelas graves
Imagem - Maíra Cardi adia parto da filha caçula após pedido da escola de Sophia

Maíra Cardi adia parto da filha caçula após pedido da escola de Sophia

MAIS LIDAS

Imagem - Palácio Thomé de Souza será desocupado: veja para onde vai a prefeitura e o futuro do espaço histórico
01

Palácio Thomé de Souza será desocupado: veja para onde vai a prefeitura e o futuro do espaço histórico

Imagem - Empresário morre e deixa R$ 30 milhões para funcionário de lanchonete que o atendia com carinho
02

Empresário morre e deixa R$ 30 milhões para funcionário de lanchonete que o atendia com carinho

Imagem - Além da academia: veja como usar seu WellHub ou TotalPass
03

Além da academia: veja como usar seu WellHub ou TotalPass

Imagem - Concursos na Bahia têm vagas para nível médio e superior; confira
04

Concursos na Bahia têm vagas para nível médio e superior; confira