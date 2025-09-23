LUTO

Schynaider Moura está devastada com morte da filha de 16 anos: 'Não sei como continuar'

Adolescente havia passado por transplante de coração em 2022 e sofreu uma parada cardíaca neste domingo (21)

Fernanda Varela

Publicado em 23 de setembro de 2025 às 13:14

Schynaider Moura e a filha Anne-Marie Crédito: Reprodução

A modelo piauiense Schynaider Moura usou as redes sociais para se despedir da filha mais velha, Anne-Marie Garnero, de 16 anos, que morreu neste domingo (21) após sofrer uma parada cardíaca. A jovem passou por um transplante de coração em junho de 2022, depois de ser diagnosticada com cardiomiopatia dilatada, doença que enfraquece o músculo cardíaco.

No relato emocionante, Schynaider relembrou os momentos vividos ao lado da filha, descreveu o impacto da perda e destacou a força e generosidade da adolescente durante o tratamento. “Eu penso, mesmo sabendo que você se foi, que ainda vai entrar pela porta sorrindo e dizendo: ‘cheguei, mamãe’. É muito dolorido imaginar que isso nunca mais vai acontecer”, escreveu.

A modelo também recordou o período em que descobriu a doença da filha e disse que aprendeu a ter fé e olhar a vida de outra forma a partir do diagnóstico. “Eu fui abençoada por ser sua mãe, por viver essa experiência única. Você me transformou em uma mulher mais forte e me ensinou lições que poucas pessoas têm a oportunidade de aprender”, afirmou.

Na mensagem final, Schynaider agradeceu pelos 16 anos ao lado de Anne-Marie e prometeu manter viva a memória da filha. “Não sei como minha vida vai continuar sem você, mas tenho certeza que estará sempre comigo e com suas irmãs. Obrigada por ter me escolhido como sua mãe. Te amo infinito, para sempre.”