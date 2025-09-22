Acesse sua conta
Quem é Schynaider Moura, modelo que perdeu a filha de 16 anos

A modelo viveu por cerca de 12 anos em Nova York (EUA)

  Foto do(a) author(a) MetrópoIes

  • MetrópoIes

Publicado em 22 de setembro de 2025 às 12:50

Schynaider Moura ao lado da filha Anne Marie Garnero
Schynaider Moura ao lado da filha Anne Marie Garnero Crédito: Reprodução

A adolescente Anne-Marie Garnero, filha da modelo Schynaider Moura, morreu aos 16 anos, nesse domingo (21/9), vítima de uma parada cardíaca. A jovem passou por um transplante de coração há três anos.

Schynaider Moura e Anne Marie

Alvaro Garnero confirmou a morte de Anne Marie por Reprodução
Schynaider Moura com Anne Marie, Elle Marie e Gioe Marie por Reprodução
Schynaider Moura e a filha Anne-Marie por Reprodução
As filhas de Schynaider Moura, Anne Marie, Elle Marie e Gioe Marie por Reprodução
Schynaider Moura com Anne Marie, Elle Marie e Gioe Marie por Reprodução
A modelo Schynaider Moura por Reprodução
A modelo Schynaider Moura por Reprodução
João Silva, filho de Faustão, e a modelo Schynaider Moura por Reprodução
A modelo Schynaider Moura por Reprodução
João Silva, filho de Faustão, e a modelo Schynaider Moura por Reprodução
1 de 10
Alvaro Garnero confirmou a morte de Anne Marie por Reprodução

Natural de Teresina (PI), Schynaider Moura, de 37 anos, ganhou projeção ainda na adolescência ao vencer um concurso de modelos. Na etapa internacional, realizada na França, alcançou o quarto lugar, o que impulsionou a carreira dela fora do Brasil.

Leia a reportagem completa no Metrópoles, parceiro do Correio24Horas.

Tags:

Anne Marie Schynaider Moura

