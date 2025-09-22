Quem é Schynaider Moura, modelo que perdeu a filha de 16 anos

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
MetrópoIes
Publicado em 22 de setembro de 2025 às 12:50
A adolescente Anne-Marie Garnero, filha da modelo Schynaider Moura, morreu aos 16 anos, nesse domingo (21/9), vítima de uma parada cardíaca. A jovem passou por um transplante de coração há três anos.
Schynaider Moura e Anne Marie
Natural de Teresina (PI), Schynaider Moura, de 37 anos, ganhou projeção ainda na adolescência ao vencer um concurso de modelos. Na etapa internacional, realizada na França, alcançou o quarto lugar, o que impulsionou a carreira dela fora do Brasil.