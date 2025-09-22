Acesse sua conta
Schynaider Moura fala pela primeira vez após perder filha de 16 anos: 'A morte não é nada'

Anne Marie havia passado por transplante de coração em 2022

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 22 de setembro de 2025 às 12:44

Modelo Schynaider Moura ao lado da filha, Anne-Maria Garnero, de 16 anos
Modelo Schynaider Moura ao lado da filha, Anne-Maria Garnero, de 16 anos Crédito: Reprodução

A modelo Schynaider Moura se manifestou nas redes sociais após a morte da filha, Anne Marie Garnero, de 16 anos, ocorrida neste domingo (21). A jovem havia passado por um transplante de coração em 2022, em razão de uma cardiomiopatia dilatada, e não resistiu a uma parada cardíaca.

No Instagram, Schynaider compartilhou uma reflexão de Santo Agostinho como forma de homenagem. “A morte não é nada. Eu somente passei para o outro lado do Caminho. Eu sou eu, vocês são vocês. O que eu era para vocês, eu continuarei sendo. Me deem o nome que vocês sempre me deram, falem comigo como vocês sempre fizeram. Vocês continuam vivendo no mundo das criaturas, eu estou vivendo no mundo do Criador”, escreveu, acrescentando o nome da filha ao lado de um coração.

A trajetória de Anne Marie foi contada pela mãe em diferentes momentos. Em 2023, um ano após o transplante, Schynaider relembrou a cirurgia que salvou a vida da filha:

“O dia que recebeu seu novo coração, depois de um tempo na fila de espera e muitos dias cheio de altos e baixos, de incertezas, angústia e de muito medo… mas que a cada dia, eram transformados em esperança, em força, em fé, e em alegria por estar viva e poder lutar essa batalha!”, registrou.

Em junho deste ano, três anos após a operação, a modelo voltou a se emocionar ao compartilhar um vídeo ao lado da filha. “Vivo um milagre todos os dias da minha vida. Ver minha filha viva, superando suas próprias limitações com leveza e coragem, me ensina diariamente que os pequenos detalhes são os mais preciosos. Hoje faz 3 anos do transplante 22/06/2022; 2. Porque doar órgãos salva vidas”, declarou.

A despedida de Schynaider reforça a luta de Anne Marie, marcada por fé, coragem e pelo impacto transformador da doação de órgãos.

