Touro, Leão, Escorpião e Capricórnio entram em fase de recompensas e crescimento em várias áreas da vida

Fernanda Varela
Publicado em 22 de setembro de 2025 às 17:00
A astrologia acompanha a humanidade há séculos e, para muitos, continua sendo um guia simbólico capaz de revelar pontos fortes e indicar oportunidades. No campo da prosperidade, quatro signos estão especialmente favorecidos e devem vivenciar um período de abundância, tanto no aspecto financeiro quanto em áreas como saúde, amor e bem-estar.
Touro verá recompensas diretas do esforço constante. Governados por Vênus, os taurinos terão nos próximos meses reconhecimento pelo trabalho disciplinado. Além de ganhos materiais, a sorte se estende ao campo pessoal, trazendo confiança, criatividade e liberdade.
Leão entra em uma fase de brilho e reconhecimento. A prosperidade vem ligada ao sucesso público, seja através de promoções, novos projetos criativos ou expansão profissional. O círculo social também cresce, abrindo portas para novas experiências e contatos valiosos.
Escorpião colhe resultados de um processo de transformação interna. A abundância chega por meio de investimentos que se concretizam ou acordos antes improváveis. É um momento para deixar o passado para trás e abrir espaço a novas oportunidades que ampliam o poder pessoal.
Capricórnio simboliza disciplina e perseverança, e agora tem a chance de consolidar o que construiu. O período traz recompensas pelo esforço contínuo, criando bases sólidas para crescimento estável. Ao transformar conquistas em segurança, capricornianos entram em um ciclo de expansão sustentável.
Embora a abundância muitas vezes seja associada apenas a riqueza financeira, a astrologia lembra que ela se manifesta de formas variadas. Para esses quatro signos, os próximos meses trazem recompensas que vão além do dinheiro, envolvendo relacionamentos, autoconfiança, bem-estar e crescimento pessoal.