ENFIM, OS REFRESCOS

Primavera da alma: 4 signos entram em fase de renovação e colhem frutos após desafios

Áries, Câncer, Escorpião e mais um signo recebem do Universo a chance de florescer em novos caminhos

Fernanda Varela

Publicado em 22 de setembro de 2025 às 15:19

Primavera Crédito: Reprodução

Assim como as estações do ano, também passamos por ciclos internos. Depois de um inverno marcado por provações e superações, quatro signos iniciam agora uma fase de luz, equilíbrio e renascimento. É a primavera da alma, tempo de abrir-se a novas experiências e colher os frutos da própria resiliência.

Áries: coragem renovada

Os arianos recuperam a confiança e a energia que pareciam adormecidas. O recado do Universo é claro: agir com coragem e aproveitar as oportunidades que surgem. Cada passo dado agora será decisivo para consolidar vitórias pessoais e profissionais.

Câncer: emoções em harmonia

Para Câncer, a sensibilidade encontra novo equilíbrio. O que antes era excesso de carga emocional se transforma em força e clareza. Relações tendem a se tornar mais saudáveis e conquistas inesperadas podem surgir como consequência dessa maturidade emocional.

Escorpião: tempo de renascimento

Escorpianos sentem a chegada de um novo ciclo de prosperidade. Projetos que estavam estagnados retomam o fôlego e a intuição se fortalece, guiando para escolhas certeiras. Este é o momento de confiar no próprio poder de transformação.

O quarto signo que floresce

Além desses, outro signo recebe o sopro de renovação do Anjo da Guarda: Peixes. Para os piscianos, a fase é de inspiração criativa e espiritualidade em alta. Sonhos antigos podem ganhar forma concreta e caminhos antes nebulosos se tornam mais claros.

A mensagem da primavera