Primavera da alma: 4 signos entram em fase de renovação e colhem frutos após desafios

Áries, Câncer, Escorpião e mais um signo recebem do Universo a chance de florescer em novos caminhos

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 22 de setembro de 2025 às 15:19

Primavera
Primavera Crédito: Reprodução

Assim como as estações do ano, também passamos por ciclos internos. Depois de um inverno marcado por provações e superações, quatro signos iniciam agora uma fase de luz, equilíbrio e renascimento. É a primavera da alma, tempo de abrir-se a novas experiências e colher os frutos da própria resiliência.

Anjo da Guarda anuncia ciclo de força, despedida e coragem para 3 signos nesta segunda, 22 de setembro

Anjo da Guarda anuncia ciclo de força, despedida e coragem para 3 signos nesta segunda, 22 de setembro

Rituais para a Primavera: veja práticas 'mágicas' que vão ajudar a afastar energias ruins da sua vida

Rituais para a Primavera: veja práticas 'mágicas' que vão ajudar a afastar energias ruins da sua vida

Horóscopo semanal: previsões de 22 a 28 de setembro de 2025

Horóscopo semanal: previsões de 22 a 28 de setembro de 2025

Áries: coragem renovada

Os arianos recuperam a confiança e a energia que pareciam adormecidas. O recado do Universo é claro: agir com coragem e aproveitar as oportunidades que surgem. Cada passo dado agora será decisivo para consolidar vitórias pessoais e profissionais.

Características de Áries

Características de Áries por Reprodução
Características de Áries por Reprodução
Características de Áries por Reprodução
Características de Áries por Reprodução
Características de Áries por Reprodução
Características de Áries por Reprodução
Características de Áries por Reprodução
1 de 7
Características de Áries por Reprodução

Câncer: emoções em harmonia

Para Câncer, a sensibilidade encontra novo equilíbrio. O que antes era excesso de carga emocional se transforma em força e clareza. Relações tendem a se tornar mais saudáveis e conquistas inesperadas podem surgir como consequência dessa maturidade emocional.

Características de Câncer

Características de Câncer por Rperodução
Características de Câncer por Rperodução
Características de Câncer por Rperodução
Características de Câncer por Rperodução
Características de Câncer por Rperodução
Características de Câncer por Rperodução
Características de Câncer por Rperodução
1 de 7
Características de Câncer por Rperodução

Escorpião: tempo de renascimento

Escorpianos sentem a chegada de um novo ciclo de prosperidade. Projetos que estavam estagnados retomam o fôlego e a intuição se fortalece, guiando para escolhas certeiras. Este é o momento de confiar no próprio poder de transformação.

Características de Escorpião

Características de Escorpião por Reprodução
Características de Escorpião por Reprodução
Características de Escorpião por Reprodução
Características de Escorpião por Reprodução
Características de Escorpião por Reprodução
Características de Escorpião por Reprodução
1 de 6
Características de Escorpião por Reprodução

O quarto signo que floresce

Além desses, outro signo recebe o sopro de renovação do Anjo da Guarda: Peixes. Para os piscianos, a fase é de inspiração criativa e espiritualidade em alta. Sonhos antigos podem ganhar forma concreta e caminhos antes nebulosos se tornam mais claros.

Características de Peixes

Características de Peixes por Reprodução
Características de Peixes por Reprodução
Características de Peixes por Reprodução
Características de Peixes por Reprodução
Características de Peixes por Reprodução
Características de Peixes por Reprodução
Características de Peixes por Reprodução
Características de Peixes por Reprodução
1 de 8
Características de Peixes por Reprodução

A mensagem da primavera

Áries deve agir com coragem, Câncer encontra o equilíbrio que faltava, Escorpião renasce para novas conquistas e Peixes transforma sua sensibilidade em força criativa. Quatro caminhos distintos, unidos pela mesma promessa: florescer depois do inverno.

Imagem - 'Homem do sombreiro' chama atenção em manifestação com Wagner Moura; saiba quem é

'Homem do sombreiro' chama atenção em manifestação com Wagner Moura; saiba quem é
Imagem - Água invade casa de influenciadora após temporal e seguidores fazem piada com situação

Água invade casa de influenciadora após temporal e seguidores fazem piada com situação
Imagem - Áries, Virgem e Peixes: signos vão enfrentar azar e desafios nesta semana; veja previsão

Áries, Virgem e Peixes: signos vão enfrentar azar e desafios nesta semana; veja previsão

