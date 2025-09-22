Primavera da alma: 4 signos entram em fase de renovação e colhem frutos após desafios

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Fernanda Varela
Publicado em 22 de setembro de 2025 às 15:19
Assim como as estações do ano, também passamos por ciclos internos. Depois de um inverno marcado por provações e superações, quatro signos iniciam agora uma fase de luz, equilíbrio e renascimento. É a primavera da alma, tempo de abrir-se a novas experiências e colher os frutos da própria resiliência.
Áries: coragem renovada
Os arianos recuperam a confiança e a energia que pareciam adormecidas. O recado do Universo é claro: agir com coragem e aproveitar as oportunidades que surgem. Cada passo dado agora será decisivo para consolidar vitórias pessoais e profissionais.
Características de Áries
Câncer: emoções em harmonia
Para Câncer, a sensibilidade encontra novo equilíbrio. O que antes era excesso de carga emocional se transforma em força e clareza. Relações tendem a se tornar mais saudáveis e conquistas inesperadas podem surgir como consequência dessa maturidade emocional.
Características de Câncer
Escorpião: tempo de renascimento
Escorpianos sentem a chegada de um novo ciclo de prosperidade. Projetos que estavam estagnados retomam o fôlego e a intuição se fortalece, guiando para escolhas certeiras. Este é o momento de confiar no próprio poder de transformação.
Características de Escorpião
O quarto signo que floresce
Além desses, outro signo recebe o sopro de renovação do Anjo da Guarda: Peixes. Para os piscianos, a fase é de inspiração criativa e espiritualidade em alta. Sonhos antigos podem ganhar forma concreta e caminhos antes nebulosos se tornam mais claros.
Características de Peixes
A mensagem da primavera
Áries deve agir com coragem, Câncer encontra o equilíbrio que faltava, Escorpião renasce para novas conquistas e Peixes transforma sua sensibilidade em força criativa. Quatro caminhos distintos, unidos pela mesma promessa: florescer depois do inverno.