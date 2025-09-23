CASO DE JUSTIÇA

Namorada de Belo, Rayane Figliuzzi, já foi presa por esquema de estelionato que aplicava golpe em idosos

Participante de “A Fazenda 17” é investigada por envolvimento com quadrilha

Felipe Sena

Publicado em 23 de setembro de 2025 às 21:38

Rayane Figliuzzi é investigada por participação em golpes com participação do ex Crédito: Reprodução | Redes Sociais

Participante em “A Fazenda 17”, Rayane Figliuzzi que ganhou os holofotes nos últimos meses após começar a namorar o cantor Belo, virou assunto nas redes sociais nesta terça-feira (23) após protagonizar um barraco com a Miss Bumbum Carol Lekker.

No reality show rural, Carol disse que a namorado do pagodeiro teria passagem pela polícia, o que é verdade. A mulher que já foi citadas diversas vezes pelo ex, o instrutor de futevôlei Alexandre Navarro, a quem ela também já acusou de agressão, realmente já foi presa.

Rayane foi detida em fevereiro de 2002, suspeita de integrar um grupo de estelionatários responsável por aplicar o chamado “golpe do motoboy” contra idosos em Florianópolis (SC).