Namorada de Belo, Rayane Figliuzzi, já foi presa por esquema de estelionato que aplicava golpe em idosos

Participante de “A Fazenda 17” é investigada por envolvimento com quadrilha

  Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 23 de setembro de 2025 às 21:38

Rayane Figliuzzi é investigada por participação em golpes com participação do ex
Rayane Figliuzzi é investigada por participação em golpes com participação do ex

Participante em “A Fazenda 17”, Rayane Figliuzzi que ganhou os holofotes nos últimos meses após começar a namorar o cantor Belo, virou assunto nas redes sociais nesta terça-feira (23) após protagonizar um barraco com a Miss Bumbum Carol Lekker.

No reality show rural, Carol disse que a namorado do pagodeiro teria passagem pela polícia, o que é verdade. A mulher que já foi citadas diversas vezes pelo ex, o instrutor de futevôlei Alexandre Navarro, a quem ela também já acusou de agressão, realmente já foi presa.

Rayane foi detida em fevereiro de 2002, suspeita de integrar um grupo de estelionatários responsável por aplicar o chamado “golpe do motoboy” contra idosos em Florianópolis (SC).

A denúncia foi aceita pela Justiça catarinense, que determinou a prisão preventiva da quadrilha formada por 15 pessoas. Um ano antes, em 2021, ela já havia sido denunciada pelo Ministério Público de Santa Catarina (MPSC) por suposta participação em uma quadrilha especializada nesse tipo de crime, junto ao noivo na época, Alexandre Navarro, pai de seu filho. O caso segue em segredo de Justiça.

