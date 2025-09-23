VEJA

VÍDEO: Bebê nasce com DIU na mão e gera alerta

Criança nasceu com Dispositivo entre os dedos

Felipe Sena

Publicado em 23 de setembro de 2025 às 22:11

Bebê foi registrado por médica Crédito: Reprodução | Redes Sociais

Uma médica chamou atenção nas redes sociais após publicar o vídeo de um parto em que o bebê nasceu segurando um Dispositivo Intrauterino (DIU). O registro deixou os internautas emocionados com o momento.

Na gravação, o pequeno aparece com o punho fechado e o DIU entre os dedos pequeninos. O vídeo que já tem mais de 40 mil visualizações foi gravado no Hospital Sagrado Coração de Jesus, em Nerópolis (GO).

Após o parto, a Dra. Natália Rodrigues colocou o DIU na mãe do pequeno e aproveitou para alertar através das redes sociais sobre as possíveis falhas dos métodos contraceptivos.