Mudanças profundas chegarão para 4 signos; veja recado do Anjo da Guarda para 24 de setembro

Mensagens espirituais destacam a importância de encarar medos ocultos, soltar velhos padrões e recuperar a própria força

Fernanda Varela

Publicado em 24 de setembro de 2025 às 00:01

Astrologia Crédito: Shutterstock

Nesta quarta-feira (24), os anjos da guarda enviam recados que tocam em um ponto delicado: a necessidade de olhar para dentro e reconhecer onde a vida pede mudanças profundas. A energia do dia favorece quem tem coragem de encarar medos, romper padrões antigos e acessar forças que estavam adormecidas.

Quatro signos recebem mensagens diretas, mostrando que o momento é de transformação e renascimento. O anjo pede que você deixe de lado o medo da perda e entenda que só cresce quem aceita mudar.

Escorpião

Seu anjo da guarda pede coragem para lidar com verdades escondidas. Há sentimentos que você preferiu ignorar, mas eles voltam à tona pedindo liberação. Hoje é dia de se aprofundar no que incomoda, sem medo de se reinventar.

Recado: a intensidade que te habita pode ser sua maior aliada. Use-a para curar e renascer, não para se prender ao passado.

Capricórnio

O recado é claro: segurar firme no controle de tudo só gera exaustão. Seu anjo pede que você se permita soltar, confiar no processo e não se prender a planos rígidos que já não fazem sentido. A transformação chega quando você aceita flexibilizar.

Recado: maturidade também é saber mudar de rota quando a vida pede. Não veja isso como fraqueza, mas como sabedoria.

Aquário

Seu anjo da guarda alerta para padrões mentais que limitam sua visão. Muitas vezes, a necessidade de estar no futuro te impede de viver o agora. Hoje, a mensagem é de aterramento: concentre-se no presente e perceba onde você mesmo cria barreiras.

Recado: transformação real acontece quando você se permite sentir o momento, em vez de só pensar no que vem depois.

Peixes

A sensibilidade pisciana pode se perder em ilusões, mas hoje seu anjo pede clareza. Observe o que é sonho verdadeiro e o que é fuga da realidade. Transformar significa trazer sua espiritualidade para o concreto, sem se enganar com promessas vazias.

Recado: use sua intuição para criar, mas mantenha os pés no chão. É hora de transformar imaginação em ação.