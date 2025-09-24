Mudanças profundas chegarão para 4 signos; veja recado do Anjo da Guarda para 24 de setembro

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Fernanda Varela
Publicado em 24 de setembro de 2025 às 00:01
Nesta quarta-feira (24), os anjos da guarda enviam recados que tocam em um ponto delicado: a necessidade de olhar para dentro e reconhecer onde a vida pede mudanças profundas. A energia do dia favorece quem tem coragem de encarar medos, romper padrões antigos e acessar forças que estavam adormecidas.
Quatro signos recebem mensagens diretas, mostrando que o momento é de transformação e renascimento. O anjo pede que você deixe de lado o medo da perda e entenda que só cresce quem aceita mudar.
Signos dos personagens de Vale Tudo
Escorpião
Seu anjo da guarda pede coragem para lidar com verdades escondidas. Há sentimentos que você preferiu ignorar, mas eles voltam à tona pedindo liberação. Hoje é dia de se aprofundar no que incomoda, sem medo de se reinventar.
Recado: a intensidade que te habita pode ser sua maior aliada. Use-a para curar e renascer, não para se prender ao passado.
Características de Escorpião
Capricórnio
O recado é claro: segurar firme no controle de tudo só gera exaustão. Seu anjo pede que você se permita soltar, confiar no processo e não se prender a planos rígidos que já não fazem sentido. A transformação chega quando você aceita flexibilizar.
Recado: maturidade também é saber mudar de rota quando a vida pede. Não veja isso como fraqueza, mas como sabedoria.
Características do signo de Capricórnio
Aquário
Seu anjo da guarda alerta para padrões mentais que limitam sua visão. Muitas vezes, a necessidade de estar no futuro te impede de viver o agora. Hoje, a mensagem é de aterramento: concentre-se no presente e perceba onde você mesmo cria barreiras.
Recado: transformação real acontece quando você se permite sentir o momento, em vez de só pensar no que vem depois.
Características do signo de Aquário
Peixes
A sensibilidade pisciana pode se perder em ilusões, mas hoje seu anjo pede clareza. Observe o que é sonho verdadeiro e o que é fuga da realidade. Transformar significa trazer sua espiritualidade para o concreto, sem se enganar com promessas vazias.
Recado: use sua intuição para criar, mas mantenha os pés no chão. É hora de transformar imaginação em ação.
Características de Peixes