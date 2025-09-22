AMIZADE

Empresário morre e deixa R$ 30 milhões para funcionário de lanchonete que o atendia com carinho

Caso chegou a parar na Justiça após irmã do multimilionário pedir anulação do testamento

Homem que ganhou fortuna é dono de hambúrgueria Crédito: Reprodução | Google Steet View

Há quem diga que as pessoas devem tratar umas às outras com gentileza e carinho, mesmo sabendo que não receberão nada em troca, sendo uma questão de educação e empatia com o próximo. No entanto, a dedicação rendeu a um dono de uma lanchonete uma quantia em torno de R$ 30 milhões.

O empreendedor Sam Jones, dono de um quiosque de hambúrgueres localizado na beira de uma estrada no interior da Inglaterra chamado de Saffrons, foi recompensado pelo bom atendimento realizado há mais de 20 anos a um senhor. Os dois construíram uma relação de amizade.

O cliente, por acaso do destino, era multimilionário e o deixou cerca de 5 milhões de libras, o equivalente a R$ 30 milhões, no testamento. A amizade entre os dois surgiu das conversas de balcão da lanchonete e interesses em comum.

Quando David faleceu, em 2017, ele decidiu deixar parte de sua fortuna para Sam, o que não agradou nenhum pouco a irmã do empresário. O caso até foi para na Justiça.

De acordo com a revista "Pegn", de O Globo, a irmã do falecido queria anular o documento, mas uma decisão expedida foi a favor de Jones. Turner morreu aos 71 anos, em 2017, em decorrência de um tumor cerebral.

Turner ainda teria deixado para Jones uma fazenda de porcos que estava na família há cerca de mais de 70 anos. O milionário teria alterado o testamento em 2013, deixando tudo o que tinha para Jones e outros amigos.

Turner era dono de uma empresa de aluguel de caçambas e dirigia a fazenda de porcos da família, em Chertsey, no interior da Inglaterra, onde fica o quiosque de Jones. Ainda segundo a revista, um ex-vizinho de Turner informou que ele “odiava” a irmã, Linda Cano.