Hora de ouvir os céus: tire a sua sorte do dia para este sábado (8 de novembro)

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Elis Freire
Publicado em 8 de novembro de 2025 às 05:00
Hoje é um dia especial para se conectar com a sua espiritualidade. Este sábado (8) promete abrir portas para uma conexão profunda com o seu interior e com aqueles que o protegem lá de cima. Uma boa pedida é agradecer a quem você acredita e criar pontes para maior proximidade com os seus guias, o que também te aproxima da sua essência.
A sorte do dia mostra ainda que existem diversas formas de cultuar aquilo que está além do nosso entendimento e encontrar a sua pode trazer paz e sentido, sem julgamentos às crenças dos outros.
Sorte do dia
A mensagem do dia é a seguinte:
Se você vivencia sua espiritualidade, só pode esperar o melhor da vida, pois ou usufrui o sucesso ou aprende alguma coisa. (Leila Navarro)
Esta é uma mensagem diária do CORREIO para os seus leitores.