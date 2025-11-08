MENSAGEM

Hora de ouvir os céus: tire a sua sorte do dia para este sábado (8 de novembro)

O CORREIO traz uma mensagem diária para os seus leitores

Elis Freire

Publicado em 8 de novembro de 2025 às 05:00

Sorte do dia Crédito: Shutterstock

Hoje é um dia especial para se conectar com a sua espiritualidade. Este sábado (8) promete abrir portas para uma conexão profunda com o seu interior e com aqueles que o protegem lá de cima. Uma boa pedida é agradecer a quem você acredita e criar pontes para maior proximidade com os seus guias, o que também te aproxima da sua essência.

A sorte do dia mostra ainda que existem diversas formas de cultuar aquilo que está além do nosso entendimento e encontrar a sua pode trazer paz e sentido, sem julgamentos às crenças dos outros.

Sorte do dia 1 de 5

A mensagem do dia é a seguinte:

Se você vivencia sua espiritualidade, só pode esperar o melhor da vida, pois ou usufrui o sucesso ou aprende alguma coisa. (Leila Navarro)