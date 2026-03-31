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Prefeitura abre concurso com 141 vagas imediatas e salários de até R$ 14,6 mil em diversas áreas

Inscrições seguem abertas até 9 de abril

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 31 de março de 2026 às 09:14

Estudar para concurso em 2026: confira as 7 táticas de ouro para começar do zero depois da folia
Estudar para concurso em 2026: confira as 7 táticas de ouro para começar do zero depois da folia Crédito: Shutterstock

Estão abertas as inscrições para o concurso público da Prefeitura de Inimutaba, que oferece 141 vagas imediatas, além de cadastro reserva. Os salários iniciais variam entre R$ 1.600 e R$ 14.676,66, a depender do cargo e do nível de escolaridade.

Os interessados podem se inscrever até o dia 9 de abril, por meio do site da banca IBGP Concursos. A taxa de participação varia de R$ 85 a R$ 110.

Prefeitura abre concurso com 141 vagas imediatas e salários de até R$ 14,6 mil em diversas áreas

Prefeitura abre concurso com 141 vagas imediatas e salários de até R$ 14,6 mil em diversas áreas por Edital
Prefeitura abre concurso com 141 vagas imediatas e salários de até R$ 14,6 mil em diversas áreas por Edital
Prefeitura abre concurso com 141 vagas imediatas e salários de até R$ 14,6 mil em diversas áreas por Edital
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Prefeitura abre concurso com 141 vagas imediatas e salários de até R$ 14,6 mil em diversas áreas por Edital

As oportunidades contemplam candidatos de níveis fundamental, médio/técnico e superior, com vagas para áreas administrativas, saúde, educação e serviços operacionais. Entre os destaques estão cargos como agente administrativo, técnico em enfermagem, assistente social, professor e médico da Estratégia de Saúde da Família (ESF), este último com a maior remuneração do edital.

O processo seletivo contará com prova objetiva para todos os cargos, prevista para maio. Também haverá prova de títulos para funções de nível superior e prova prática para cargos como motorista e operador de máquinas.

Para ser aprovado na etapa objetiva, o candidato deverá atingir pelo menos 50% da pontuação total.

O último dia para pagamento da taxa de inscrição é 10 de abril.

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