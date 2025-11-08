Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Marcela Tomaszewski anuncia fim do namoro com Dado Dolabella: 'Nunca mais'

Casal viveu relação marcada por denúncias de agressões e ataques nas redes sociais

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 8 de novembro de 2025 às 09:07

Dado Dolabella e Marcela Tomaszewski
Dado Dolabella e Marcela Tomaszewski Crédito: Reprodução/Reeds Sociais

Marcela Tomaszewski e Dado Dolabella não formam mais um casal. A modelo anunciou, na última sexta-feira (7), o término do relacionamento com o ator. O casal viveu um namoro conturbado, marcada por denúncias de agressões e ataques nas redes sociais.

"Terminamos hoje. Não tem mais relacionamento e nunca mais vai ter. Estou bem, mas não existe mais nada entre eu e ele", disse Marcela ao colunista Lucas Pasin, do Metrópoles. "Não quero falar disso [a suposta agressão] no momento. Apenas não estou mais com ele e não quero a minha vida associada a ele", completou.

Dado Dolabella e Marcela Tomaszewski

Dado Dolabella e Marcela Tomaszewski por Reprodução/Reeds Sociais
Dado Dolabella e Marcela Tomaszewski por Reprodução/Reeds Sociais
Dado Dolabella e Marcela Tomaszewski por Reprodução/Reeds Sociais
Dado Dolabella e Marcela Tomaszewski por Reprodução/Reeds Sociais
Dado Dolabella e Marcela Tomaszewski por Reprodução/Reeds Sociais
Dado Dolabella e Marcela Tomaszewski por Reprodução/Reeds Sociais
Dado Dolabella e Marcela Tomaszewski por Reprodução/Reeds Sociais
1 de 7
Dado Dolabella e Marcela Tomaszewski por Reprodução/Reeds Sociais

Em conversa com a revista Quem, a Miss abriu o coração e disse que foi atacada por "pessoas perguntando quando seria a primeira agressão". Ela também afirmou que não desejou mídia através de um relacionamento.

"Eu nunca quis que minha imagem ficasse atrelada à dele. Fiquei muito mal quando começaram a dizer que estávamos em um suposto relacionamento, logo depois de termos nos reencontrado após anos. No início, eu obviamente não me senti confortável, e ele sabia disso, porque desde então já vinha sofrendo ataques de pessoas perguntando quando seria 'a primeira agressão'", falou.

LEIA MAIS SOBRE O CASO

Novas conversas de Marcela Tomaszewski confirmando agressão de Dado Dolabella são publicadas; veja

Dado Dolabella nega agressão à camareira e diz que não vai pagar indenização: 'Não tenho dinheiro'

Luana Piovani detona Wanessa e Carol Dieckmmann após entrevista de Dado Dolabella: 'Inferno tem um lugar especial para essas monas'

Namorada de Dado Dolabella fala sobre hematomas pelo corpo: 'Briga de casal existe'

Namorada de Dado Dolabella desiste de processá-lo e se recusa a fazer exame de corpo de delito

"Mas ele, apesar do passado e de tudo o que a mídia fala, é uma pessoa incrível, como qualquer ser humano. Em algum momento, eu quis mostrar isso, quis mostrar que ele não era exatamente o que todo mundo imaginava. Mas, infelizmente, as coisas tomaram outro rumo. Nossa vida virou um verdadeiro reality show do horror, e eu acabei sendo vista como a vilã, como se estivesse contra todas as mulheres do mundo", completou.

Ela também falou que, diante dos fatos recentes, o relacionamento deixou de ser algo entre os dois e passou a envolver o olhar do Brasil inteiro. Com toda a exposição, se tornou impossível sustentar a relação.

"Hoje não existe mais nós. Tínhamos planos, tínhamos muita coisa em mente. Mas não tem como seguir. Tô machucada por dentro e sei que continuarei sendo atacada, mas minha decisão agora é o fim desse relacionamento. Porque, além de mexer com meu psicológico, mexeu com meus trabalhos, com o lançamento da minha marca e com a minha vida. Porém, o tempo vai resolver tudo isso", falou.

Tags:

Namoro Famosos Dado Dolabella Relacionamentos Marcela Tomaszewski Marcela Tomaszewki

Mais recentes

Imagem - Presa acha R$ 8 mil dentro de um saco plástico e devolve dinheiro

Presa acha R$ 8 mil dentro de um saco plástico e devolve dinheiro
Imagem - Anjo da Transformação chega para 4 signos: um novo começo te espera, deixe o passado ir embora

Anjo da Transformação chega para 4 signos: um novo começo te espera, deixe o passado ir embora
Imagem - Três pessoas morrem após ônibus derrubar muro de estacionamento

Três pessoas morrem após ônibus derrubar muro de estacionamento

MAIS LIDAS

Imagem - Marcela Tomaszewski anuncia fim do namoro com Dado Dolabella: 'Nunca mais'
01

Marcela Tomaszewski anuncia fim do namoro com Dado Dolabella: 'Nunca mais'

Imagem - Quatro morrem e três são presos em em ação para capturar suspeitos de sequestro de nutricionista
02

Quatro morrem e três são presos em em ação para capturar suspeitos de sequestro de nutricionista

Imagem - Cor e número da sorte de hoje (8 de novembro): sábado de boas vibrações e recomeços
03

Cor e número da sorte de hoje (8 de novembro): sábado de boas vibrações e recomeços

Imagem - Queda do IPTV: serviços de streaming pirata derrubados tinham mais clientes que Claro e Sky juntas
04

Queda do IPTV: serviços de streaming pirata derrubados tinham mais clientes que Claro e Sky juntas