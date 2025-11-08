ACABOU

Marcela Tomaszewski anuncia fim do namoro com Dado Dolabella: 'Nunca mais'

Casal viveu relação marcada por denúncias de agressões e ataques nas redes sociais

Giuliana Mancini

Publicado em 8 de novembro de 2025 às 09:07

Dado Dolabella e Marcela Tomaszewski Crédito: Reprodução/Reeds Sociais

Marcela Tomaszewski e Dado Dolabella não formam mais um casal. A modelo anunciou, na última sexta-feira (7), o término do relacionamento com o ator. O casal viveu um namoro conturbado, marcada por denúncias de agressões e ataques nas redes sociais.

"Terminamos hoje. Não tem mais relacionamento e nunca mais vai ter. Estou bem, mas não existe mais nada entre eu e ele", disse Marcela ao colunista Lucas Pasin, do Metrópoles. "Não quero falar disso [a suposta agressão] no momento. Apenas não estou mais com ele e não quero a minha vida associada a ele", completou.

Dado Dolabella e Marcela Tomaszewski 1 de 7

Em conversa com a revista Quem, a Miss abriu o coração e disse que foi atacada por "pessoas perguntando quando seria a primeira agressão". Ela também afirmou que não desejou mídia através de um relacionamento.

"Eu nunca quis que minha imagem ficasse atrelada à dele. Fiquei muito mal quando começaram a dizer que estávamos em um suposto relacionamento, logo depois de termos nos reencontrado após anos. No início, eu obviamente não me senti confortável, e ele sabia disso, porque desde então já vinha sofrendo ataques de pessoas perguntando quando seria 'a primeira agressão'", falou.

"Mas ele, apesar do passado e de tudo o que a mídia fala, é uma pessoa incrível, como qualquer ser humano. Em algum momento, eu quis mostrar isso, quis mostrar que ele não era exatamente o que todo mundo imaginava. Mas, infelizmente, as coisas tomaram outro rumo. Nossa vida virou um verdadeiro reality show do horror, e eu acabei sendo vista como a vilã, como se estivesse contra todas as mulheres do mundo", completou.

Ela também falou que, diante dos fatos recentes, o relacionamento deixou de ser algo entre os dois e passou a envolver o olhar do Brasil inteiro. Com toda a exposição, se tornou impossível sustentar a relação.