FRAUDE

Golpe do falso médico: mensagens suspeitas levaram paciente a denunciar técnico de enfermagem

Contato por ramal interno, pedidos de informações e envio de fotos de prontuários revelaram golpe

Carol Neves

Publicado em 24 de dezembro de 2025 às 07:39

Sidnei Alves Monteiro foi demitido Crédito: Reprodução

O que parecia uma troca de informações internas acabou despertando desconfiança e levou uma paciente a denunciar um possível vazamento de dados no Hospital Beneficência Portuguesa, em Santos, no litoral de São Paulo. A suspeita surgiu após mensagens atribuídas a um suposto médico circularem com informações sensíveis e incluírem a imagem de um prontuário que trazia o nome e a foto de um funcionário da unidade.

Segundo a Polícia Civil, embora nenhuma das pessoas envolvidas tenha registrado boletim de ocorrência por tentativa de golpe e não tenha havido prejuízo, o episódio foi formalizado como estelionato no 2º Distrito Policial de Santos. O Setor de Investigações Gerais (SIG) apura quem pode ter se beneficiado dos dados compartilhados. A denúncia feita pela paciente foi determinante para a abertura das apurações internas no hospital e resultaram na demissão do técnico de enfermagem Sidnei Alves Monteiro.

Sidnei negou ter envolvimento na fraude e afirmou que caiu no chamado “golpe do falso médico”. Ele relatou que o contato inicial ocorreu por meio de um ramal interno usado pelos funcionários, com o interlocutor se apresentando com o nome real de um médico do centro cirúrgico. Segundo Sidnei, o golpista já tinha acesso aos nomes completos de pacientes internados na Unidade de Terapia Intensiva (UTI), o que reforçou a impressão de que se tratava de um profissional da equipe.

De acordo com o técnico, o suposto médico solicitou as numerações dos prontuários, e ele encaminhou fotos das capas dos documentos e uma lista de ramais telefônicos, acreditando agir de forma legítima. Sidnei afirma que não repassou telefones de pacientes e que colaborou espontaneamente ao relatar o ocorrido.

“De boa-fé, eu falei o que ocorreu. Pensei que iria ajudar na investigação e não ser mandado embora por justa causa”, disse em entrevista ao portal G1. “Minha carreira de 18 anos foi manchada por eu levar o golpe, eu sou o culpado pelo golpe?”, questionou.