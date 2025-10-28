Acesse sua conta
Namorada de Dado Dolabella fala sobre hematomas pelo corpo: 'Briga de casal existe'

Marcela Tomaszewski apareceu com machucados no pescoço e na mão

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 28 de outubro de 2025 às 10:42

Dado Dolabella e Marcela Tomaszewski
Dado Dolabella e Marcela Tomaszewski Crédito: Reprodução/Reeds Sociais

Marcela Tomaszewski negou ter sido vítima de agressão por parte de Dado Dolabella. A miss de 28 anos disse estar abalada após a repercussão de um vídeo em que aparece com hematomas no pescoço e na mão, discutindo com o ator. Ela também lamentou os ataques que está recebendo nas redes sociais.

"Não houve agressão. As imagens não foram divulgadas por mim nem por uma pessoa que trabalha comigo. Quando as coisas estão fora do contexto, infelizmente se tornam muito grandes. Acontece que briga de casal existe, se exaltar, falar alto... Eu moro num condomínio, minha porta dá direto para a de outra pessoa, são dois andares. Se você fala um ‘ai’ vaza lá para baixo", falou a modelo, em conversa com o Extra.

[CONTEÚDO SENSÍVEL] Ferimentos de Marcela Tomaszewki

Amiga compartilhou imagens dos ferimentos de Marcela Tomaszewki por Reprodução/Instagram
Luana Piovani compartilhou fotos dos ferimentos de Marcela por Reprodução/Instagram
Amiga compartilhou imagens dos ferimentos de Marcela Tomaszewki por Reprodução/Instagram
Amiga compartilhou imagens dos ferimentos de Marcela Tomaszewki por Reprodução/Instagram
Amiga compartilhou imagens dos ferimentos de Marcela Tomaszewki por Reprodução/Instagram
1 de 5
Amiga compartilhou imagens dos ferimentos de Marcela Tomaszewki por Reprodução/Instagram

A publicação com a denúncia da suposta agressão foi feita nas redes sociais por Rafa Clemente, amiga de Marcela. As fotos e um vídeo foram feitos pela miss Gramado enquanto discutia com o artista. A modelo mostra as marcas no corpo e, ao fundo, Dado discute com a mãe dela.

No vídeo, a mulher diz: "Eu chorei com o que você me falou". O ator responde: "Mas ela mereceu". Marcela, que estava registrando as marcas em seu pescoço, o confronta: "Eu devo ter merecido isso também, por ter pedido pra ti botar menos sal na comida". O ator rebate, ao fundo, em tom irônico: "É, foi por isso". 

Marcela estava sendo representada pelo advogado Diego Candido até a última segunda-feira (27). O advogado, porém, deixou o caso após a miss desistir de prosseguir com a denúncia contra o ator, alegando que está "visando à preservação da imagem das partes envolvidas". A modelo falou que, se a agressão tivesse ocorrido, teria denunciado o ex-namorado quando foram encaminhados à delegacia no último sábado (25).

Dado Dolabella foi acusado de agredir cinco mulheres

Luana Piovani: Denunciou Dado Dolabella em 2008 por empurrões em uma boate; o ator foi condenado a dois anos e nove meses de prisão em regime aberto por Reprodução
Marina Dolabella: Prima e ex-namorada, o acusou em 2020 de tapas e puxões de cabelo; Justiça concedeu medida protetiva por Reprodução
Dani Souza: A “Mulher Samambaia” contou que foi chicoteada por Dado durante festa em A Fazenda; o caso não teve punição no reality por Reprodução
Viviane Sarahyba: Em 2009, a então esposa relatou agressões e ameaças; Justiça determinou afastamento e penas alternativas por Reprodução
Wanessa Camargo: O ator foi acusado de empurrar a cantora durante briga em bar no Rio; assessoria dela não comentou o episódio por Redes sociais
1 de 5
Luana Piovani: Denunciou Dado Dolabella em 2008 por empurrões em uma boate; o ator foi condenado a dois anos e nove meses de prisão em regime aberto por Reprodução

"Sou uma pessoa muito branca, acabei ficando com as marcas por um afastamento, por algo assim. Deixo claro que não houve agressão. Se tivesse acontecido, haveria um boletim de ocorrência. Isso prejudica quem não passa (por agressão). Eu fico como se eu tivesse aceitado algo que não aconteceu", falou.

Marcela e Dado estavam juntos desde o fim de setembro. Ela não confirmou uma reconciliação com o ator. "Estou em casa, com a minha mãe, não estou com ele nem em contato com ele. Ainda tem muita coisa para acontecer".

Agressão Dado Dolabella Marcela Tomaszewski Marcela Tomaszewki

