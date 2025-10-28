CONFUSÃO

Namorada de Dado Dolabella fala sobre hematomas pelo corpo: 'Briga de casal existe'

Marcela Tomaszewski apareceu com machucados no pescoço e na mão

Giuliana Mancini

Publicado em 28 de outubro de 2025 às 10:42

Dado Dolabella e Marcela Tomaszewski Crédito: Reprodução/Reeds Sociais

Marcela Tomaszewski negou ter sido vítima de agressão por parte de Dado Dolabella. A miss de 28 anos disse estar abalada após a repercussão de um vídeo em que aparece com hematomas no pescoço e na mão, discutindo com o ator. Ela também lamentou os ataques que está recebendo nas redes sociais.

"Não houve agressão. As imagens não foram divulgadas por mim nem por uma pessoa que trabalha comigo. Quando as coisas estão fora do contexto, infelizmente se tornam muito grandes. Acontece que briga de casal existe, se exaltar, falar alto... Eu moro num condomínio, minha porta dá direto para a de outra pessoa, são dois andares. Se você fala um ‘ai’ vaza lá para baixo", falou a modelo, em conversa com o Extra.

A publicação com a denúncia da suposta agressão foi feita nas redes sociais por Rafa Clemente, amiga de Marcela. As fotos e um vídeo foram feitos pela miss Gramado enquanto discutia com o artista. A modelo mostra as marcas no corpo e, ao fundo, Dado discute com a mãe dela.

No vídeo, a mulher diz: "Eu chorei com o que você me falou". O ator responde: "Mas ela mereceu". Marcela, que estava registrando as marcas em seu pescoço, o confronta: "Eu devo ter merecido isso também, por ter pedido pra ti botar menos sal na comida". O ator rebate, ao fundo, em tom irônico: "É, foi por isso".

Marcela estava sendo representada pelo advogado Diego Candido até a última segunda-feira (27). O advogado, porém, deixou o caso após a miss desistir de prosseguir com a denúncia contra o ator, alegando que está "visando à preservação da imagem das partes envolvidas". A modelo falou que, se a agressão tivesse ocorrido, teria denunciado o ex-namorado quando foram encaminhados à delegacia no último sábado (25).

"Sou uma pessoa muito branca, acabei ficando com as marcas por um afastamento, por algo assim. Deixo claro que não houve agressão. Se tivesse acontecido, haveria um boletim de ocorrência. Isso prejudica quem não passa (por agressão). Eu fico como se eu tivesse aceitado algo que não aconteceu", falou.