Irmã de Zé Felipe revela por que não foi à festa da sobrinha Maria Flor

Jéssica Beatriz também negou indireta a Virginia após torcer pelo Barcelona

Giuliana Mancini

Publicado em 28 de outubro de 2025 às 10:09

Jéssica Beatriz Costa, Zé Felipe e Virginia Fonseca Crédito: Reprodução

Imã de Zé Felipe, Jéssica Beatriz Costa se pronunciou após não comparecer à festa de aniversário de 3 anos da sobrinha Maria Flor, que aconteceu na última quinta-feira (23). Ela explicou nas redes sociais que foi, sim, convidada para a celebração, mas não conseguiu ir por já ter comprado uma passagem aérea. Segundo a influenciadora, a viagem em questão estava planejada desde julho

"Nós não fomos ao aniversário da Maria Flor porque geralmente eles sempre faziam [a festa] no dia, e o aniversário da Maria Flor é dia 22, eu pensei que ia ser no dia, não sabia que seria no dia 23. Como eu já tinha comprado minha passagem pro dia 23, não deu pra ir. Mas fomos convidados, sim", contou na última segunda-feira (27), afastando os rumores de uma má relação com a ex-cunhada Virginia Fonseca.

Jéssica ainda falou sobre a suposta indireta que teria mandado para a ex-mulher de Zé Felipe após aparecer torcendo pelo Barcelona no clássico contra o Real Madrid. Alguns usuários viram a postagem como uma alfinetada a Virginia, que vive um affair com Vini Jr. - e, inclusive, também estava no estádio durante o clássico.

"Bom, gente, vocês sabem que não gosto de polêmica, mas tem algumas coisas que me irritam… porque vi vários comentários de pessoas falando que fui patrocinada para estar aqui, para assistir ao jogo, para isso, para aquilo... Só que não, gente! Quem paga as minhas viagens sou eu. Inclusive, paguei o meu ingresso e o ingresso do meu filho! Tenho o recibo, o cupom, o comprovante, entendeu? Do meu cartão de crédito…. Então, quem paga as minhas viagens sou eu. Mas é isso. Precisava desabafar, velho, porque quando liguei os comentários, fiquei um pouco em choque", garantiu.

"Também vi em outras páginas de fofoca alguns comentários que, cara… nada a ver! Não tem nada a ver. Então, uma coisa que eu queria pedir pra vocês é: parem de tacar hate nas pessoas, entende? É isso. Vocês estão vendo o quê? Vim com o meu filho, com a minha família, com a minha mãe, com a minha irmã pra cá pra assistir ao jogo. Depois, a gente vai pra Paris pra comemorar o aniversário da minha irmã e assistir outro jogo também lá. E é isso: é a minha viagem, que planejei com a minha família, entendeu?", completou.

