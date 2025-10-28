Acesse sua conta
Irmã de Zé Felipe revela por que não foi à festa da sobrinha Maria Flor

Jéssica Beatriz também negou indireta a Virginia após torcer pelo Barcelona

  Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 28 de outubro de 2025 às 10:09

Jéssica Beatriz Costa, Zé Felipe e Virginia Fonseca
Jéssica Beatriz Costa, Zé Felipe e Virginia Fonseca Crédito: Reprodução

Imã de Zé Felipe, Jéssica Beatriz Costa se pronunciou após não comparecer à festa de aniversário de 3 anos da sobrinha Maria Flor, que aconteceu na última quinta-feira (23). Ela explicou nas redes sociais que foi, sim, convidada para a celebração, mas não conseguiu ir por já ter comprado uma passagem aérea. Segundo a influenciadora, a viagem em questão estava planejada desde julho

"Nós não fomos ao aniversário da Maria Flor porque geralmente eles sempre faziam [a festa] no dia, e o aniversário da Maria Flor é dia 22, eu pensei que ia ser no dia, não sabia que seria no dia 23. Como eu já tinha comprado minha passagem pro dia 23, não deu pra ir. Mas fomos convidados, sim", contou na última segunda-feira (27), afastando os rumores de uma má relação com a ex-cunhada Virginia Fonseca.

Jéssica Beatriz Costa

Virginia Fonseca torcendo pelo Real Madrid e Jéssica Beatriz Costa na torcida pelo Barcelona por Reprodução/Instagram
Jéssica Beatriz Costa e Maria Flor por Reprodução/Instagram
Jéssica Beatriz Costa por Reprodução/Instagram
Jéssica Beatriz Costa na Espanha por Reprodução/Instagram
Jéssica Beatriz Costa e o filho na Espanha por Reprodução/Instagram
Jéssica Beatriz Costa e o filho na Espanha por Reprodução/Instagram
Jéssica Beatriz Costa e o filho na Espanha por Reprodução/Instagram
Jéssica Beatriz Costa e o filho na Espanha por Reprodução/Instagram
Jéssica Beatriz Costa e Virginia por Reprodução/Instagram
Jéssica Beatriz Costa, Zé Felipe e Leonardo por Reprodução/Instagram
Jéssica Beatriz Costa, Zé Felipe e Virginia Fonseca por Reprodução
Virginia Fonseca torcendo pelo Real Madrid e Jéssica Beatriz Costa na torcida pelo Barcelona por Reprodução/Instagram

Jéssica ainda falou sobre a suposta indireta que teria mandado para a ex-mulher de Zé Felipe após aparecer torcendo pelo Barcelona no clássico contra o Real Madrid. Alguns usuários viram a postagem como uma alfinetada a Virginia, que vive um affair com Vini Jr. - e, inclusive, também estava no estádio durante o clássico.

"Bom, gente, vocês sabem que não gosto de polêmica, mas tem algumas coisas que me irritam… porque vi vários comentários de pessoas falando que fui patrocinada para estar aqui, para assistir ao jogo, para isso, para aquilo... Só que não, gente! Quem paga as minhas viagens sou eu. Inclusive, paguei o meu ingresso e o ingresso do meu filho! Tenho o recibo, o cupom, o comprovante, entendeu? Do meu cartão de crédito…. Então, quem paga as minhas viagens sou eu. Mas é isso. Precisava desabafar, velho, porque quando liguei os comentários, fiquei um pouco em choque", garantiu.

"Também vi em outras páginas de fofoca alguns comentários que, cara… nada a ver! Não tem nada a ver. Então, uma coisa que eu queria pedir pra vocês é: parem de tacar hate nas pessoas, entende? É isso. Vocês estão vendo o quê? Vim com o meu filho, com a minha família, com a minha mãe, com a minha irmã pra cá pra assistir ao jogo. Depois, a gente vai pra Paris pra comemorar o aniversário da minha irmã e assistir outro jogo também lá. E é isso: é a minha viagem, que planejei com a minha família, entendeu?", completou.

Vini Jr. e Virginia Fonseca

Vini Jr. e Virginia Fonseca por Reprodução
Vini Jr. e Virginia Fonseca apareceram em Story de Tainá Castro por Reprodução
Virginia está com Vini Jr em Mônaco por Reprodução | Instagram
Virginia Fonseca e Vini Jr. por Reprodução/Instagram
Foto postada por Virginia ganhou like de Vini Jr. por Reprodução/Instagram
Virginia Fonseca posta sobre 'guerra' após fim de affair com Vini Jr. por Reprodução
Virginia Fonseca com blusa de Vini Jr. por Reprodução
Pronunciamento de Vini Jr. sobre relação com Virginia por Reprodução
Vini Jr. e Virginia Fonseca viveram um breve affair por Reprodução
Virginia e Vini Jr estavam se conhecendo por Reprodução | Redes Sociais
Virginia posa com camisa do Real Madrid com nome de Vini Jr. por Reprodução/Instagram
Vini Jr. posta pela primeira vez ao lado de Virginia em Madrid por Reprodução/TikTok
Virginia brincou com MC Poze após pedido para deixar Vini Jr 'respirar' por Reprodução
Virginia brincou com MC Poze após pedido para deixar Vini Jr 'respirar' por Reprodução
Virginia com amigos na casa de Vini Jr. por Reprodução
Virginia com amigos na casa de Vini Jr. por Reprodução
Virginia com amigos na casa de Vini Jr. por Reprodução
Virginia com amigos na casa de Vini Jr. por Reprodução
Foto publicada por irmão de Vini Jr por Reprodução | Redes Sociais
Vini Jr. e Virginia Fonseca por Reprodução

Ela finalizou dizendo que não tem ligação com o que acontece "do outro lado". "O resto que tá acontecendo do outro lado, é o que tá acontecendo do outro lado e vida que segue, entende? Não precisa de hate, de história, de 'meu Deus', sabe? Isso é muito desnecessário, eu acho. Vocês gostam, né? Não adianta, vocês gostam. Mas tô aqui pra esclarecer!".

zé Felipe Virginia Virginia Fonseca Vini jr Famosos Virginia Fonseca E Vini jr. Aniversário de Maria Flor Maria Flor Jéssica Beatriz Costa

