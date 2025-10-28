SURPREENDEU!

Grávida faz ultrassom e fica chocada ao ver cachorro 'aparecer' na imagem; VEJA

Inês, de 26 anos, brincou com a situação: 'Afinal, eles têm os mesmos pais'

Giuliana Mancini

Publicado em 28 de outubro de 2025 às 13:24

Inês e Goulash Crédito: Reprodução/TikTok

Uma grávida tomou um susto ao fazer um ultrassom e notar uma semelhança do bebê com um outro membro da família. Isso porque a imagem que apareceu não era parecida com os pais - e nem com qualquer outro humano, e sim com o cachorro do casal, Goulash. A portuguesa Inês, de 26 anos, publicou as imagens no TikTok, e o momento rapidamente viralizou.

O procedimento foi realizado no dia 9 de outubro. A futura mamãe estava animada para fazer o ultrassom, e disse à revista "Newsweek" que o filho "parecia adorável, embora lembrasse um pouco um alienígena". Até que uma amiga de Inês viu as imagens e apontou a semelhança inusitada com o cãozinho da família.

"Minha melhor amiga foi comigo e com meu marido ao ultrassom, e foi a primeira a dizer que o bebê parecia o Goulash (nosso cachorro). A partir daí, não conseguimos mais desver isso. Quando mandei a imagem pros meus pais por mensagem, meu pai respondeu na hora dizendo que o bebê também parecia o Goulash. Nem preciso dizer que, depois disso, ficou impossível não ver a semelhança", comentou a portuguesa, que é natural de Lisboa.

Inês resgatou Goulash quando ele tinha apenas sete meses e, desde então, tem sido um companheiro leal. Ela o descreve como um animal gentil, paciente e sempre cuidadoso quando está ao redor de crianças. "Ele é o cachorro mais dócil do mundo; ele só quer dormir e ficar abraçado. Não tenho dúvidas de que ele será incrível como irmão mais velho".