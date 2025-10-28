Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Grávida faz ultrassom e fica chocada ao ver cachorro 'aparecer' na imagem; VEJA

Inês, de 26 anos, brincou com a situação: 'Afinal, eles têm os mesmos pais'

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 28 de outubro de 2025 às 13:24

Inês e Goulash
Inês e Goulash Crédito: Reprodução/TikTok

Uma grávida tomou um susto ao fazer um ultrassom e notar uma semelhança do bebê com um outro membro da família. Isso porque a imagem que apareceu não era parecida com os pais - e nem com qualquer outro humano, e sim com o cachorro do casal, Goulash. A portuguesa Inês, de 26 anos, publicou as imagens no TikTok, e o momento rapidamente viralizou.

O procedimento foi realizado no dia 9 de outubro. A futura mamãe estava animada para fazer o ultrassom, e disse à revista "Newsweek" que o filho "parecia adorável, embora lembrasse um pouco um alienígena". Até que uma amiga de Inês viu as imagens e apontou a semelhança inusitada com o cãozinho da família.

Inês e Goulash

Inês e Goulash por Reprodução/TikTok
Inês e Goulash por Reprodução/TikTok
Inês e Goulash por Reprodução/TikTok
Inês e Goulash por Reprodução/TikTok
Inês e Goulash por Reprodução/TikTok
Inês e Goulash por Reprodução/TikTok
Inês e Goulash por Reprodução/TikTok
Inês e Goulash por Reprodução/TikTok
Inês e Goulash por Reprodução/TikTok
1 de 9
Inês e Goulash por Reprodução/TikTok

"Minha melhor amiga foi comigo e com meu marido ao ultrassom, e foi a primeira a dizer que o bebê parecia o Goulash (nosso cachorro). A partir daí, não conseguimos mais desver isso. Quando mandei a imagem pros meus pais por mensagem, meu pai respondeu na hora dizendo que o bebê também parecia o Goulash. Nem preciso dizer que, depois disso, ficou impossível não ver a semelhança", comentou a portuguesa, que é natural de Lisboa.

Inês resgatou Goulash quando ele tinha apenas sete meses e, desde então, tem sido um companheiro leal. Ela o descreve como um animal gentil, paciente e sempre cuidadoso quando está ao redor de crianças. "Ele é o cachorro mais dócil do mundo; ele só quer dormir e ficar abraçado. Não tenho dúvidas de que ele será incrível como irmão mais velho".

As imagens do ultrassom com a "coincidência" foram postadas pela portuguesa no TikTok. "Afinal, eles têm os mesmos pais", brincou, na legenda. A reação foi imediata: a publicação viralizou rapidamente e já acumula quase 3 milhões de visualizações, com 600 mil curtidas. "Quando postei no TikTok, não esperava que viralizasse. Acho encantador que uma coisa tão boba possa fazer tanta gente rir", finalizou Inês.

Leia mais

Imagem - Chris Evans é papai! Ator e Alba Baptista dão boas-vindas ao primeiro filho

Chris Evans é papai! Ator e Alba Baptista dão boas-vindas ao primeiro filho

Imagem - Anel milionário e diária de R$ 100 mil: os detalhes luxuosos do pedido de namoro de Virginia Fonseca e Vini Jr.

Anel milionário e diária de R$ 100 mil: os detalhes luxuosos do pedido de namoro de Virginia Fonseca e Vini Jr.

Imagem - Namorada de Dado Dolabella fala sobre hematomas pelo corpo: 'Briga de casal existe'

Namorada de Dado Dolabella fala sobre hematomas pelo corpo: 'Briga de casal existe'

Tags:

Bebês Cachorro Cachorros Bebê Cão Inês Goulash Ultrassom

Mais recentes

Imagem - Anjo da guarda anuncia boas notícias para 3 signos nesta terça (28): a tempestade chega ao fim e a paz que você pediu está perto

Anjo da guarda anuncia boas notícias para 3 signos nesta terça (28): a tempestade chega ao fim e a paz que você pediu está perto
Imagem - Almoçar após as 14h pode afetar seu metabolismo e até sua pressão arterial; entenda por que

Almoçar após as 14h pode afetar seu metabolismo e até sua pressão arterial; entenda por que
Imagem - Chris Evans é papai! Ator e Alba Baptista dão boas-vindas ao primeiro filho

Chris Evans é papai! Ator e Alba Baptista dão boas-vindas ao primeiro filho

MAIS LIDAS

Imagem - Como é a famosa mansão de Ivete Sangalo em Praia do Forte
01

Como é a famosa mansão de Ivete Sangalo em Praia do Forte

Imagem - Anjo da Guarda desta quarta (22 de outubro) alerta 2 signos: pare de lutar sozinho, é hora de soltar o que já quer ir embora
02

Anjo da Guarda desta quarta (22 de outubro) alerta 2 signos: pare de lutar sozinho, é hora de soltar o que já quer ir embora

Imagem - Cidade baiana é a mais fria do Nordeste com menos de 15 °C
03

Cidade baiana é a mais fria do Nordeste com menos de 15 °C

Imagem - Moradores de rua encontram R$ 20 mil, devolvem ao dono e têm vida completamente transformada
04

Moradores de rua encontram R$ 20 mil, devolvem ao dono e têm vida completamente transformada