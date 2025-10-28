Grávida faz ultrassom e fica chocada ao ver cachorro 'aparecer' na imagem; VEJA

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Giuliana Mancini
Publicado em 28 de outubro de 2025 às 13:24
Uma grávida tomou um susto ao fazer um ultrassom e notar uma semelhança do bebê com um outro membro da família. Isso porque a imagem que apareceu não era parecida com os pais - e nem com qualquer outro humano, e sim com o cachorro do casal, Goulash. A portuguesa Inês, de 26 anos, publicou as imagens no TikTok, e o momento rapidamente viralizou.
O procedimento foi realizado no dia 9 de outubro. A futura mamãe estava animada para fazer o ultrassom, e disse à revista "Newsweek" que o filho "parecia adorável, embora lembrasse um pouco um alienígena". Até que uma amiga de Inês viu as imagens e apontou a semelhança inusitada com o cãozinho da família.
Inês e Goulash
"Minha melhor amiga foi comigo e com meu marido ao ultrassom, e foi a primeira a dizer que o bebê parecia o Goulash (nosso cachorro). A partir daí, não conseguimos mais desver isso. Quando mandei a imagem pros meus pais por mensagem, meu pai respondeu na hora dizendo que o bebê também parecia o Goulash. Nem preciso dizer que, depois disso, ficou impossível não ver a semelhança", comentou a portuguesa, que é natural de Lisboa.
Inês resgatou Goulash quando ele tinha apenas sete meses e, desde então, tem sido um companheiro leal. Ela o descreve como um animal gentil, paciente e sempre cuidadoso quando está ao redor de crianças. "Ele é o cachorro mais dócil do mundo; ele só quer dormir e ficar abraçado. Não tenho dúvidas de que ele será incrível como irmão mais velho".
As imagens do ultrassom com a "coincidência" foram postadas pela portuguesa no TikTok. "Afinal, eles têm os mesmos pais", brincou, na legenda. A reação foi imediata: a publicação viralizou rapidamente e já acumula quase 3 milhões de visualizações, com 600 mil curtidas. "Quando postei no TikTok, não esperava que viralizasse. Acho encantador que uma coisa tão boba possa fazer tanta gente rir", finalizou Inês.