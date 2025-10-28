PARABÉNS!

Chris Evans é papai! Ator e Alba Baptista dão boas-vindas ao primeiro filho

Segundo o site TMZ, o bebê nasceu no último sábado (25), em Massachusetts (EUA)

Giuliana Mancini

Publicado em 28 de outubro de 2025 às 12:46

Chris Evans e Alba Baptista Crédito: Reprodução

O eterno 'Capitão América' é papai! O ator Chris Evans e a esposa, Alba Baptista, deram boas-vindas ao primeiro filho do casal, segundo o site TMZ. De acordo com o portal, o bebê nasceu no último sábado (25), no estado do Massachusetts, nos EUA. Até o momento, o nome e o sexo da criança não foram revelados.

O artista de 44 anos e a atriz portuguesa, de 28, se casaram em setembro de 2023, em uma cerimônia íntima em Cape Cod, após oficializarem o relacionamento no Instagram nove meses antes. O casal sempre manteve a vida pessoal de forma discreta.

Rumores sobre a gravidez de Alba já circulavam desde meados do ano, quando os fãs notaram um comentário curioso do pai da atriz, Luiz Baptista, em uma homenagem de Dia dos Pais publicada por uma conta de fãs: "Muito obrigado, querido Chris. Sua vez está chegando!", escreveu ele, levantando suspeitas de que a família iria crescer em breve.

Durante a divulgação do filme Amores Materialistas, Chris revelou que pediu a amada em casamento na língua nativa dela. "Pedi minha esposa em casamento em português. Ela é portuguesa, então aprendi a dizer 'quer se casar comigo?' em português. Pratiquei a semana toda”, contou o ator ao site The Knot.