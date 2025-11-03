Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Luana Piovani detona Wanessa e Carol Dieckmmann após entrevista de Dado Dolabella: 'Inferno tem um lugar especial para essas monas'

Atriz desabafou nas redes sociais após Marcela Tomaszewski negar publicamente ter sido agredida por Dado

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 3 de novembro de 2025 às 13:04

Luana Piovani, Carolina Dieckmmann, Wanessa, Marcela Tomaszewski e Dado Dolabella
Luana Piovani, Carolina Dieckmmann, Wanessa, Marcela Tomaszewski e Dado Dolabella Crédito: Reprodução

Menos de 24h após ir ao ar a entrevista em que o ator Dado Dolabella reconheceu pela primeira vez publicamente que agrediu Luana Piovani em 2008, a atriz se pronunciou. A artista compartilhou um trecho da matéria nas redes sociais e desabafou após Marcela Tomaszewski, atual namorada de Dado, negar publicamente ter sido agredida por ele.

No vídeo compartilhado por Luana, a Miss afirma: "Foi algo tão rápido, tão bobo, por causa de um sal na comida, que nem dá pra acreditar". A atriz criticou Marcela, além de citar Wanessa Camargo e Carolina Dieckmmann.

Luana Piovani, Carolina Dieckmmann, Wanessa, Marcela Tomaszewski e Dado Dolabella

Story de Luana Piovani por Reprodução
Luana Piovani e Dado Dolabella por Reprodução
Luana Piovani e Carolina Dieckmmann por Reprodução
Carolina Dieckmmann por Reprodução/Instagram
Wanessa por Reprodução/Instagram
Dado Dolabella por Reprodução/Instagram
Marcela Tomaszewski por Reprodução/Instagram
1 de 7
Story de Luana Piovani por Reprodução

"O inferno tem um lugar especial para essas monas machistas que só passam pano para desgraçado. Wanessa Camargo, Carolina Dieckmmann e essa outra que nem o nome sei", escreveu Luana na publicação que rapidamente viralizou nas redes sociais.

Wanessa Camargo namorou Dado antes e depois da agressão do ator a Luana Piovani. Os dois tiveram um relacionamento marcado por polêmicas entre 2000 e 2004, reataram anos depois, em 2022, mas terminaram novamente neste ano. Em agosto passado, quando tentavam retomar o namoro mais uma vez, Dado teve uma "crise de ciúmes" e deu um empurrão em Luan Pereira numa festa da Dança dos Famosos. 

Dado Dolabella foi acusado de agredir cinco mulheres

Luana Piovani: Denunciou Dado Dolabella em 2008 por empurrões em uma boate; o ator foi condenado a dois anos e nove meses de prisão em regime aberto por Reprodução
Marina Dolabella: Prima e ex-namorada, o acusou em 2020 de tapas e puxões de cabelo; Justiça concedeu medida protetiva por Reprodução
Dani Souza: A “Mulher Samambaia” contou que foi chicoteada por Dado durante festa em A Fazenda; o caso não teve punição no reality por Reprodução
Viviane Sarahyba: Em 2009, a então esposa relatou agressões e ameaças; Justiça determinou afastamento e penas alternativas por Reprodução
Wanessa Camargo: O ator foi acusado de empurrar a cantora durante briga em bar no Rio; assessoria dela não comentou o episódio por Redes sociais
1 de 5
Luana Piovani: Denunciou Dado Dolabella em 2008 por empurrões em uma boate; o ator foi condenado a dois anos e nove meses de prisão em regime aberto por Reprodução

Já a relação entre Carolina Dieckmmann e Luana Piovani azedou em 2008, após a agressão de Dado. Na época, Carolina, que é amiga de infância do ator, afirmou à jornalista Mônica Bergamo: "No meu caso, isso não teria acontecido. Eu não provocaria meu namorado bêbado em uma boate. Também não brigaria em um local público. Simplesmente iria embora. Olha, não estou tomando partido. Só estou dizendo que minha atitude seria diferente".

Em 2015, Luana comentou: "Tivemos uma amizade, e um dia ela teve uma postura que achei absurda. Tirei do meu caderno. Não tenho problema com ela, só não quero mais brincar de ser amiga".

Dado Dolabella e Marcela Tomaszewski

Dado Dolabella e Marcela Tomaszewski por Reprodução/Reeds Sociais
Dado Dolabella e Marcela Tomaszewski por Reprodução/Reeds Sociais
Dado Dolabella e Marcela Tomaszewski por Reprodução/Reeds Sociais
Dado Dolabella e Marcela Tomaszewski por Reprodução/Reeds Sociais
Dado Dolabella e Marcela Tomaszewski por Reprodução/Reeds Sociais
Dado Dolabella e Marcela Tomaszewski por Reprodução/Reeds Sociais
Dado Dolabella e Marcela Tomaszewski por Reprodução/Reeds Sociais
1 de 7
Dado Dolabella e Marcela Tomaszewski por Reprodução/Reeds Sociais

Leia mais

Imagem - Virginia Fonseca revela detalhe íntimo sobre bumbum de Vini Jr.

Virginia Fonseca revela detalhe íntimo sobre bumbum de Vini Jr.

Imagem - Maya Massafera retira parte do maxilar para deixar rosto 'mais delicado': 'Vai ajudar minha cabeça'

Maya Massafera retira parte do maxilar para deixar rosto 'mais delicado': 'Vai ajudar minha cabeça'

Imagem - Tremembé: Atriz que viveu Elize Matsunaga fez aulas com açougueiro pra aprender a esquartejar

Tremembé: Atriz que viveu Elize Matsunaga fez aulas com açougueiro pra aprender a esquartejar

Tags:

Wanessa Camargo Luana Piovani Carolina Dieckmmann Wanessa Dado Dolabella Marcela Tomaszewski Marcela Tomaszewki

Mais recentes

Imagem - Andreas von Richthofen: irmão cortou laços com Suzane, se afundou em drogas, surtou e teve a vida destruída após assassinato dos pais

Andreas von Richthofen: irmão cortou laços com Suzane, se afundou em drogas, surtou e teve a vida destruída após assassinato dos pais
Imagem - 'Ela é manipuladora': relembre o depoimento de Andreas no julgamento da irmã, Suzane von Richthofen

'Ela é manipuladora': relembre o depoimento de Andreas no julgamento da irmã, Suzane von Richthofen
Imagem - Só 11 casos no mundo: cientistas descobrem novo tipo de diabetes

Só 11 casos no mundo: cientistas descobrem novo tipo de diabetes

MAIS LIDAS

Imagem - Como é a famosa mansão de Ivete Sangalo em Praia do Forte
01

Como é a famosa mansão de Ivete Sangalo em Praia do Forte

Imagem - Anjo da Guarda desta quarta (22 de outubro) alerta 2 signos: pare de lutar sozinho, é hora de soltar o que já quer ir embora
02

Anjo da Guarda desta quarta (22 de outubro) alerta 2 signos: pare de lutar sozinho, é hora de soltar o que já quer ir embora

Imagem - Cidade baiana é a mais fria do Nordeste com menos de 15 °C
03

Cidade baiana é a mais fria do Nordeste com menos de 15 °C

Imagem - Moradores de rua encontram R$ 20 mil, devolvem ao dono e têm vida completamente transformada
04

Moradores de rua encontram R$ 20 mil, devolvem ao dono e têm vida completamente transformada