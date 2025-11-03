FAMOSOS

Luana Piovani detona Wanessa e Carol Dieckmmann após entrevista de Dado Dolabella: 'Inferno tem um lugar especial para essas monas'

Atriz desabafou nas redes sociais após Marcela Tomaszewski negar publicamente ter sido agredida por Dado

Giuliana Mancini

Publicado em 3 de novembro de 2025 às 13:04

Luana Piovani, Carolina Dieckmmann, Wanessa, Marcela Tomaszewski e Dado Dolabella Crédito: Reprodução

Menos de 24h após ir ao ar a entrevista em que o ator Dado Dolabella reconheceu pela primeira vez publicamente que agrediu Luana Piovani em 2008, a atriz se pronunciou. A artista compartilhou um trecho da matéria nas redes sociais e desabafou após Marcela Tomaszewski, atual namorada de Dado, negar publicamente ter sido agredida por ele.

No vídeo compartilhado por Luana, a Miss afirma: "Foi algo tão rápido, tão bobo, por causa de um sal na comida, que nem dá pra acreditar". A atriz criticou Marcela, além de citar Wanessa Camargo e Carolina Dieckmmann.

Luana Piovani, Carolina Dieckmmann, Wanessa, Marcela Tomaszewski e Dado Dolabella 1 de 7

"O inferno tem um lugar especial para essas monas machistas que só passam pano para desgraçado. Wanessa Camargo, Carolina Dieckmmann e essa outra que nem o nome sei", escreveu Luana na publicação que rapidamente viralizou nas redes sociais.

Wanessa Camargo namorou Dado antes e depois da agressão do ator a Luana Piovani. Os dois tiveram um relacionamento marcado por polêmicas entre 2000 e 2004, reataram anos depois, em 2022, mas terminaram novamente neste ano. Em agosto passado, quando tentavam retomar o namoro mais uma vez, Dado teve uma "crise de ciúmes" e deu um empurrão em Luan Pereira numa festa da Dança dos Famosos.

Dado Dolabella foi acusado de agredir cinco mulheres 1 de 5

Já a relação entre Carolina Dieckmmann e Luana Piovani azedou em 2008, após a agressão de Dado. Na época, Carolina, que é amiga de infância do ator, afirmou à jornalista Mônica Bergamo: "No meu caso, isso não teria acontecido. Eu não provocaria meu namorado bêbado em uma boate. Também não brigaria em um local público. Simplesmente iria embora. Olha, não estou tomando partido. Só estou dizendo que minha atitude seria diferente".

Em 2015, Luana comentou: "Tivemos uma amizade, e um dia ela teve uma postura que achei absurda. Tirei do meu caderno. Não tenho problema com ela, só não quero mais brincar de ser amiga".