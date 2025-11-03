Acesse sua conta
Virginia Fonseca revela detalhe íntimo sobre bumbum de Vini Jr.

Influenciadora reagiu com bom humor a pergunta feita por Lucas Guedez

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 3 de novembro de 2025 às 12:26

Virginia e Vini Jr. em Mônaco
Virginia e Vini Jr. em Mônaco Crédito: Reprodução / Instagram

Virgínia Fonseca foi surpreendida com uma pergunta íntima sobre o bumbum de Vini Jr. O momento inusitado aconteceu nos bastidores das gravações do programa "Sabadou", do SBT, quando a apresentadora estava sendo entrevistada pelo influenciador Lucas Guedez.

"A bunda do Vini Jr, ela é redondinha por ser jogador, a bunda costuma ser um pouco fofa?", questionou Lucas. A loira não titubeou e respondeu na hora: "Não, fofa não. Ele treina, é dura".

Virginia Fonseca e Vini Jr.

Virginia Fonseca e Vini Jr. em Madrid por Reprodução
Virginia Fonseca e Vini Jr. em Madrid por Reprodução
Virginia Fonseca e Vini Jr. em Madrid por Reprodução
Virginia Fonseca e Vini Jr. em Madrid por Reprodução
Virginia Fonseca e Vini Jr. em Madrid por Reprodução
Virginia Fonseca e Vini Jr. em Madrid por Reprodução
Virginia Fonseca e Vini Jr. em Madrid por Reprodução
Virginia Fonseca e Vini Jr. em Madrid por Reprodução
Virginia Fonseca e Vini Jr. em Madrid por Reprodução
Virginia Fonseca e Vini Jr. em Madrid por Reprodução
Virginia Fonseca e Vini Jr. em Madrid por Reprodução
Virginia Fonseca e Vini Jr. em Madrid por Reprodução
Virginia Fonseca e Vini Jr. em Madrid por Reprodução
1 de 13
Virginia Fonseca e Vini Jr. em Madrid por Reprodução

Na manhã desta segunda-feira (3), Virginia compartilhou com seus mais de 53 milhões de seguidores uma foto agarradinha no novo namorado. Ela posou colada com o jogador antes de ele viajar com a delegação do Real Madrid. "E hoje ele viaja para jogar. Que Deus acompanhe", escreveu. 

O clube espanhol entra em campo na próxima terça-feira (4), às 17h, para enfrentar o Liverpool, pela 4ª rodada da Champions League. O jogo acontece em Anfield, na Inglaterra.

