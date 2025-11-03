STREAMING

Tremembé: Atriz que viveu Elize Matsunaga fez aulas com açougueiro pra aprender a esquartejar

Carol Garcia se preparou intensamente para interpretar a criminosa e detalhou bastidores do processo de gravação

Heider Sacramento

Publicado em 3 de novembro de 2025 às 11:20

Carol Garcia revela preparo intenso para interpretar Elize Matsunaga em Tremembé Crédito: Divulgação/Reprodução

Para interpretar uma das figuras mais controversas do noticiário policial brasileiro, Carol Garcia mergulhou fundo em sua preparação. A atriz, responsável por dar vida a Elize Matsunaga na série Tremembé, que estreou na sexta-feira (31) no Prime Video, revelou que aprendeu técnicas de corte com um açougueiro para reproduzir com realismo as cenas mais impactantes da produção.

“Ele me mostrou cada articulação, o tipo de movimento das mãos e o manejo da faca. A Elize dominava isso, e eu nunca tinha cortado nem um pedaço de carne. Foi intenso, mas necessário”, contou a atriz ao portal F5.

A série, inspirada no livro Suzane: Assassina e Manipuladora, de Ulisses Campbell, revisita histórias de detentos célebres da Penitenciária de Tremembé, em São Paulo, como Elize Matsunaga, Suzane von Richthofen, Alexandre Nardoni e Roger Abdelmassih.

Carol destacou que a preparação exigiu concentração e respeito diante da gravidade das histórias retratadas. “Fizemos um pacto de silêncio e foco no set. Cada ator tinha seu processo, e o meu era me isolar com fones de ouvido antes das cenas mais difíceis”, afirmou.

Além do desafio técnico, a atriz contou que o impacto emocional do papel foi profundo. “Foi pesado. Quando eu saía do set, precisava lembrar quem eu era. Dizia para mim mesma: ‘Sou Carolina Garcia, tenho 35 anos, e saí do personagem’. Meu namorado me ajudou muito nesse processo de voltar à realidade”, disse.

O ator Lucas Oradovschi, que interpreta Alexandre Nardoni, também comentou o clima intenso das gravações. “Era impossível não sentir o peso daquelas histórias. A gente trabalhou em silêncio, sempre com respeito às vítimas”, relatou.