Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Tremembé: Atriz que viveu Elize Matsunaga fez aulas com açougueiro pra aprender a esquartejar

Carol Garcia se preparou intensamente para interpretar a criminosa e detalhou bastidores do processo de gravação

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 3 de novembro de 2025 às 11:20

Carol Garcia revela preparo intenso para interpretar Elize Matsunaga em Tremembé.
Carol Garcia revela preparo intenso para interpretar Elize Matsunaga em Tremembé Crédito: Divulgação/Reprodução

Para interpretar uma das figuras mais controversas do noticiário policial brasileiro, Carol Garcia mergulhou fundo em sua preparação. A atriz, responsável por dar vida a Elize Matsunaga na série Tremembé, que estreou na sexta-feira (31) no Prime Video, revelou que aprendeu técnicas de corte com um açougueiro para reproduzir com realismo as cenas mais impactantes da produção.

“Ele me mostrou cada articulação, o tipo de movimento das mãos e o manejo da faca. A Elize dominava isso, e eu nunca tinha cortado nem um pedaço de carne. Foi intenso, mas necessário”, contou a atriz ao portal F5.

A série, inspirada no livro Suzane: Assassina e Manipuladora, de Ulisses Campbell, revisita histórias de detentos célebres da Penitenciária de Tremembé, em São Paulo, como Elize Matsunaga, Suzane von Richthofen, Alexandre Nardoni e Roger Abdelmassih.

Quem é quem na série Tremembé

Marina Ruy Barbosa é Suzane von Richthofen por divulgação
Felipe Simas é Daniel Cravinhos na série Tremembé, do Prime Video por divulgação
Kelner Macêdo como Christian Cravinhos na série Tremembé por Divulgação/Prime Video
Lucas Oradovschi é Alexandre Nardoni por Reprodução
Bianca Comparato é Anna Carolina Jatobá por Reprodução
Letícia Rodrigues é Sandrão por Divulgação (Primie Video) | Reprodução (Redes Sociais)
Carol Garcia é Elize Matsunaga  por divulgação
1 de 7
Marina Ruy Barbosa é Suzane von Richthofen por divulgação

Carol destacou que a preparação exigiu concentração e respeito diante da gravidade das histórias retratadas. “Fizemos um pacto de silêncio e foco no set. Cada ator tinha seu processo, e o meu era me isolar com fones de ouvido antes das cenas mais difíceis”, afirmou.

Além do desafio técnico, a atriz contou que o impacto emocional do papel foi profundo. “Foi pesado. Quando eu saía do set, precisava lembrar quem eu era. Dizia para mim mesma: ‘Sou Carolina Garcia, tenho 35 anos, e saí do personagem’. Meu namorado me ajudou muito nesse processo de voltar à realidade”, disse.

Leia mais

Quem pegou quem? Os romances reais entre presas e presos famosos de Tremembé que inspiraram a série

Quanto tempo Suzane, Elize e Nardoni ficaram presos em Tremembé?

Tremembé: quem é o marido de Suzane von Richthofen, médico, pai de 4, que enfrentou família e deu seu sobrenome à ex-detenta

Tremembé: quem é quem na série sobre a penitenciária dos famosos

Coincidência? Todos os presos 'famosos' de Tremembé escolheram o interior de São Paulo para recomeçar a vida

O ator Lucas Oradovschi, que interpreta Alexandre Nardoni, também comentou o clima intenso das gravações. “Era impossível não sentir o peso daquelas histórias. A gente trabalhou em silêncio, sempre com respeito às vítimas”, relatou.

Com elenco que ainda inclui Marina Ruy Barbosa como Suzane von Richthofen e Felipe Simas como Daniel Cravinhos, Tremembé já é uma das séries brasileiras mais comentadas do ano. A produção expõe a convivência de detentos famosos dentro da prisão e revisita crimes que marcaram o país.

Leia mais

Imagem - Morre Lô Borges, compositor-chave do Clube da Esquina, aos 73 anos

Morre Lô Borges, compositor-chave do Clube da Esquina, aos 73 anos

Imagem - Justiça nega bloqueio de R$ 100 milhões solicitado por Zé Felipe em briga milionária com Virginia Fonseca

Justiça nega bloqueio de R$ 100 milhões solicitado por Zé Felipe em briga milionária com Virginia Fonseca

Imagem - De Hollywood ao Jornal Nacional: a história inesperada por trás da vinheta mais famosa da TV brasileira

De Hollywood ao Jornal Nacional: a história inesperada por trás da vinheta mais famosa da TV brasileira

Tags:

Elize Matsunaga

Mais recentes

Imagem - Andreas von Richthofen: irmão cortou laços com Suzane, se afundou em drogas, surtou e teve a vida destruída após assassinato dos pais

Andreas von Richthofen: irmão cortou laços com Suzane, se afundou em drogas, surtou e teve a vida destruída após assassinato dos pais
Imagem - Suzane von Richthofen realmente sobreviveu a ataque do PCC ao se esconder em armário na cadeia?

Suzane von Richthofen realmente sobreviveu a ataque do PCC ao se esconder em armário na cadeia?
Imagem - 'Ela é manipuladora': relembre o depoimento de Andreas no julgamento da irmã, Suzane von Richthofen

'Ela é manipuladora': relembre o depoimento de Andreas no julgamento da irmã, Suzane von Richthofen

MAIS LIDAS

Imagem - Como é a famosa mansão de Ivete Sangalo em Praia do Forte
01

Como é a famosa mansão de Ivete Sangalo em Praia do Forte

Imagem - Anjo da Guarda desta quarta (22 de outubro) alerta 2 signos: pare de lutar sozinho, é hora de soltar o que já quer ir embora
02

Anjo da Guarda desta quarta (22 de outubro) alerta 2 signos: pare de lutar sozinho, é hora de soltar o que já quer ir embora

Imagem - Cidade baiana é a mais fria do Nordeste com menos de 15 °C
03

Cidade baiana é a mais fria do Nordeste com menos de 15 °C

Imagem - Moradores de rua encontram R$ 20 mil, devolvem ao dono e têm vida completamente transformada
04

Moradores de rua encontram R$ 20 mil, devolvem ao dono e têm vida completamente transformada