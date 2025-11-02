Tremembé: quem é quem na série sobre a penitenciária dos famosos

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Millena Marques
Fernanda Varela
Publicado em 2 de novembro de 2025 às 19:45
O cotidiano do presídio Tremembé, no interior de São Paulo, virou tema de série do Prime Video. Conhecida por abrigar criminosos de grande repercussão, a penitenciária recebeu nomes como Suzane von Richthofen, interpretada por Marina Ruy Barbosa, e Alexandre Nardoni, vivido por Lucas Oradovschi na produção.
A trama é inspirada em dois livros-reportagens do jornalista Ullisses Campbell, “Suzane: Assassina e Manipuladora” (2020) e “Elize Matsunaga: A Mulher que Esquartejou o Marido” (2021). As obras são resultado de anos de apuração dentro e fora da prisão e serviram de base para o roteiro escrito por Vera Egito, também responsável pela direção da série.
Confira abaixo quem é quem na série Tremembé:
Quem é quem na série Tremembé
Segundo Ullisses Campbell, “as coisas mais absurdas que estão na série aconteceram de verdade”, embora o roteiro tenha reorganizado os fatos em ordem dramática e passado por revisão jurídica antes da aprovação da Prime Video e da produtora Paranoid.
Na história, Suzane é transferida para Tremembé após uma rebelião em outra unidade prisional e passa a conviver com Elize Matsunaga (Carol Garcia) e Anna Carolina Jatobá (Bianca Comparato). O enredo também mostra o relacionamento conturbado entre Suzane e Sandra Regina Ruiz, a Sandrão (Letícia Rodrigues), além de abordar um suposto triângulo amoroso entre Suzane, Sandrão e Elize, situação que, de fato, foi mencionada em depoimentos de ex-detentas e reportagens sobre a penitenciária.
Todos os cinco episódios da primeira e até então a única temporada de Tremembé estão disponíveis no Prime Video, sem custos adicionais para os assinantes do serviço do streaming.