Tremembé: quem é quem na série sobre a penitenciária dos famosos

Presídio do interior de São Paulo virou tema de série do Prime Vídeo



Publicado em 2 de novembro de 2025 às 19:45

O cotidiano do presídio Tremembé, no interior de São Paulo, virou tema de série do Prime Video. Conhecida por abrigar criminosos de grande repercussão, a penitenciária recebeu nomes como Suzane von Richthofen, interpretada por Marina Ruy Barbosa, e Alexandre Nardoni, vivido por Lucas Oradovschi na produção.

A trama é inspirada em dois livros-reportagens do jornalista Ullisses Campbell, “Suzane: Assassina e Manipuladora” (2020) e “Elize Matsunaga: A Mulher que Esquartejou o Marido” (2021). As obras são resultado de anos de apuração dentro e fora da prisão e serviram de base para o roteiro escrito por Vera Egito, também responsável pela direção da série.

Confira abaixo quem é quem na série Tremembé:

Segundo Ullisses Campbell, “as coisas mais absurdas que estão na série aconteceram de verdade”, embora o roteiro tenha reorganizado os fatos em ordem dramática e passado por revisão jurídica antes da aprovação da Prime Video e da produtora Paranoid.

Na história, Suzane é transferida para Tremembé após uma rebelião em outra unidade prisional e passa a conviver com Elize Matsunaga (Carol Garcia) e Anna Carolina Jatobá (Bianca Comparato). O enredo também mostra o relacionamento conturbado entre Suzane e Sandra Regina Ruiz, a Sandrão (Letícia Rodrigues), além de abordar um suposto triângulo amoroso entre Suzane, Sandrão e Elize, situação que, de fato, foi mencionada em depoimentos de ex-detentas e reportagens sobre a penitenciária.