Maya Massafera retira parte do maxilar para deixar rosto 'mais delicado': 'Vai ajudar minha cabeça'

Giuliana Mancini
Publicado em 3 de novembro de 2025 às 11:25
Maya Massafera passou por mais um procedimento estético. A influenciadora contou que se submeteu a uma nova cirurgia facial, com o objetivo de deixar o rosto "mais delicado". Segundo ela, a operação é comum entre mulheres trans. A apresentadora mostrou todo o processo em um vídeo publicado nas redes sociais, e exibiu desde o pré-operatório até o momento em que deixa o centro cirúrgico.
No vlog, Maya aparece descontraída e mostra que precisou tirar as unhas postiças dos dedos em que ficariam os medidores de sinais vitais. Antes de ir ao hospital, ela também percebeu que havia esquecido de tirar a peruca. A influenciadora ainda comemora: "Sinto um pouco de cautela. Mas, ao mesmo tempo, é uma coisa que vai ajudar a minha autoestima, a minha cabeça. Então, tô feliz de fazer".
Maya Massafera fez cirurgia para deixar rosto mais delicado
A postagem mostra a apresentadora conversando com a equipe médica antes de entrar no centro cirúrgico. Ela aproveitou para tirar dúvidas sobre a anestesia e perguntou ao cirurgião se havia o risco de o músculo se "soltar" do osso do maxilar após a cicatrização. O médico a tranquilizou e explicou que faria incisões no osso para garantir a melhor recuperação possível.
"Hoje em dia é tão tranquilo tomar anestesia geral, é melhor estar lá deitada do que andando na rua", brinca Maya em um dos momentos do vídeo.
Ela também foi filmada no pós-operatório, com uma faixa envolvendo o rosto. Uma profissional da saúde explicou que, nas primeiras horas, a influenciadora poderia ingerir somente líquidos frios ou mornos, como sopas, iogurtes e água de coco. Em um trecho que chamou atenção dos internautas, Maya exibe a parte do maxilar que foi retirada. "Ai, que dor… não tava doendo, agora tá".